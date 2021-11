Oppo rollable smartphone met uitschuifbaar display Oppo patenteert geavanceerde telefoon met verticaal uitschuifbaar scherm. Het toestel is zeer compact om met je mee te dragen en bevat geen vouwnaad.

Oppo brengt jaarlijks een groot aantal smartphone modellen uit binnen de budget A-serie, de mid-range Reno serie en de high-end Find line-up. Daarnaast experimenteert de Chinese fabrikant met vouwbare modellen. In 2019 toonde Oppo reeds een prototype opvouwbare telefoon, die veel gelijkenissen had met de Huawei Mate X. Oppo’s vouwtoestel is echter nooit uitgebracht. Desondanks gaat de ontwikkeling van opvouwbare en uitschuifbare modellen gestaag vooruit.

Een jaar geleden werd de Oppo x 2021 concept telefoon geïntroduceerd, een oprolbare smartphone die in de breedte uittrekbaar is. Het bedrijf heeft zo’n zelfde type smartphone in ontwikkeling, met een scherm dat in de hoogte uitschuifbaar is. Het is een soort alternatief op de Samsung Galaxy Z Flip 3 clamshell.

Oppo smartphone met uittrekbaar scherm

Vorig jaar legde Oppo al twee designpatenten vast voor een slider telefoon met een verticaal uittrekbaar scherm. Ditmaal heeft de Chinese fabrikant hetzelfde type smartphone vastgelegd in een utility patent. De focus ligt ditmaal niet op het ontwerp, maar op de werking van het rollable display.

De 33-pagina tellende documentatie getiteld ‘Display device’ werd op 2 maart 2021 aangevraagd door Guangdong Oppo Mobile Telecommunications en is op 4 november 2021 gepubliceerd door de World Intellectual Property Office (WIPO), voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

De documentatie is voornamelijk gericht op alle interne componenten en het verbeteren van de werking van het schuifmechanisme. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een railsysteem met tandwielen en rollers. In combinatie met de stijve ondersteuningsplaat zorgen deze ervoor dat het toestel soepel in- en uitgetrokken kan worden. Dit komt de gebruikerservaring uiteraard ten goede.

Om de gepatenteerde technologie beter te visualiseren heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, op basis van het patent een serie product renders gemaakt van Oppo’s uittrekbare smartphone. Het camerasysteem is naar eigen inzicht vormgegeven, aangezien deze niet op de patentbeelden getoond wordt.

Voor de horizontaal vormgegeven triple-camera op de achterzijde heeft Technizo Concept zich laten inspireren door de slider telefoon die Oppo vorig jaar patenteerde. Daarnaast is er gekozen voor een under-display selfie camera. Deze nieuwe selfie-camera technologie is reeds meermaals door het bedrijf gedemonstreerd.

Desondanks zijn er op het moment van schrijven nog geen Oppo telefoons verkrijgbaar met een under-screen camera. De kans is groot dat hier in 2022 verandering in komt. Ten slotte is de eerste vouwtelefoon met under-display camera inmiddels verkrijgbaar; de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Onderstaande YouTube video is eveneens door Technizo Concept gemaakt, op basis van Oppo’s patent.



De gepatenteerde Oppo smartphone is in z’n meest compacte stand erg handzaam. Het is een ideale vormfactor om met je mee te dragen, in een broekzak of handtas. Zodra je een groter displayoppervlak wenst kun je het scherm naar boven uitschuiven. Zodoende ontstaat een relatief langwerpig display, zoals we reeds kennen van clamshell modellen.

Het bovenste deel van de behuizing beweegt mee wanneer het oprolbare scherm wordt verkleind en/of vergroot. Daar waar het scherm wordt uitgetrokken is de behuizing iets dunner. Dit heeft te maken met het railsysteem – dat ervoor moet zorgen dat het toestel soepel in- en uittrekbaar is, ook na veelvuldig gebruik. Daarnaast zorgt de roller ervoor dat de buigratio van het flexibele scherm niet te groot wordt, waardoor het scherm kreukvrij oogt.

In verhouding met het design patent dat Oppo afgelopen jaar indiende heeft het nieuwe model beduidend grotere schermranden, met name aan de boven en onderzijde van het toestel is het frame redelijk dik vormgegeven. Dat zal het fabricageproces ongetwijfeld vergemakkelijken.

Bovendien wordt hiermee de kans op schade aan het oprolbare scherm verkleind. Ten slotte biedt de behuizing een goede bescherming aan het kwetsbare scherm. Temeer omdat deze ook dient als een soort van bracket voor de stijve ondersteuningsplaat. Deze is nodig om wrijving tijdens het bewegingsproces te voorkomen.

Voordelen van een rollable smartphone

Uiteraard is een goede werking van het oprolbare scherm essentieel. Van de Oppo x 2021 zijn verschillende review exemplaren ter beschikking gesteld. Velen kwamen tot de conclusie dat het oprolbare display erg soepel beweegt en bovendien geruisloos werk. Met een simpele druk op de knop wordt het uittrekproces in werking gesteld. Het scherm ziet er relatief strak en vlak uit, zonder vouwnaad.

Dit is tevens een belangrijk voordeel ten opzichte van opvouwbare smartphone modellen. Ten slotte vertonen alle vouwtelefoons die tot op heden verkrijgbaar zijn een duidelijke vouwnaad. Afgezien van het feit dat deze zichtbaar is, is de naad ook voelbaar. Daar heb je bij een oprolbare telefoon geen last van, want doordat een rollable smartphone niet op één vast punt vouwt wordt er ook geen vouwnaad gevormd.

Een ander voordeel van een oprolbare telefoon is het ontbreken van een scharnier. Hoewel Samsung de hide-away hinge al meermaals verbeterd heeft, blijft dit het zwakste onderdeel van een vouwtelefoon.

Daarnaast is de smartphone in z’n meest compacte stand beduidend dunner. Ten slotte vouw je de telefoon niet dubbel, waardoor deze net zo dun is als een reguliere smartphone – ongeacht of je het toestel in z’n meest compacte stand gebruikt.

De eerste rollable smartphone van Oppo werd vorig jaar, halverwege november, tijdens het jaarlijkse INNO Day 2020 tentoongesteld. Mogelijkerwijs dat Oppo later deze maand of volgende maand opnieuw een event zal inplannen om de laatste baanbrekende technologieën te demonstreren. Of hierbij ook een verticale slider aan bod zal komen is vooralsnog onbekend.

Alvorens Oppo een oprolbare smartphone zal uitbrengen, lijkt het bedrijf eerst een opvouwbare smartphone op de planning te hebben staan. Er wordt al geruime tijd gespeculeerd dat Oppo’s eerste foldable smartphone in 2021 geïntroduceerd zal worden. Gisteren werd er op het Chinese social mediaplatform Weibo gemeld (via Yash Raj Chaudhary van EqualLeaks) dat de vouwtelefoon halverwege december zal worden aangekondigd. Het toestel wordt onder codenaam ‘Peacock’ ontwikkelt.

Het zou gaan om een vouwbare telefoon met een 8” flexibel scherm dat binnenwaarts vouwt – vergelijkbaar met de Galaxy Z Fold 3. Het betreft naar verluidt een LTPO display met een 120Hz refresh-rate. De ‘Oppo Fold’ wordt naar verwachting aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 processor.

De mobiele telefoon krijgt mogelijk een 32MP front-camera en een 50MP hoofdcamera. Verder wordt er gesproken over een 4.500 mAh batterij die 65W snelladen ondersteunt. Het blijft vooralsnog onbekend hoeveel de vouwtelefoon van Oppo gaat kosten en of het toestel wereldwijd wordt uitgebracht. Komende maand wordt ook de Oppo Reno 7 serie verwacht, voor de Chinese markt.

