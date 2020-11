Oppo toont uittrekbare smartphone tijdens INNO Day 2020 Oppo deelt via twitter een afbeelding van een uittrekbare concept smartphone. Deze unieke telefoon wordt morgen tijdens INNO Day 2020 onthuld!

Morgen vindt Oppo INNO Day 2020 plaats, tijdens dit digitale evenement zal smartphonefabrikant Oppo meer onthullen over de laatste technologische doorbraken. Afgelopen week maakte het bedrijf al via een online teaser bekend dat er tijdens het event ook aandacht besteed zal worden aan de Oppo AR Glass, Oppo’s eerste AR bril. Zojuist heeft Oppo opnieuw een productfoto gedeeld via Twitter.

Ditmaal staat erbij geschreven ‘Usher in a new era of screen – Oppo Concept Phone’. Er wordt een foto getoond van een bijzonder vormgegeven smartphone met een afgerond display, waarbij het frame niet helemaal lijkt door te lopen. Zodoende gaat onze gedachte al snel uit naar een uittrekbare smartphone.

Oppo smartphone met een uittrekbaar display

Afgelopen week wist LetsGoDigital nog exclusief te rapporteren over een Oppo smartphone met een uittrekbaar display. Dit toestel lijkt opmerkelijk veel gelijkenissen te hebben met de teaser die Oppo online heeft gezet. Morgen zullen alle details omtrent deze bijzondere Oppo Concept Phone onthuld worden!

Oppo INNO Day 2020 vindt plaats op 17 november 2020 en gaat om 09:00 Nederlandse tijd van start. Het event is via onderstaande livestream te volgen. Mis het niet! Er zullen tal van nieuwe technologiëen aan bod komen, die we het komende jaar / jaren in onze smart apparaten mogen verwachten.

Vermoedelijk zal het bedrijf tijdens het evenement ook aandacht besteden aan een nieuwe generatie in-display selfie camera en mogelijk komt ook een next-gen periscopische zoomlens aan bod. Eerder vandaag meldde LetsGoDigital al over een Oppo Reno telefoon met 15x Hybrid zoom functie. Of deze vernieuwde zoomtechnologie ook tijdens het event aan bod zal komen zullen we moeten afwachten.