Oppo Reno 7 Pro design patent Oppo legt smartphone design vast met curved display en een vernieuwde quad-camera. Wordt dit de nieuwe Oppo Reno 7 Pro die eind 2021 verwacht wordt?

Oppo brengt jaarlijks een groot aantal smartphone modellen uit. Binnen de high-end Find serie worden de meest geavanceerde toestellen geplaatst, waarbij de Find X3 Pro het huidige topmodel is. De mid-range modellen worden binnen de Reno line-up ondergebracht. Ten slotte worden de goedkope telefoons binnen de A- en K-serie gepositioneerd.

Voor de nieuwe Find modellen zullen we geduld moeten hebben tot 2022. Wel zal Oppo naar verwachting nog voor het eind van 2021 haar nieuwe Reno 7 serie uitbrengen. Afgaande op voorgaande jaren ligt het voor de hand dat deze modellen initieel uitsluitend in thuisland China zullen worden aangekondigd.

Design patent onthuld mogelijk Oppo Reno 7 Pro

Op 28 december 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent ingediend bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). De documentatie werd op 22 oktober 2021 vrijgegeven en bestaat naast een summiere omschrijving uit een 32-tal product afbeeldingen.

De gepatenteerde mobiele telefoon heeft een typische Oppo uitstraling, dat goed zou thuispassen binnen de innovatieve Reno serie. De voorzijde toont een groot schermoppervlak met smalle schermranden. Het betreft een licht afgerond scherm – zoals we kennen van de Pro modellen binnen de Reno line-up – zoals de Reno 6 Pro. In de linker bovenhoek is een ponsgat gemaakt om de selfie-camera te herbergen.

Ook de plaatsing van de knoppen en aansluitingen zijn in het patent vastgelegd. De power-knop wordt aan de rechterzijde geplaatst, aan de linkerkant zijn een tweetal volume toetsen beschikbaar. Aan de bovenzijde is uitsluitend een microfoon zichtbaar. De onderzijde biedt plaats voor een sim-kaart, USB-C aansluiting en een speaker.

Kijkende naar de achterzijde, dan springt het camerasysteem het meest in het oog. Deze is in de linker bovenhoek gesitueerd, zoals bij de meeste Oppo smartphones het geval is. Er zijn drie camera’s onder elkaar geplaatst, direct daaronder zijn vier kleine rondjes zichtbaar – mogelijk gaat dit om een vergelijkbare flitser / sensor zoals ook in de Reno 6 Pro is toegepast.

Rechts van de drietal camera’s wordt optioneel nog een vierde camera geplaatst – die iets kleiner is vormgegeven dan de andere camera’s. Met ‘optioneel’ bedoel ik dat Oppo de patentbeelden zowel met als zonder vierde camera heeft ingediend.

Ook voor de voorzijde is een alternatief design ingediend – zonder punch-hole selfiecamera. Hierbij gaat het hoogstwaarschijnlijk om een under-display camera. Inmiddels heeft meerdere merken een telefoon uitgebracht waarbij de selfie-camera onder het scherm is verwerkt – denk aan de ZTE Axon 30, de Xiaomi Mi Mix 4 en natuurlijk de Samsung Galaxy Z Fold 3. Ook Oppo heeft deze nieuwe selfiecamera technologie inmiddels meermaals gedemonstreerd, het is dan ook niet ondenkbaar dat in 2022 ook de eerste Oppo telefoon met under-display camera zal worden uitgebracht.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en wanneer Oppo de gepatenteerde telefoon zal uitbrengen. De patentschetsen zijn dusdanig gedetailleerd dat het zeker niet ondenkbaar is dat dit bewuste telefoonmodel momenteel in de pijplijn zit. Afgaande op het afgeronde scherm en de indeling van het camerasysteem zou dit toestel goed thuishoren binnen de Reno line-up.

De Reno 6 serie werd in september 2021 aangekondigd. Rond december wordt de Oppo Reno 7 serie alweer verwacht. Vermoedelijk zal er naast een basismodel ook weer een Reno 7 Pro en een Pro Plus verschijnen. Volgens de geruchten zal de Reno 7 voorzien worden van een 50 megapixel camera waarvoor een Sony IMX766 beeldsensor wordt gebruikt. Verdere details zijn vooralsnog onbekend.

Download official documentation: Oppo Reno smartphone.