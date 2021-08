OnePlus Unpacked 2021: dual-screen opvouwbare smartphone In aanloop naar de Samsung Galaxy Z Fold 3 introductie later vandaag toont OnePlus uit het niets een opvouwbare smartphone met twee schermen.

Over minder dan drie uur zal Samsung de nieuwe Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones presenteren, hiervoor wordt een groots Samsung Unpacked 2021 evenement georganiseerd. Er wordt veel verwacht van deze nieuwe vouwbare modellen. Ondertussen probeert OnePlus ook een graantje aandacht mee te pikken, de Chinese fabrikant heeft zojuist een korte teaser video online gezet van een dual screen opvouwbare smartphone – als soort van tegenhanger van de Z Fold 3.

Uit de video die OnePlus USA via Instagram en Twitter online heeft gezet blijkt dat het toestel van OnePlus over twee separate displays beschikt. Het gaat dus niet om een groot flexibel scherm, zoals Samsung wel toepast bij haar Galaxy Z modellen.

Qua vormgeving heeft het device dan ook meer weg van de Dual Screen telefoons die LG in het verleden heeft uitgebracht, zoals de LG V60. Ook de Microsoft Surface Duo beschikt over een vergelijkbaar dubbel display. Het toestel van OnePlus lijkt overigens wel over kleinere schermranden te beschikken.

OnePlus opvouwbare smartphone met dual display

In de 10 seconde durende teaser video wordt het toestel uitsluitend in opengevouwen stand getoond. Er staat ook een datum en tijd bij vermeld; 11 augustus 2021, 10:00am ET (16:00 CET). Dat is exact het moment dat de Samsung Galaxy Unpacked livestream van start gaat.

Onduidelijk blijft of we later vandaag nog meer te horen krijgen over deze nieuwe OnePlus opvouwbare smartphone of dat het bedrijf hiermee simpelweg verwijst naar het event van Samsung – net zoals ook hetzelfde kenmerkende ruimte-thema is gebruikt als achtergrondafbeelding.

Je moet er niet vreemd van op staan te kijken als deze teaser video een (onsmakelijke) grap blijkt te zijn. Er zijn in ieder geval geen persuitnodigingen verstuurd en tot dus ver zijn er ook nooit geen geruchten geweest over een in ontwikkeling zijnde dual screen telefoon van OnePlus.