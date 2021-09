TCL smartphone met afneembare dual-camera TCL patenteert mobiele telefoon met full screen design en afneembare dubbele camera. Kan als selfie camera en als rear-camera worden ingezet.

De afgelopen periode heeft LetsGoDigital meermaals gerapporteerd over een mobiele telefoon met een afneembare camera. Het begon deze maand met een uitneembare smartphone camera van Vivo. Niet veel later kreeg ook Samsung een patent toegewezen voor een Galaxy Note type-smartphone met een afneembare camera. Afgelopen week werd er een dubbelzijdige afneembare pop-up camera van Vivo aan toegevoegd. Ditmaal is het TCL Mobile die de mogelijkheden onderzoekt om een afneembaar camerasysteem te ontwikkelen.

Er lijkt zich een nieuwe trend te ontwikkelen, steeds meer fabrikanten houden zich bezig met de ontwikkeling van een smartphone met uitneembare camera. Het Chinese TCL wil de uitneembare camera module inzetten om zowel portretfotografie als reguliere fotografie mogelijk te maken.

TCL smartphone met uitneembare camera module

Op 11 mei 2021 heeft Huizhou TCL Mobile Communications een designpatent ingediend bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). De documentatie, bestaande uit 16 patentschetsen en een summiere omschrijving, werd op 28 september 2021 goedgekeurd en gepubliceerd.

De patentbeelden tonen een rechthoekig vormgegeven TCL smartphone met scherpe lijnen en een full screen design. Het toestel heeft bijzonder dunne schermranden, die geheel symmetrisch zijn. Er lijkt op het eerste gezicht geen front-camera beschikbaar te zijn.

Ook de achterzijde is strak vormgegeven, met een horizontaal vormgegeven dual camera systeem met flitser. Vermoedelijk gaat het om een groothoek en ultragroothoek camera. Er zullen in ieder geval twee verschillende lenzen worden ingezet, zo staat in de documentatie beschreven.

Het bijzondere aan dit telefoonmodel is de mogelijkheid om de dual camera uit de behuizing te halen. Er zal dan een groef zichtbaar zijn aan de achterzijde van het toestel. Vervolgens kan de gebruiker de dubbele camera aan de linkerzijde van het toestel bevestigen – hier komen de rechte randen goed van pas.

Er zijn twee kleine connectoren aangebracht, waar het camerasysteem aan bevestigd kan worden. De camera’s staan vervolgens naar de voorzijde gericht – waarna deze inzetbaar is als hoge resolutie selfiecamera.

Voor gebruikers die veelvuldig selfies maken en/of videocalls voeren lijkt het een behoorlijk omslachtige oplossing te zijn. Diegene die maar af en toe de front-camera gebruikt zal dit echter minder erg vinden, ten slotte krijg je er wel een full screen ervaring voor terug.

Of de unit ook als stand-alone camera te gebruiken is, om remote fotografie mogelijk te maken, blijft nog even de vraag. Ten slotte zal hiervoor ook een batterij en communicatie module moeten worden ingebouwd. Daar geeft dit design patent echter geen antwoord op.

TCL telefoon line-up

TCL is een Chinees elektronicabedrijf dat is opgericht als staatsbedrijf. TCL heeft lange tijd BlackBerry en Alcatel smartphones gevoerd. Sinds 2019 brengt de Chinese fabrikant ook smartphones uit onder z’n eigen merknaam. Vanaf maart dit jaar zijn TCL smartphones ook officieel verkrijgbaar in Nederland – denk aan de TCL 20 serie.

Het bedrijf toont ook regelmatig innovatieve ontwerpen, zoals de TCL Fold ’n Roll – een uniek oprolbaar en opvouwbaar smartphone concept dat in april dit jaar werd geïntroduceerd. Daarvoor heeft het bedrijf ook al verschillende andere opvouwbare modellen getoond. Lange tijd werd verwacht dat TCL’s eerste Flip dit jaar nog zou verschijnen – als goedkope tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Twee weken geleden maakte het bedrijf echter in een interview met CNET bekend dat dit toestel (codenaam ‘Chicago Project’) is geannuleerd. Het bedrijf zal zich voorlopen focussen op ‘5G voor iedereen’ om zo extra naamsbekendheid op te kunnen bouwen. Daar komt bij dat vouwbare display’s momenteel nog erg duur zijn, gepaard met de aanhoudende chiptekorten heeft dit TCL doen besluiten om hun plannen voor minimaal een jaar in de ijskast te zetten.

Maar wat niet is, kan nog komen uiteraard. Zo patenteerde het bedrijf vorig jaar ook al eens een smartphone met onzichtbare camera’s – waarbij gebruik werd gemaakt van under-display camera technologie. Genoeg creatieve ideeën dus.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en wanneer de eerste mobiele telefoon met uitneembare camera zal worden uitgebracht. Vivo heeft vorig jaar al eens een IFEA concept smartphone getoond met afneembare front-camera. Dit toestel ontving direct een Red Dot design award.

Vooralsnog blijft het echter bij concepten en patenten en is het afwachten of fabrikanten ook daadwerkelijk voldoende toegevoegde waarde kunnen leveren met zo’n relatief dure afneembare camera – die je ook nog eens makkelijk kunt kwijtraken.

Download official documentation: TCL smartphone with detachable camera.