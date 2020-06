Under-screen camera smartphone van TCL TCL patenteert een stijlvolle smartphone met een prachtig afgerond, randloos scherm waarbij de selfiecamera geheel onder de display is verwerkt.

TCL is een bekende Aziatische smartphonefabrikant. In Europa heeft TCL jarenlang smartphone modellen uitgebracht onder de merklabels Alcatel en BlackBerry. Vorig jaar besloot het bedrijf het over een andere boeg te gooien, door ook smartphones onder haar eigen naam uit te brengen. Zo werd in april dit jaar de TCL 10, de 10 Pro en de 10L aangekondigd. Ook heeft TCL reeds verschillende opvouwbare smartphone concepten getoond, onder andere van een Tri-Fold toestel.

TCL heeft zich in het verleden reeds geprofileerd als merk voor goedkope TV modellen. Binnen de smartphonemarkt ziet het bedrijf een soortgelijke rol weggelegd door innovatie te bieden tegen een betaalbare prijs. Een onlangs gepubliceerd patent duidt erop dat TCL zich in de (nabije) toekomst ook wil gaan wagen aan een telefoon met baanbrekende under-screen camera technologie.

TCL smartphone met camera onder het scherm

Eind december 2020 heeft Huizhou TCL Mobile Communications een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Office). De documentatie is op 12 juni 2020 vrijgegeven en omvat zeven productafbeeldingen van een onbekende TCL smartphone.

Het betreft een modern vormgegeven smartphone, met een nagenoeg randloze voorzijde en een mooi afgerond scherm – zoals we ook kennen van de TCL 10. Dit keer is er echter niet gekozen voor een notch of een punch-hole camera. De selfiecamera is bij dit model onder het scherm verwerkt.

Hoewel er nog geen smartphones geïntroduceerd zijn met zo’n innovatieve front-camera is inmiddels wel algemeen bekend dat telefoonfabrikanten zich bezighouden met de ontwikkeling hiervan. Zo hebben Oppo en Xiaomi vorig jaar reeds een demonstratie gegeven van zo’n toestel. De beeldkwaliteit van een under-screen camera smartphone is vooralsnog niet toereikend, zo lieten beide bedrijven nadien weten.

Eerder deze maand kondigde displayfabrikant Visionox aan klaar te zijn voor de massaproductie van haar under-screen display oplossing. Mogelijk blijft deze technologie (voorlopig) exclusief beschikbaar voor Huawei smartphones (en Honor toestellen). Onlangs rapporteerde LetsGoDigital nog over een tweetal Huawei smartphones met under-screen camera.

Echter, bedrijven zoals Xiaomi hebben in het verleden ook nauw samengewerkt met Visionox – onder andere voor de Mi Mix Alpha evenals de Xiaomi opvouwbare smartphone met dubbele vouwlijn. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat Xiaomi ook gebruik zal gaan maken van deze displaytechnologie.

Quad-camera met dubbele LED flitser

Kijken we naar de achterzijde van de gepatenteerde TCL telefoon dan zien we een uitgebreid camerasysteem bestaande uit ten minste 4 cameralenzen. Er zijn 6 rondjes te zien, de kans is echter groot dat twee hiervan zullen dienen als LED flitser – vergelijkbaar met de quad-camera met dubbele LED van de TCL 10-serie.

Ditmaal heeft TCL er echter niet voor gekozen om alle camera’s horizontaal van elkaar te plaatsen. In plaats daarvan is er gekozen voor een vierkant camerasysteem, dat gecentreerd in het midden is geplaatst met aan weerszijde een LED flitser. Aan de zijkanten van het toestel is de gepatenteerde TCL smartphone vrij van knoppen. De onderzijde herbergt de gebruikelijke USB-C aansluiting. Ook het simcompartiment is via de onderzijde te bereiken.

Inmiddels houden verschillende Chinese spelers zich bezig met de ontwikkeling van een under-screen camera. Waarschijnlijk zullen de eerste telefoonmodellen met zo’n camerasysteem eind 2020 / begin 2021 geïntroduceerd worden. Verwacht wordt dat de under-display camera technologie een ware trend zal gaan worden en dus willen fabrikanten zoals Oppo, Xiaomi en Huawei tot de eerste behoren die zo’n revolutionair telefoonmodel op de markt brengt. Vanzelfsprekend zal ook marktleider Samsung niet achter willen blijven.

TCL richt zich voornamelijk op de ontwikkeling en productie van goedkope telefoonmodellen. Desalniettemin zal ook deze fabrikant innovatief te werk willen gaan om extra marktaandeel te vergaren. Zo is de eerder dit jaar gelanceerde TCL 10 een 5G telefoon die voor omgerekend nog geen €350 verkocht wordt in China. Later dit jaar zal dit model ook in Europa worden uitgebracht voor een adviesprijs van €400 – daarmee behoort de TCL 10 tot de goedkoopste 5G telefoons die tot op heden zijn uitgebracht. Mogelijk dat TCL de under-screen camera technologie als één van de eerste fabrikanten wil gaan toepassen in een betaalbaar telefoonmodel.

