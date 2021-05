Samsung Galaxy A32 review De Samsung Galaxy A32 is een budget smartphone, verkrijgbaar als 4G en 5G model. Maar welk toestel biedt de beste koop? Je leest het in de review!

Samsung behaalt jaarlijks indrukwekkende verkoopcijfers met de budget en mid-range A-serie smartphones. Zo is de Galaxy A52 een zeer veelbelovende middenklasser. Maar hoe zit dat met de goedkopere Galaxy A32, van dit toestel is zowel een 4G als 5G model uitgebracht. Deze smartphones verschillen ook enigszins van elkaar qua specs. Levert de Samsung A32 net zo’n goede prijs/kwaliteitverhouding als de A52 of haal je met deze mobiele telefoon toch beduidend minder in huis?

De Android specialisten bij AndroidWorld hebben na de Galaxy A52 nu ook de A32 getest. Hoofdredactrice Claudia Rahanmetan meldt in haar review dat ze een zwarte Galaxy A32 5G heeft ontvangen, met 4GB RAM en 128GB ROM. Het toestel heeft een adviesprijs van €300 – dat is €20 duurder dan de 4G uitvoering.

Voor die €20 extra krijg je de beschikking over een 7nm MediaTek Dimensity 720 chipset met geïntegreerde 5G modem. Het 4G model wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 720G chipset. Andere verschillen tussen de 4G en 5G uitvoering zijn te vinden in het display en de camera set-up.

Samsung A32 review

De Galaxy A32 5G beschikt over een 6,5” HD+ TFT display, terwijl de 4G variant over een iets kleiner maar mooier 6,4” Full HD+ Super Amoled display met 90Hz refresh-rate beschikt. Daarnaast is alleen bij het 4G model de vingerafdruksensor onder het scherm geplaatst.

Over het scherm van de Samsung A32 5G zegt Claudia het volgende in de review: “Zodra je de Samsung Galaxy A32 5G uit de doos pakt, word je helaas niet verwelkomd door een prachtig AMOLED-scherm die Samsung doorgaans in zijn Galaxy-telefoons stopt. Nee, deze 5G-variant mag het stellen met een TFT-scherm met een HD+ resolutie van 720 x 1600 pixels. Dat zie je ook direct als je overstapt van een telefoon met een AMOLED-paneel naar deze middenklasser. De kleuren op het scherm zijn flets en niet zo scherp. Zodra je gaat wisselen tussen de verschillende schermen merk je op dat de telefoon nog een standaard verversingssnelheid van 60 Hz heeft. Het loopt allemaal net wat minder soepel. Daarnaast is de automatische helderheid buiten erg slecht.”

Ook op camera gebied biedt het 4G model een betere koop. Naast een 20MP selfie-camera is dit toestel voorzien van een quad-camera bestaande uit een 64MP groothoekcamera, een 8MP ultragroothoekcamera, een 5MP macro camera en een 5MP dieptecamera. De 5G uitvoering heeft een 13MP front-camera en een quad-camera, waarbij zowel de groothoekcamera (48MP) als de dieptecamera (2MP) over een lagere resolutie beschikt als z’n 4G tegenhanger.

Toch is Claudia niet ontevreden over de camera prestaties van deze Samsung smartphone. Hierover meldt ze het volgende in haar Samsung Galaxy A32 review: “De hoofdcamera maakt kwalitatief prima foto’s en video’s, en is ook meteen de beste camera op deze telefoon. Kom je in situaties met veel tegenlicht of juist weinig licht, dan loop al gauw tegen de beperkingen van de sensor op. Dat is niet opvallend en komt meestal voor bij telefoons in deze prijsklasse. De groothoeklens maakt ondanks vervormingen aan de zijkanten prima beelden. Inzoomen op objecten en de nachtmodus kun je met deze telefoon beter achterwege laten. De kwaliteit loopt dan snel achteruit.”

Qua accuduur verschillen de tweetal modellen niet van elkaar. Er is een 5.000 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 15 Watt snelladen. Dankzij de hoge capaciteit accu kom je met gemak de hele dag door, ook als je veelvuldig gebruik maakt van je mobiele telefoon.

Al met al is de Samsung A32 5G zeker geen slechte telefoon. Toch kun je voor minder geld een smartphone kopen met een mooier scherm en een betere camera – zoals de A32 4G. Zoek je echter een goedkope 5G telefoon? Dan ben je bij dit toestel aan het goede adres. Het 5G netwerk is inmiddels in een groot deel van Nederland beschikbaar en zal de komende jaren verder worden vormgegeven – met nog hogere snelheden en minder vertragingen tot gevolg.

Woon jij echter niet in één van de grote steden van Nederland, dan is het raadzaam om voordat je een 5G telefoon en/of abonnement afsluit eerst bij je provider de 5G dekkingskaart te checken – zo weet je precies of je in jouw woon- / werkgebied al gebruik kunt maken van het snelle mobiele netwerk. Veruit de meeste providers bieden tegenwoordig een 5G add-on van gemiddeld zo’n €1 per maand, zo kun je jouw bestaande 4G abonnement eenvoudig omzetten naar een 5G abonnement.