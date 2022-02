Samsung Galaxy S22 Ultra verkoopverpakking online gespot Verkoopdoos van de Galaxy S22 Ultra verschijnt vroegtijdig online. In deze verpakking wordt het nieuwe topmodel van Samsung straks geleverd.

Naarmate de introductiedatum dichterbij komt verschijnt er dagelijks nieuwe informatie online omtrent de verwachte Galaxy S22 serie. De Galaxy S22 Ultra wordt het nieuwe topmodel, als opvolger van de S21 Ultra en Note 20 Ultra. Het nieuwe vlaggenschip binnen de S-serie zal voor het eerst over een geïntegreerd S Pen compartiment beschikken. Ook wordt de telefoon voorzien van een vernieuwd design en een verbeterde 108MP quad-camera.

De afgelopen periode zijn alle details omtrent de S22 Ultra al aan bod gekomen. Van de vernieuwde S Pen met verlaagde latentie van slechts 2,8ms, tot aan de nieuwe Super Clear Lens. Ook over de kleuren, het geheugen, de prijs en de release datum lijkt inmiddels alles wel zo’n beetje bekend te zijn. Er zijn zelfs al een hele reeks officiële Galaxy S22 Ultra accessoires online verschenen. Het enige wat nog lijkt te ontbreken is de verkoopdoos. In welke verpakking wordt het nieuwe vlaggenschip van Samsung straks geleverd?

Retail box Galaxy S22 Ultra

Ook op deze vraag hebben we inmiddels antwoord gekregen, dankzij Dohyun Kim die via Twitter een zwart/wit foto heeft gedeeld van een Galaxy S22 Ultra verkoopdoos. De foto ziet er helaas een beetje onduidelijk uit, maar daar heeft onze grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, wel een oplossing voor. Op basis van de gelekte foto heeft Technizo Concept een set renders gemaakt van de S22 Ultra met bijbehorende retail verpakking.

De verkoopverpakking heeft erg veel weg van de doos waarin de Galaxy S21 geleverd wordt. Als een echte verrassing komt dit overigens niet, ten slotte zullen de S22/S22+ ook erg lijken op de S21/S21+.

Lang hoeven we niet meer te wachten voordat Samsung alle details omtrent de Galaxy S22 serie zal onthullen. Op woensdag 9 februari 2022 zal het Galaxy Unpacked launch evenement plaatsvinden. Zodra de toestellen officieel zijn geïntroduceerd wordt het mogelijk om een pre-order te plaatsen. Tijdens de voorverkoop zal Samsung een setje Galaxy Buds Pro cadeau geven.

Verwachte prijs & verkrijgbaarheid

De Galaxy S22 Ultra wordt als eerst uitgebracht, op vrijdag 25 februari. Voor de Galaxy S22 / S22+ dien je nog twee weken langer geduld te hebben. De release van deze twee smartphone modellen zal op vrijdag 11 maart plaatsvinden.

Voor alle drie de modellen geldt dat ze standaard worden geleverd met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Een microSD geheugenkaart zal niet worden ondersteunt, wel zullen er extra geavanceerde geheugenvarianten beschikbaar worden gesteld.

Verwacht wordt dat Samsung de vanaf prijs voor de 6,1” Galaxy S22 zal vaststellen op € 850. De 6,6” Galaxy S22 Plus gaat in de verkoop voor een prijs van € 1.050. Beide modellen zullen tijdens de lancering verkrijgbaar zijn in vier kleuren: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold. Het topmodel, de 6,8” S22 Ultra zal verkrijgbaar zijn voor een vanaf prijs van € 1.300. Dit toestel zal eveneens in vier kleuren arriveren: Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy.



