PlayStation 5 video van Giuseppe Spinelli grote hit op YouTube Video trailer van PS5 controller wordt miljoenen keren bekeken. PlayStation fans zijn er duidelijk over: Dit is de game controller die wij willen zien van Sony!

PlayStation fans wachten al maanden op meer informatie van Sony aangaande de eind dit jaar verwachte PlayStation 5 game console. In de tussentijd zijn er al veel specs bekend geworden, ook is de PS5 Dev Kit en de DualShock 5 controller gelekt. In afwachting op de officiële introductie heeft hardcore gamer Giuseppe Spinelli – aka Snoreyn – voor LetsGoDigital een fan-based video animatie gemaakt van Sony’s geliefde PlayStation controller. Deze video werd exact een week geleden online gezet op het YouTube kanaal van Snoreyn.

Het ontwerp van Snoreyn sloeg in als een bom. PlayStation fans uit de hele wereld reageerden massaal op de uiterst professionele PS5 trailer. Na amper 10 dagen is de YouTube video al ruim 3 miljoen keer bekeken en de teller blijft onverminderd hard doorlopen.

Reacties op de trailer video van de PS5 controller

Ruim 7.000 kijkers hebben de moeite genomen om een bericht te plaatsen bij de video, de reacties zijn werkelijk overweldigend! Het overgrote deel van de reacties is ook nog door Giuseppe persoonlijk beantwoord. Hieronder een kleine greep uit de reacties, om een beter gevoel te krijgen bij wat deze animatie video bij veel gamers oproept:

Holeeeyyy shaaat this was amazing. Sony you better snatch this man up before another competitor does and make this controller come to life this is outstanding and better then PS4 controller that took a team to Engineers and look what this man has done. Just amazing!!!!!!! – YourModSucks clouds

Sony should hire you, man. I thought this was official. Wow, everyone tweet this to Sony. You’re really talented. – Seb

If Sony’s releases ain’t half as good as yours, then we should start asking why one person is able to do a better job than a whole company. – Maixer

Heb jij deze spectaculaire YouTube video gemist? Dan moet je hem zeker nog even bekijken! Handig om te weten; deze video is van schets af aan gemaakt – het gaat dus niet om een werkelijk product dat je kunt kopen in de winkel. Giuseppe is twee jaar geleden begonnen met deze animatie en heeft dit project gebruikt om zijn vaardigheden als 3D artiest verder te ontwikkelen.

Als basis is de standaard PS4 controller gebruikt, vervolgens zijn hier elementen aan toegevoegd van de Xbox controller en andere Pro game controllers, waaronder van Nacon en Razer. Ook zijn de nieuwe functies die reeds bekend zijn van de PlayStation 5 en de DualShock 5 controller meegenomen in deze video creatie. Deze mix heeft gezorgd voor de Ultieme PlayStation controller!

Giuseppe zal de komende periode vaker 3D video animaties voor LetsGoDigital gaan produceren. Zo bracht de Italiaanse designer vorige maand de Xbox Series X al in beeld en ook van de PlayStation 5 controller en de Dev Kit heeft ‘Snoreyn‘ indrukwekkende render video’s gemaakt. Ondertussen is Giuseppe ook begonnen met een ander nieuw project, eveneens in Nederland. Hij gaat zich voor het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle bezighouden met het thema ‘PlayStation’ – hierover later meer.

Giuseppe is overigens niet alleen actief op het gebied van gaming, hoewel de hardcore gamer hier wel het meeste passie voor heeft. Ook nog niet geïntroduceerde smartphones, zoals de Samsung Galaxy Z Flip, weet hij op professionele wijze en met een uiterst gevoel voor detail in beeld te brengen.

Wanneer wordt de Sony PlayStation 5 officieel geintroduceerd?

Velen zijn er van overtuigd dat de langverwachte PlayStation console later deze maand officieel zal worden aangekondigd. Enkele dagen geleden heeft Sony de PlayStation 5 website online gezet met de mogelijkheid om je te pre-registreren, zodat je automatisch op de hoogte wordt gehouden zodra Sony nieuws te melden heeft. Ook zijn inmiddels in een groot aantal landen de benodigde handelsmerken ingediend voor ‘PS5’.

Het is nu wachten totdat Sony de persuitnodigingen verstuurd, dit kan echter nog wel eens wat langer gaan duren dan in eerste instantie gepland stond. Want hoewel de elektronicafabrikant later deze maand ook op MWC 2020 zou staan, is hier op het laatste moment vanaf gezien. Ook de persconferentie is afgelast, in plaats daarvan zullen de nieuwe producten (in het bijzonder Xperia smartphones) online via een live stream onthuld worden. Het gevreesde Coronavirus is de boosdoener, meerdere standhouders hebben inmiddels besloten om niet naar de jaarlijkse telecombeurs te gaan.

Mogelijk dat het Coronovirus ook een officiële PS5 introductie in februari in de weg zal staan. In dat geval zou Sony er voor kunnen kiezen om de game console pas in maart te onthullen. Ten slotte heeft de Japanse fabrikant nog even de tijd, de nieuwe spelcomputer zal pas eind 2020 in de winkels komen te liggen.