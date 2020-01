Microsoft komt met nieuwe Xbox console Dit is de nieuwe Microsoft Xbox Series X spelcomputer! Met zeer realistische renders en video animatie, gebaseerd op foto’s van de prototype console.

Toon pagina inhoud

Hardcore gamers gaan een opwindend jaar tegemoet, want in 2020 worden er maar liefst twee high-end game consoles verwacht. Zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X worden eind dit jaar uitgebracht. Lange tijd was er alleen informatie bekend over de nieuwe spelconsole van Sony. Totdat Microsoft eind 2019 geheel onverwachts het design van haar nieuwste console toonde. Op dat moment werd overigens alleen de vorm van de gamebox getoond, er werd nog niet gesproken over de aansluitingen.

Het duurde echter niet lang alvorens ook deze informatie op internet verscheen. De nieuwe Xbox wordt voorzien van twee USB Type-A 3.0 superspeed poorten, een ethernet aansluiting (voor internet), een HDMI-out poort (om de console aan te sluiten op een TV), optische audio (voor het aansluiten van astro- en optical headsets) en een aansluiting voor de stroomtoevoer. Daarnaast wordt er nog een extra USB-A poort aangebracht aan de voorzijde, zo wist Thurrot te melden.

Op basis van deze informatie heeft LetsGoDigital eerder vandaag een serie 3D renders online gezet van de nieuwe Microsoft Xbox Series X game console. Giuseppe Spinelli – aka Snoreyn – heeft naast de render afbeeldingen ook een video animatie gemaakt.

Foto’s tonen prototype console

Enkele uren voor onze publicatie verschenen er onverwachts een tweetal foto’s online van Microsoft’s nieuwe spelcomputer. Het gaat om gedetailleerde afbeeldingen waarop zowel de voor– als achterzijde van het spelsysteem getoond wordt. Verder is op de foto te zien dat het om een Xbox prototype gaat die op 12 november afgelopen jaar is geproduceerd. Zelfs de barcode en unieke product ID is leesbaar.

Op het moment dat de foto’s van het prototype opdoken op het internet was het render proces nagenoeg voltooid en was het dus onmogelijk om direct in te springen op de nieuwe informatie die hiermee beschikbaar is gekomen. Zo bleken enkele aansluitingen, denk bijvoorbeeld aan de aansluiting voor de stroomtoevoer, niet geheel op de juiste plek te zitten.

Snoreyn is direct aan de slag gegaan om zijn concept model zodanig aan te passen dat het precies overeenkomt met het prototype model. Zodoende geven de nieuwe 3D renders een nog realistischer beeld van hoe de Series X er op dit moment uitziet.

Vanzelfsprekend kun je je afvragen of de gelekte foto’s wel echt zijn. De afbeeldingen komen echter dusdanig overeen met eerder verschenen informatie dat het wat ons betreft zeer aannemelijk is dat dit inderdaad een prototype is van de nieuwe Xbox console. Wel opmerkelijk is de scherpte van de foto’s, vaak worden spy shots even snel tussendoor gemaakt, ditmaal is er daadwerkelijk tijd genomen om de spelconsole goed neer te leggen, en van weerskanten scherp vast te leggen.

Houdt er wel rekening mee, aangezien het een prototype betreft is het mogelijk dat bepaalde design elementen nog worden aangepast, zo kan een bepaalde aansluiting gewijzigd / toegevoegd en/of verwijderd worden. Denk bijvoorbeeld aan de grote langwerpige sleuf, dit is hoogstwaarschijnlijk een debug port voor het meten van foutmeldingen. In de consumentenversie zal deze sleuf vermoedelijk niet aanwezig zijn.

Over de USB aansluitingen is al veel te doen geweest. Het is opmerkelijk dat Microsoft in 2020 nog kiest voor het oudere USB-A 3.0, in plaats van het nieuwere USB Type C. Laatstgenoemde is namelijk beduidend sneller. De USB poort aan de voorzijde is mogelijk zelfs een 2.0 variant, deze is namelijk niet gelabeld als ‘SS’, wat aan de achterzijde wel het geval is. ‘SS’ staat voor SuperSpeed. Via deze poort kun je bijvoorbeeld een controller, een headset receiver of een oplaadkabel aansluiten.

Ook is er maar één HDMI-poort aanwezig. HMDI-in is niet aanwezig, deze aansluiting vind je nog wel terug op de Xbox One om een settopbox aan te kunnen sluiten, waardoor je TV kunt kijken via het spelsysteem. Blijkbaar ziet Microsoft hier te weinig toegevoegde waarde in voor de nieuwe console.

Sony PlayStation 5 vs Microsoft Xbox Series X

Over de verwachte specs van de spelconsoles van Microsoft en Sony hebben we inmiddels meermaals geschreven. Het is zo goed als zeker dat de Series X krachtiger wordt dan de PlayStation 5, dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook z’n weerslag hebben op de prijs. Mogelijk krijgt de PS5 een adviesprijs van €500, terwijl de Xbox eerder voor een verkoopprijs van €600 in de markt wordt gezet. Beide consoles zal je nagenoeg gelijktijdig kunnen kopen; eind 2020.

Op social media lijkt de PlayStation 5 beduidend meer aandacht te trekken dan de nieuwe Xbox. Zo werd het weinig vernieuwende PS5 logo, dat eerder deze maand onthuld werd door Sony, beduidend vaker gedeeld op social media dan toen Microsoft het design van haar spelconsole uit de doeken deed, tijdens The Game Awards eind 2019.

Daar komt nog bij dat Microsoft eerder deze maand heeft aangekondigd zich niet te willen focussen op de lancering van exclusieve game titels. Een visie waar weinig gamers zich in kunnen vinden. Sony kiest dan ook duidelijk voor een andere strategie. Niet geheel onbegrijpelijk, ten slotte wordt een goede game vaak als reden gebruikt om een nieuwe spelcomputer te willen kopen.

Microsoft gooit het echter over een totaal andere boeg. Nieuwe games zullen namelijk ook gewoon speelbaar zijn met een bestaande Xbox One console. En ook een Windows PC volstaat om Xbox games te kunnen spelen. Zo geeft Microsoft een breder publiek toegang tot de nieuwste gamecollectie.

Hoewel dit hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot minder verkopen van de spelcomputer zelf, zullen toch veel mensen de nieuwe games willen spelen. Deze strategie heeft Microsoft jaren geleden al ingezet met de Play Anywhere service.

Er lijkt overigens nog een wezenlijk verschil te zijn tussen de bedrijfsstrategie van Microsoft en Sony, want als we de geruchten mogen geloven zal kort na of zelfs gelijktijdig met de Series X ook een goedkope variant worden uitgebracht, mogelijk in de vorm van een Series S – als opvolger van de One S. Het ligt voor de hand dat deze game console niet over een disklade zal beschikken, gelijk aan de One S All Digital Edition.

Maar aangezien laatstgenoemde vrij recent -in mei 2019- is geïntroduceerd, moet je er ook niet vreemd van op staan te kijken als deze console pas op een later tijdstip wordt aangekondigd. Net zoals enige tijd geleden duidelijk werd dat Sony rond 2023 een PlayStation 5 Pro wil uitbrengen en waarschijnlijk tussentijds nog een nieuwe PSVR 2 headset zal onthullen.

Wanneer is de officiële introductie van de nieuwe Xbox?

Verwacht wordt dat Sony volgende maand een PlayStation Meeting zal organiseren om haar nieuwe spelconsole officieel aan te kondigen. Mogelijk zal de officiële introductie al plaatsvinden op 5 februari 2020.

Microsoft zal waarschijnlijk in juni tijdens E3 2020 meer details over haar nieuwste Xbox console onthullen. Ook de vernieuwde wireless controller zal dan ongetwijfeld aan bod komen. Het ligt voor de hand dat het tegen die tijd ook mogelijk wordt om een pre-order te plaatsen voor de Xbox Series X. Goedkoop wordt de nieuwe game console zeker niet, maar er worden wel serieuze verbeteringen verwacht.

Note to editors: The 3D renders presented in this publication are copyright protected and designed by Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) and licensed to LetsGoDigital. Snoreyn is a professional Italian graphic designer who creates state-of-the-art 3D visualizations. You can use his artwork for free, as long as you include a clickable source link into your publication. The video can be used for any online publication by embedding the YouTube script. It is forbidden to copy the movie on your own channel / server. Thank you very much for understanding.