Samsung Unpacked 2020: introductie nieuwe Galaxy producten Vandaag zal Samsung onder andere de Galaxy Note 20 (Ultra) en de Galaxy Z Fold 2 opvouwbare smartphone aankondigen. Volg het event via de livestream!

Vandaag, 5 augustus 2020, zal Samsung de langverwachte Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra introduceren. Twee high-end smartphones met styluspen. Daarnaast wordt er een nieuwe opvouwbare smartphone verwacht, de Samsung Galaxy Z Fold 2. Alsof dat nog niet genoeg is zal Samsung tijdens het Galaxy Unpacked 2020 event ook de Galaxy Watch 3 smartwatch aangekondigen, evenals de Galaxy Tab S7 en S7 Plus tablets. Ten slotte worden er ook nog nieuwe draadloze oordopjes verwacht, de Galaxy Buds Live. De nieuwe Samsung producten zullen het topsegment van de Galaxy line-up vormen voor de tweede helft van 2020.

Om 16:00 Nederlandse tijd vindt het Galaxy Unpacked 2020 event plaats. Wil jij precies weten wat Samsung te vertellen heeft? Het online evenement is via een live stream op Samsung’s website te volgen. Tijdens het virtuele event komen ook diverse designers aan het woord, om een exclusief kijkje achter de schermen te geven van hetgeen zich afspeelt in Samsung Digital City, het hart van het Koreaanse merk.

Samsung Galaxy officiële trailer

Vijf dagen geleden zette Samsung de eerste officiële trailer online. In de 30 seconde durende video waren onder andere de silhouetten van de aanstaande Galaxy producten te zien. Gisteren is er nog een tweede trailer online gezet.

De video begint met de tip van de S Pen, die wordt getoond in de nieuwe kleur ‘Mystic Bronze’. Vervolgens wordt het camerasysteem van de Galaxy Note 20 getoond. Enkele seconde later zijn ook de contouren van de Galaxy Z Fold2 kort zichtbaar. Vervolgens worden ook de vormen van een nieuwe tablet, een oordopjes case en de wijzerplaat van een horloge getoond.

In de trailer komen ook drie idolen van nu aan bod: de YouTuber Myth, de Amerikaanse zanger Khalid en de Zuid-Koreaanse boy-band BTS – allemaal kijken ze uit naar de introductie van de nieuwe Samsung Galaxy producten. Hieronder is de trailer te zien.