Volgende week woensdag, 5 augustus vindt het Samsung Galaxy Unpacked 2020 event plaats. Tijdens het online evenement, dat via een live stream te volgen zal zijn, zal Samsung verschillende nieuwe producten onthullen. Namelijk de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra smartphones, de Galaxy Z Fold 2 opvouwbare smartphone, de Galaxy Watch 3 smartwatch en de Galaxy Tab 7 en Tab 7 Plus tablets. Daarnaast zullen er nieuwe kleuren geïntroduceerd worden voor de Galaxy Buds+ draadloze oortjes.

Lange tijd werd verwacht dat Samsung tijdens het Unpacked 2020 evenement ook een 5G model zou uitbrengen van de Z Flip. Echter, de Samsung Galaxy Z Flip 5G is afgelopen week onverwachts al aangekondigd, deze opvouwbare smartphone kon je tot nog toe alleen als 4G model kopen.

Inmiddels is er al behoorlijk wat bekend omtrent de nieuwe line-up aan Galaxy producten. Van alle verwachte mobiele apparaten zijn inmiddels officiële render afbeeldingen gelekt. Ook zijn er al behoorlijk wat specs bekend. Afgelopen week verschenen zelfs alle specificaties online van zowel de Galaxy Note 20 als zijn duurdere broer, de Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20

In een tweetal uitgebreide publicaties van het Duitse WinFuture worden alle specs en functies beschreven, ook worden er een reeks afbeeldingen getoond van beide nieuwe modellen. Van het Ultra model was al erg veel bekend, maar nu liggen ook alle details van de standaard Note 20 op straat.

Van het basismodel zal Samsung twee uitvoeringen uitbrengen; een 4G en een 5G model. Verwacht wordt dat de nieuwe Galaxy Note smartphone wordt uitgerust met een 6,7-inch SuperAMOLED display met een Full HD+ resolutie. In tegenstelling tot het Ultra model zal het basismodel over een plat scherm beschikken – geen afgerond edge display dus. Het betreft een 60 Hertz scherm met een pixeldichtheid van 393 ppi en een beeldschermverhouding van 20:9.

Het toestel wordt voorzien van een ultrasone vingerafdrukscanner, die net als bij de Galaxy S20 serie onder het scherm wordt geïntegreerd. Behalve een in-display vingerafdruksensor zal de telefoon ook worden voorzien van gezichtsdetectie functionaliteit.

Voor de front-camera is er een gaatje in het scherm gemaakt. De plaatsing van deze punch-hole selfie-camera is gelijk aan die van de Note 10, gecentreerd in het midden. Het betreft een 10 megapixel beeldsensor met een diafragma van f/2.2 en Dual Pixel autofocus technologie.

Onder de motorkap wordt de Samsung Exynos 990 chipset geplaatst – dezelfde SoC wordt ook voor de S20 modellen gebruikt. Er waren geruchten dat Samsung de nóg snellere Exynos 992 zou toepassen, maar hier lijkt het bedrijf alsnog vanaf te hebben zien. Het Amerikaanse model zal overigens worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865.

Samsung lijkt opnieuw te kiezen voor 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Het geheugen is overigens niet uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart. Heb je toch behoefte aan meer opslagruimte, dan kun je gebruik maken van cloud opslagservices.

Triple camera met 3x optische zoom

Verder wordt de achterzijde van de Samsung Note 20 voorzien van een drievoudige camera. De telefoon heeft overigens een kunststof achterzijde en dus geen glazen of keramische achterkant, zoals we vandaag de dag vaak zien bij topmodellen.

De hoofdcamera beschikt over een 12 megapixel beeldsensor met extra grote pixels die moeten bijdragen aan mooiere, detailrijke foto’s in slechte lichtomstandigheden. Daarnaast wordt er een 12 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd met een f/2.2 diafragma en de derde camera beschikt over een 64 megapixel sensor met 3x optische zoom. De drie camera’s samen maken 30x Space Zoom (digitale zoom) mogelijk. Ook wordt het mogelijk om 8K video’s op te nemen met de Galaxy Note 20.

De nieuwe Samsung Note wordt IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat het toestel stof- en waterdicht is. Gedurende maximaal 30 minuten kun je de telefoon tot 1,5 meter diepte onderwater gebruiken. Verder biedt de telefoon ondersteuning voor dual SIM en eSIM.

Qua accucapaciteit moet je rekenen op een 4.300 mAh batterij die snelladen ondersteunt. Een lege batterij zou na 30 minuten weer voor zo’n 50% vol zitten. Vermoedelijk gaat het hier een 45 Watt oplader. Het is echter nog maar zeer de vraag of deze snellader ook standaard wordt bijgeleverd.

Helaas behoort de batterij en snellaad-technologie niet tot de sterkste kant van Samsung. Chinese fabrikanten, zoals Oppo weten hun topmodellen te voorzien van snelladers met veel meer vermogen. Daar komt bij dat fabrikanten zoals Samsung en Apple overwegen om in de (nabije) toekomst helemaal geen opladers meer bij te leveren. Om te besparen op het milieu, zo luidt de officiële verklaring. Gelukkig lijkt hier nog geen sprake van te zijn bij de nieuwe Note modellen, vermoedelijk worden deze toestellen geleverd met een 25 Watt oplader.

Uniek voor Galaxy Note smartphones is de integratie van een S Pen. Samsung heeft haar stylus pen de afgelopen jaren veelvuldig aangepast en gemoderniseerd. Ook dit keer worden er weer vernieuwingen verwacht. De latentie zou verlaagd zijn naar 26 milliseconde, waardoor het gebruik van de stylus bijna hetzelfde zal aanvoelen als wanneer je schrijft met een normale pen.

Een echte Xbox smartphone

Eerder in 2020 maakte Samsung bekend een samenwerking te zijn aangegaan met Microsoft Xbox. Zo werd het racespel Forza Street exclusief beschikbaar gesteld via de Galaxy Store. Destijds lieten de twee bedrijven al weten hun samenwerking op het gebied van cloud gaming de komende periode te intensiveren. De eerste resultaten hiervan zullen we binnenkort gaan ervaren.

De nieuwe Samsung Note smartphones worden namelijk geoptimaliseerd voor gebruik met Microsoft’s Project xCloud en de Xbox Game Pass, om Xbox games te kunnen streamen. Er worden meer dan 90 games beschikbaar gesteld via de cloud om te spelen op je smartphone. Zo kun je de Galaxy Note 20 zelfs inzetten als draagbare game console.

De samenwerking met Microsoft gaat verder dan gaming alleen. Er worden ook verschillende kantoortoepassingen beschikbaar gesteld op de nieuwe devices, zoals Outlook en OneNote. Ook zal Samsung de focus leggen op Wireless DeX, om via een draadloze verbinding een desktopomgeving te creëren van je smartphone op een extern beeldscherm.

De Galaxy Note 20 draait op het Android 10 besturingssysteem, daar overheen heeft Samsung haar eigen One UI 2.0 interface geplaatst. In Europa zal de nieuwe Samsung smartphone verkrijgbaar zijn in de kleuren Mystic Bronze (brons / koper), Mystic Grey (grijs) en Mystic Green (groen). Vermoedelijk krijgt het basismodel een vanaf prijs van zo’n € 1.000. Voor het 5G model wordt hoogstwaarschijnlijk een meerprijs van €100 gerekend.

Waarschijnlijk zal het direct na de introductie op 5 augustus al mogelijk worden om een pre-order te plaatsen, zowel voor het 4G als 5G model. Eind augustus zal de telefoon op de markt worden gebracht, vermoedelijk rond vrijdag 21 augustus.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G smartphone

Dit jaar zal er geen Galaxy Note 20 Plus worden uitgebracht, daarvoor in de plaats komt het Ultra model. Begin dit jaar maakte Samsung voor het eerst gebruik van deze modelnaam toevoeging binnen de befaamde S-serie. Net als de Galaxy S20 Ultra zal de Note 20 Ultra het nieuwe topmodel worden. Dit toestel kun je straks uitsluitend als 5G telefoon kopen.

Op die gebieden waar het basismodel nog wat te wensen over laat, zal het Ultra model aan al je wensen kunnen voldoen. Zo wordt deze smartphone voorzien van een nog groter en scherper display. De Note 20 Ultra 5G wordt uitgerust met een 6,9-inch QHD+ display met 508 ppi een extra hoge refresh rate van 120 Hertz. Het betreft een curved SuperAMOLED scherm dat dankzij Corning Gorilla Glass Victus extra krasbestendig is.

Het wordt de allereerste smartphone met Gorilla Glass Victus, oftewel Gorilla Glass 7. Corning heeft haar nieuwe screen protector technologie enkele dagen geleden aangekondigd. Smartphones die voorzien worden van deze screen protector kunnen een val van 2 meter hoogte overleven, aldus Corning. Dat is een duidelijke upgrade ten opzichte van Gorilla Glass 6, die tot 1,6m hoogte bescherming biedt.

Het Ultra model zal worden aangedreven door dezelfde 2.7 Ghz octa-core Exynos 990 SoC. Wel wordt er standaard meer geheugen ingebouwd, namelijk 12GB aan werkgeheugen en 256GB / 512GB opslaggeheugen. Bij deze variant is het geheugen overigens wél uitbreidbaar via een geheugenkaartje.

Betere camera én vernieuwde S Pen

De 10 megapixel selfiecamera is gelijk aan die van de Note 20. De triple-camera aan de achterzijde is wel een stuk geavanceerder uitgevoerd bij het Ultra model. Er wordt een 108 megapixel hoofdcamera geïntegreerd, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een 12 megapixel tele-camera met 5x optische zoom en 50x Space zoom. Nieuw wordt ook de integratie van een laser autofocussysteem, om sneller en accurater scherp te kunnen stellen.

De S Pen van de Samsung Note 20 Ultra 5G wordt nóg nauwkeuriger dan die van het basismodel. Met een latentie van 9 ms reageert deze stylus bijzonder snel, waardoor schrijven met de S Pen realistischer zal aanvoelen dan ooit tevoren. Beide modellen worden overigens voorzien van AKG-speakers, zoals we inmiddels gewend zijn van Samsung.

De Ultra beschikt over een 4.500 mAh ingebouwde batterij met snellaad-technologie. Vanzelfsprekend zal draadloos opladen ook tot de mogelijkheden behoren. Het toestel is met een gewicht van 213 gram slechts 15 gram zwaarder dan het instapmodel.

Samsung Note 20 Ultra 5G kopen

Verwacht wordt dat de Galaxy Note 20 Ultra 5G aanzienlijk duurder wordt dan de Note 10 Plus van vorig jaar. Waarschijnlijk zal de nieuwe 5G smartphone een vanaf prijs krijgen van zo’n €1.350. Het Ultra model wordt in Europa uitgebracht in twee kleuren: Mystic Black (zwart) en Mystic Bronze (koper).

Ook het Ultra model kun je direct na de officiële introductie al kopen in de vorm van een pre-order bestelling. Eind augustus (mogelijk vrijdag 21 augustus) zal deze mobiele telefoon in de winkelschappen komen te liggen, gelijktijdig worden ook de preorders uitgeleverd. Het is goed mogelijk dat Samsung ten tijde van de pre-order verkopen een gratis setje Galaxy Buds+ oordopjes zal meeleveren.

Gisteren heeft Samsung een official trailer gelanceerd via verschillende kanelen, waaronder YouTube. In de 30 seconde durende video zijn onder andere de silhouetten van de aanstaande Galaxy producten te zien. Ook wordt uit de trailer duidelijk dat de Koreaanse fabrikant het Galaxy Unpacked 2020 evenement zal aangrijpen om designers aan het woord te laten en zodoende een uniek en exclusief kijkje achter de schermen te geven van hetgeen zich afspeelt in Samsung Digital City, het hart van Samsung.