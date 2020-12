Samsung voorziet Galaxy Z Flip 2 van groot cover-display Samsung patenteert een clamshell opvouwbare telefoon met een groot cover-display, triple-camera en vernieuwd scharnier. Wordt dit de Galaxy Z Flip 2?

Toon pagina inhoud

Begin dit jaar bracht Samsung haar eerste clamshell opvouwbare smartphone uit, de Galaxy Z Flip, waar halverwege het jaar ook nog een 5G model van werd uitgebracht. In het voorjaar van 2021 wordt z’n opvolger verwacht. Hoewel details omtrent de Galaxy Z Flip 2 nog schaars zijn, lijkt één ding zo goed als zeker te zijn. Het vernieuwde model krijgt een groter cover-scherm, mogelijk van 3”. Ook lijkt Samsung voornemens te zijn om een nieuw scharnier toe te passen.

De huidige Samsung Z Flip beschikt over een 6,7″ flexibel scherm en een betrekkelijk klein 1,1-inch display, dat aan de buitenzijde van het toestel gesitueerd is. Een groter cover-scherm zou natuurlijk handig zijn, zoals we reeds hebben gezien bij de Motorola Razr.

Door het vernieuwde model uit te rusten met een groter display kan de gebruiker het toestel ook in dichtgevouwen stand blijven gebruiken. Niet alleen voor het bekijken van binnenkomende notificaties, maar ook om even snel op een berichtje te reageren, je muziek en media te bedienen of om een selfie te maken.

Vooralsnog is het onduidelijk hoe het grotere scherm eruit komt te zien. Een nieuw patent, dat 5 maanden ná de introductie van de Z Flip is aangevraagd, geeft ons mogelijk meer inzicht in Samsung’s plannen aangaande haar nieuwe clamshell vouwtelefoon.

Samsung Z Flip 2 met triple camera en groot cover-scherm

In juni dit jaar heeft Samsung Electronics een octrooi aangevraagd voor een ‘Foldable electronic device’, de 46-pagina tellende documentatie werd vandaag, 10 december 2020 gepubliceerd in de database van de WIPO (World Intellectual Property Office).

De gepatenteerde Samsung opvouwbare smartphone heeft veel weg van de bestaande Galaxy Z Flip. Ditmaal is er echter een beduidend groter cover-display toegepast, die gecentreerd op het bovenste deel van de behuizing geplaatst is. Direct daarboven is het camerasysteem gesitueerd, in tegenstelling tot de 12MP dual camera van de Z Flip heeft Samsung ditmaal gekozen voor een Triple camera systeem.

Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital rapporteert over een Galaxy Z Flip design met triple-camera, een dergelijke camera-setup legde Samsung in mei dit jaar ook al vast.

Galaxy Z Flip 2 vouwt dicht zonder tussenruimte dankzij vernieuwd scharnier

Minstens zo opvallend is het scharnier van de gepatenteerde Samsung telefoon. In de documentatie wordt gesproken over een ‘multi-link cover’. Het vernieuwde scharnier bevat meerdere verbindingsdelen, die zodanig geconstrueerd zijn dat het toestel in opgevouwen stand helemaal plat tegen elkaar gevouwen kan worden, ‘met een tussenruimte van nul’, zo staat in de documentatie beschreven. Verder staat er beschreven dat het scharnier op verschillende punten vastgezet kan worden – denk aan de Flex mode van Samsung.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Samsung de Galaxy Z Flip 2 voorziet van een vergelijk ontwerp zoals hier is gepatenteerd. Het lijken logische verbeteringen te zijn van het huidige model, die bovendien het gebruikerscomfort ten goede zullen komen – en zodoende de positieve verkoopcijfers in stand kunnen houden. Bovendien sluit het aan bij eerdere geruchten dat de Samsung Z Flip 2 over een groter scherm, vernieuwd scharnier en verbeterd Ultra Thin Glass zal beschikken.

Halverwege januari 2021 zal Samsung hoogstwaarschijnlijk een Galaxy Unpacked 2021 evenement organiseren om de nieuwe Galaxy S21 serie te onthullen. Hoewel de Z Flip afgelopen jaar gelijktijdig met de S-serie werd aangekondigd, lijkt Samsung er komend jaar voor te kiezen om de clamshell pas in het voorjaar uit te brengen. Op den duur lijkt Samsung overigens ook voornemens te zijn om een Z Flip model uit te brengen met twee scharnieren, waardoor een nog groter schermoppervlak gecreëerd kan worden.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy Z Flip 2.