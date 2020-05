Samsung Galaxy Z Flip design update met triple camera Samsung is voornemens om de Galaxy Z Flip 2 uit te rusten met drie camera’s aan de buienzijde. Het coverscherm zal hierdoor ook andere afmetingen krijgen.

In februari 2020 werd de Galaxy Z Flip geïntroduceerd als tweede opvouwbare smartphone model van Samsung. In tegenstelling tot de Galaxy Fold vouwt deze smartphone als een clamshell model, over de horizontale as. Verwacht wordt dat Samsung in de tweede helft van 2020 een opvolger zal aankondigen van de Fold, deze zal vermoedelijk gelijktijdig met de Galaxy Note 20 geïntroduceerd worden. Logischerwijs mag je dan in februari 2021 weer een nieuwe Flip telefoon verwachten, tegen die tijd zal ook de Galaxy S21 worden aangekondigd.

Met de Galaxy Z Flip probeert Samsung een totaal andere doelgroep aan te spreken. Deze vouwtelefoon is ruim €500 goedkoper dan zijn grote broer, de Galaxy Fold. Het toestel heeft een andere vormfactor en ook beduidend minder camera’s. De Flip heeft één punch-hole camera aan de binnenzijde en een dubbele camera aan de buitenzijde. Een nieuw patent toont aan dat de Koreaanse fabrikant voornemens is om deze dubbele camera te vervangen voor een triple camera.

In januari 2020 heeft Samsung Electronics een tweetal design patenten ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office). De aanvragen zijn ingediend vanuit Duitsland. Beide patenten werden op 28 april 2020 gepubliceerd en tonen zeven product afbeeldingen. In hoofdlijnen liggen de twee ontwerpen erg dicht bij elkaar, beide tonen de Flip telefoon met een triple camera aan de buitenzijde. De plaatsing van de drietal camera’s en het naastgelegen cover-display verschilt echter per model. We lopen de twee ontwerpen één voor één na.

Samsung Galaxy Z Flip 2 met drie camera’s aan de buitenzijde

Het eerste ontwerp (Model A) lijkt het meest op de huidige Galaxy Z Flip. De camera’s zijn verticaal van elkaar geplaatst, met direct daarnaast een klein notificatiescherm. Doordat het aantal camera’s verhoogd wordt van 2 naar 3 cameralenzen schuift de flitser iets op naar rechts. Zodoende is er minder ruimte over voor het front-display. Deze is dan ook nóg kleiner vormgegeven dan bij de huidige Galaxy Flip het geval is.

Het design is verder identiek aan de huidige Flip. Zo zien we een nagenoeg full screen scherm aan de binnenzijde, met een enkele punch-hole camera die in het midden is geplaatst. Ook het scharnier mechanisme lijkt identiek te zijn aan het huidige ontwerp.

Bij het tweede ontwerp (Model B) zijn er eveneens drie camera’s zichtbaar aan de buitenzijde. Ditmaal is de triple camera echter niet naast elkaar, maar onder elkaar geplaatst. Door te kiezen voor een verticale camera setup blijft er meer ruimte in de breedte over, dit komt het front-display ten goede. De flitser is direct naast de triple camera geplaatst en het front-scherm is ditmaal iets groter -met name breder- vormgegeven.

Het blijft vooralsnog onduidelijk waar de derde camera voor dient. De Galaxy Flip beschikt over een 12 megapixel groothoek camera en een 12 megapixel ultragroothoek camera. Mogelijk wordt er een zoomcamera toegevoegd, ten slotte worden steeds meer high-end smartphone modellen voorzien van Hybrid zoom, waaronder de recent uitgebrachte Galaxy S20 Ultra. Vorige week kwamen we nog een patent tegen van concurrent Huawei, die eveneens lijkt te werken aan een Huawei Mate opvouwbare smartphone met zoomcamera.

Samsung heeft echter een ronde cameralens getekend in de ontwerpschetsen en geen vierkante zoomlens. Mocht het een zoomlens worden dan is de kans dus groot dat deze geen 10x Hybrid zoom, maar bijvoorbeeld 3x zoom ondersteunt – zoals het geval is bij de standaard S20 en de S20 Plus.

Uit de patentdocumentatie valt op te maken dat Samsung meer toekomst ziet in een extra camera, dan in een groter front-display. Dit is enigszins opmerkelijk, aangezien de Motorola Razr 2019 over een aanzienlijk groter scherm beschikt aan de voorzijde. Het notificatiedisplay van de Z Flip is dusdanig klein dat deze uitsluitend dient voor het weergeven van inkomende oproepen/berichten etc.

Het coverscherm reageert wel op swipe en tik bewegingen, maar door de grootte van het scherm ben je al snel geneigd om de telefoon open te vouwen. Daar lijkt Samsung bij de 2de generatie Z Flip dus nog geen verandering in aan te willen brengen. Wel mag je dus een camera-upgrade verwachten. Waarschijnlijk zal de Galaxy Z Flip 2 halverwege februari worden aangekondigd, om samen met de Galaxy S21 op de MWC 2021 tentoongesteld te worden.

Afgelopen week bracht Samsung nog een software-update uit voor verbeterde foto- en video-mogelijkheden met de Flip. Ook de YouTube app werd geoptimaliseerd. Sinds eind februari 2020 kun je de Samsung Galaxy Z Flip kopen in Nederland. De vouwtelefoon kreeg een adviesprijs van €1.500. Sindsdien zijn er alweer twee maanden verstreken en dus kun je inmiddels al een leuke korting krijgen op dit telefoonmodel. Verschillende Nederlandse retailers, waaronder Coolblue en Mediamarkt, bieden deze Samsung opvouwbare smartphone momenteel aan voor €1.420.

Bekijk hier de ontwerpschetsen van de Samsung Galaxy Z Flip design update: Model A en Model B.