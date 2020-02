Samsung Galaxy Z Flip kopen in Nederland De nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung is na 4 dagen al uitverkocht in de Nederlandse Experience Store. Morgen wordt de voorraad weer aangevuld.

Begin vorige week werd de Galaxy Z Flip geïntroduceerd door Samsung, gelijktijdig met de nieuwe Galaxy S20 serie. De Z Flip is de tweede opvouwbare smartphone die je in Nederland kunt kopen. In tegenstelling tot de Samsung Galaxy Fold kun je de nieuwe vouwtelefoon over de horizontale as buigen, waardoor het toestel een zogeheten klaptelefoon ontwerp heeft. Uitgevouwen beschikt de telefoon over een 6,7-inch Infinity Flex display.

Sinds afgelopen vrijdag kun je de Z Flip kopen. De verkopen lopen beduidend beter dan bij de Fold, aldus Samsung. Er zijn maar liefst 42% meer preorder bestellingen geplaatst. Over het exacte aantal heeft Samsung echter geen uitspraken gedaan.

Samsung Galaxy Z Flip beduidend goedkoper dan de Galaxy Fold

Ongetwijfeld heeft de prijs een belangrijke rol in gespeeld in de hogere verkoopaantallen. Want de Z Flip is met een verkoopprijs van €1500 ruim €500 goedkoper dan zijn grote broer. Nieuw is de toepassing van ultradun glas, waardoor het scherm krasbestendiger zou moeten zijn als zijn voorganger. Over de glaslaag is echter nog wel een plastic laagje aangebracht, dat wel gevoelig is voor krassen. Verder beschikt de Samsung Galaxy Z Flip over geavanceerde functies en prestaties die vergelijkbaar zijn met een topmodel smartphone. Zowel qua camera, display, batterij en diensten zoals Samsung Health en Knox.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland zegt: De Galaxy Z Flip is gebouwd voor de moderne, on-the-go levensstijl. Het is een compacte smartphone die opgevouwen makkelijk in je broekzak of tas past. Met ‘s werelds eerste opvouwbare glazen display en de unieke UX ben je slechts één simpele klik verwijderd van je favoriete content op een groot scherm. En omdat de Galaxy Z Flip in vrijwel elke hoek kan openstaan, zijn er ineens veel handsfree opties, ideaal voor het maken van vlogs.

De Galaxy Z Flip kun je in Nederland kopen voor een prijs van €1500. Het betreft een 4G telefoon die standaard beschikt over 256GB opslaggeheugen. Je kunt overigens korting krijgen door je oude telefoon in te ruilen, de prijs die je voor je oude toestel krijgt varieert per model en staat op de website van Samsung nader gespecificeerd. De vouwtelefoon is verkrijgbaar in de kleuren Mirror Purple en Mirror Black. Daarnaast ontvang je bij aankoop van de Z Flip 1 jaar Samsung Care+, waardoor je een jaar lang verzekert bent tegen onvoorziene schade, zoals een gebroken display.

Na slechts vier dagen was de telefoon al uitverkocht in de Samsung Experience Store in Utrecht. Wil jij het toestel ook kopen? Geen zorgen, want morgen wordt de voorraad alweer aangevuld. In de tussentijd kun je ook terecht in de Samsung eStore.

Kopen als los toestel of met abonnement

De nieuwe vouwtelefoon is overigens niet alleen via de Samsung Experience Store en eStore verkrijgbaar. Voor een los toestel kun je ook terecht bij MediaMarkt en Coolblue. Beide retailers hanteren de adviesprijs van €1500. CoolBlue biedt zelfs al de eerste tweedekans producten aan in de webshop, voor een ‘zo goed als nieuw’ exemplaar betaal je €1.470. Heb je er geen problemen mee dat er enkele krassen op de achterzijde zichtbaar zijn, dan betaal je €1.293 voor een tweedehands Galaxy Z Flip. Daarnaast kun je terecht bij BelSimpel, daar dien je echter wel een beduidend hogere prijs te betalen, €1825 vraagt BelSimpel voor een los simlockvrij toestel.

Vanzelfsprekend kun je er ook voor kiezen om de Galaxy Z Flip met abonnement te kopen. Hiervoor kun je uitsluitend terecht bij T-Mobile en KPN. Door de telefoon met abonnement aan te schaffen betaal je iets minder voor het toestel zelf. T-Mobile hanteert een toestelprijs van €1.415 terwijl KPN één euro extra rekent, ongeacht de looptijd van het contract. Waar je uiteindelijk het goedkoopste uit bent hangt met name af of je nog meer diensten afneemt van T-Mobile of KPN. Is dat niet het geval, dan kun je qua prijs het best terecht bij T-Mobile.

Samsung Galaxy Z Flip leasen

Wil je niet in één keer zoveel geld uitgeven aan je telefoon, maar wil je wel heel graag een vouwtelefoon hebben? Dan kun je er ook nog voor kiezen om de Z Flip te leasen. Dit is een relatief nieuwe methode om toch over een nieuw toestel te kunnen beschikken. Je huurt het toestel feitelijk van Samsung. Via de officiële website van Samsung wordt de mogelijkheid geboden om een lease contract af te sluiten.

Je betaalt dan eenmalig €99, vervolgens betaal je gedurende een periode van 24 maanden €61 per maand. Hierdoor komt de totaalprijs uit op €1.563. Je bent dan twee jaar verzekert tegen schade en diefstal. Ook kun je met Samsung Private Lease eens per half jaar een toestel upgrade aanvragen. Realiseer je echter wel dat je de telefoon alleen huurt, na afloop van het contract dien je het toestel terug te sturen. Het goede nieuws is dat je je bij een lease contract geen zorgen hoeft te maken over een BKR registratie. Al met al zijn er behoorlijk wat mogelijkheden om de Galaxy Z Flip aan te schaffen.