Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt mogelijk indicator in scharnier Samsung lijkt voornemens te zijn de volgende Galaxy Z Fold smartphone uit te rusten met een visuele indicator, die wordt aangebracht op het scharnier.

Wat mogen we in de toekomst verwachten van Samsung? Een mogelijke nieuwe functie voor de Galaxy Z Fold 3 wordt een lichtindicator, die in de hide-away hinge wordt verwerkt – zo blijkt uit een nieuw octrooi.

Samsung Galaxy Z Fold met lichtindicator in hideaway hinge

In maart 2019 heeft Samsung Electronics een utility patent aanvraag ingediend voor een ‘Electronic device including indicator’. De 44-pagina tellende documentatie werd op 1 oktober 2020 gepubliceerd door de WIPO (World Intellectual Property Organization).

Voor de patentafbeeldingen heeft Samsung de Galaxy Fold als basis gebruikt. Het is overigens gebruikelijk dat fabrikanten hiervoor bestaande modellen gebruiken, ter verduidelijking om de verschillen tussen de bestaande en de nieuw gepatenteerde technologie beter uit te kunnen leggen.

Op het hide-away scharnier is een indicator aangebracht welke licht-emitterende elementen bevat. Het gaat om een strip met LED verlichtingselementen, deze wordt afgewerkt met een deels doorschijnende cover. Zo blijven de lichtmodules beschermt tegen invloeden van buitenaf en kan het licht door de scharniercover naar buiten schijnen. Het gaat om rood, blauw, groen en wit licht. Door deze te combineren met visuele en decoratieve effecten kunnen er meerdere lichtkleuren gecombineerd worden – aldus de patentomschrijving.

De lichtindicator dient om de gebruiker op de hoogte te stellen bij nieuwe notificaties of binnenkomende oproepen en berichten. Wanneer het geluid van de smartphone is gedeactiveerd en/of trillen staat uitgeschakeld, is het lastig om dergelijke gebeurtenissen te signalen. Met behulp van de LED indicator krijgt de gebruiker toch een seintje.

Daarnaast zijn er situaties te bedenken waarin je het cover-scherm niet kunt bekijken. Bijvoorbeeld als je de opgevouwen smartphone op z’n kop op tafel hebt liggen of in je tas hebt opgeborgen. In dergelijke gevallen kan de indicator toch informatie verstrekken om zo de gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van nieuw binnengekomen informatie.

Samsung opvouwbare telefoons

Of Samsung deze indicator daadwerkelijk zal integreren in de komende Galaxy Z Fold 3 blijft helaas onbekend. Duidelijk is wel dat Samsung nieuwe mogelijkheden blijft onderzoeken om de opvouwbare smartphone verder te verbeteren en zo de gebruikerservaring naar een nog hoger niveau te tillen.

Zo lijkt Samsung ook de mogelijkheid te onderzoeken om komende vouwtelefoons compatibel te maken met de S Pen. Met deze stylus pen weet de Galaxy Note serie zich al jaren te onderscheiden ten opzichte van andere smartphone modellen. Juist bij een device zoals de Z Fold 2 -waarbij je over een groot displayoppervlak beschikt- kan de S Pen een belangrijke meerwaarde leveren. In oktober vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital al eens over een Samsung Galaxy Z Fold met S Pen.

De Koreaanse fabrikant heeft inmiddels een behoorlijke voorsprong weten te creëren op andere smartphone fabrikanten als het gaat om mobiele telefoons met een flexibel display. Zo is Samsung de enige producent die inmiddels 3 opvouwbare telefoons heeft uitgebracht, met 2 compleet verschillende designs. En als we de geruchten mogen geloven zitten er nog verschillende vouwbare modellen in de pijplijn.

Vermoedelijk zal Samsung in februari 2021 een nieuw Galaxy Unpacked evenement organiseren. Tijdens het event wordt de Galaxy S21 serie verwacht, daarnaast zal Samsung hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe klaptelefoon uitbrengen – in de vorm van een Galaxy Z Flip 2. De Samsung Galaxy Z Fold 3 wordt pas in de tweede helft van 2021 verwacht, gelijktijdig met de Note 21 serie. Daarnaast lijkt het bedrijf ook te experimenteren met nieuw type ontwerpen, zo werd er begin dit jaar al een uittrekbare Samsung Galaxy telefoon gesignaleerd.

Al met al kunnen we nog heel wat verwachten van de Koreaanse fabrikant. Samsung is al jaren marktleider op het gebied van smartphones en is duidelijk vastbesloten om deze positie ook voor de toekomst te waarborgen.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy Z Fold 3 met indicator.