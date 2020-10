Samsung Galaxy Z Fold Lite met ingenieus camera systeem Samsung legt Galaxy Z Fold-achtige opvouwbare smartphone vast met inkeping in het frame, waardoor de camera bruikbaar blijft in open en gesloten stand.

Samsung legt met regelmaat patenten vast voor de meest uiteenlopende opvouwbare telefoon ontwerpen. Zo kon je afgelopen week op LetsGoDigital lezen over een zogenaamde ‘Samsung Galaxy Z Dual Fold‘ smartphone, met een dubbel vouwbaar scherm en een buitenwaarts flexibel display. Samsung lijkt met meerdere buitenwaarts vouwbare modellen te experimenteren. Ditmaal gaat het om een toestel dat qua design veel overeenkomsten heeft met de Galaxy Fold, maar dan met een flexibel display dat zich aan de buitenzijde bevindt wanneer je de telefoon opvouwt – vergelijkbaar met de Huawei Mate X / Xs.

Er gaan al langere tijd geruchten dat Huawei voornemens is om de Mate X2 te voorzien van een binnenwaarts vouwbaar scherm, zoals de Galaxy Fold en de meer recente Galaxy Z Fold 2. Zou dit ook kunnen betekenen dat Samsung komend jaar juist een telefoon uitbrengt met een buitenwaarts vouwbaar display, om hiermee tegengeluid te bieden aan de Huawei Mate X / Mate Xs?

Opvouwbare telefoon met inkeping in het frame voor camera systeem

In april dit jaar heeft Samsung Electronics een octrooi aanvraag ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Foldable electronic device including a pluraty of camera modules’. De 42-pagina tellende documentatie werd op 15 oktober 2020 vrijgegeven.

Er worden drie modellen besproken, waarvan twee met een buitenwaarts vouwbaar display, de derde heeft een binnenwaarts vouwbaar scherm. Alle drie de modellen zijn zodanig vormgegeven dat één of meerdere camera’s beschikbaar blijven in gevouwen en uitgevouwen stand, hierover later meer.

Om te beginnen met het eerste model. Uitgevouwen biedt deze Samsung telefoon een groot tablet formaat display. In de rechter bovenhoek is een uitsparing gemaakt in het scherm. Daarboven is het camerasysteem geplaatst, uitgevouwen heb je één camera tot je beschikking.

In het frame zelf is ook een uitsparing gemaakt, de reden hiervoor wordt duidelijk zodra je de telefoon opvouwt. Een klein deel van de achterzijde -precies dat deel waar de camera geïntegreerd is- wordt hierdoor zichtbaar in gevouwen stand. Zodoende beschik je ineens over een dubbele selfie-camera.

Ook op de achterzijde zijn een tweetal camera´s geplaatst, waarvan er dus één wegvalt wanneer je de telefoon dubbel vouwt. Op deze wijze hoeft Samsung minder cameramodules te integreren om toch dezelfde beeldkwaliteit te kunnen waarborgen, waardoor er op de kostprijs bespaard kan worden.

Het tweede model lijkt in hoofdlijnen op het eerstgenoemde model. Ditmaal is de uitsparing in het frame echter een beduidend stuk groter. Zodoende kunnen er op de achterzijde meer camera’s en sensoren verwerkt worden – die ook bruikbaar blijven in gevouwen stand.

In tegenstelling tot de eerste twee modellen is het laatste model een binnenwaarts vouwbare smartphone. Dit toestel heeft dan ook een separaat cover-scherm – net zoals de Galaxy Fold en Z Fold 2. Ook bij dit model is er een kleine inkeping in het frame gemaakt, zodoende wordt de camera die in de binnenzijde van de smartphone geïntegreerd is, ook bruikbaar in gevouwen stand.

Samsung heeft ook alvast nagedacht over verschillende foto modi die hieraan gekoppeld kunnen worden. Zo kunnen er verschillende preview beelden getoond worden, afhankelijk van de cameramodules die in gebruik zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gelijktijdig maken van een foto via de selfie-camera en het camerasysteem aan de achterzijde. Ook kunnen beelden gemaakt met verschillende lenzen gecombineerd worden om hoogwaardige foto- en video opnames te creëren.

Is dit het ontwerp van de Samsung Galaxy Z Fold Lite?

Persoonlijk verwacht ik niet dat Samsung deze technologie voor de Galaxy Z Fold 3 zal gaan gebruiken. Tenslotte gaat deze oplossing enigszins ten koste van het design, waardoor het niet direct een vooruitgang betekent ten opzichte van het huidige model.

Wel is het goed mogelijk dat Samsung in de toekomst een Galaxy Z Fold Lite zal uitbrengen, om zodoende de instapprijs van smartphones die uitvouwen tot een tablet te kunnen verlagen. In dat geval zullen er bepaalde concessies gedaan moeten worden qua functies en/of hardware. Mogelijk dat deze oplossing dan wel ineens erg interessant wordt.

Het is in ieder geval een erg nieuw patent en het is ook niet helemaal voor het eerst dat Samsung met deze gedachte speelt. In oktober 2019 rapporteerde LetsGoDigital over een Samsung opvouwbare smartphone waarbij de camera’s ook bruikbaar waren in gevouwen en opengevouwen stand. Destijds werd de oplossing gezocht in een lichttransmissie gebied, waar de camerasensor doorheen kan schijnen. Ditmaal heeft de fabrikant ervoor gekozen om een inkeping in het frame zelf te maken, wat ongetwijfeld stukken eenvoudiger en goedkoper te realiseren zal zijn.

