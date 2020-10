Huawei 5G opvouwbare smartphone met clamshell design Huawei ontwikkelt een relatief goedkope clamshell smartphone met een dubbele camera, een ononderbroken flexibel display en een cover-display.

Gisteren heeft Huawei de Mate 40 Pro aangekondigd, een high-end 5G telefoon. Zoals al verwacht werd, bleek het nog te vroeg te zijn voor de Mate X2. Er gaan al lange tijd geruchten de ronde dat Huawei, na de buitenwaarts vouwbare Mate X en Mate Xs, nu ook aan een binnenwaarts vouwbare telefoon werkt – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 2. Het handelsverbod van Amerika zou echter voor vertraging hebben gezorgd. Toch weerhoudt dit Huawei er niet van om op de achtergrond verder te experimenteren met nieuwe opvouwbare smartphone designs.

Ditmaal onderzoekt het Chinese Huawei de mogelijkheden van een vouwtelefoon met een clamshell design – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip en de Motorola Razr 5G klaptelefoons.

Huawei opvouwbare telefoon met dubbele camera en horizontale vouwlijn

In april dit jaar legde Huawei Technologies een design patent vast bij de CNIPA (China National Intellectual Property Office). De documentatie werd vandaag, 23 oktober 2020, gepubliceerd en bestaat uit 14 afbeeldingen van een Huawei klaptelefoon.

Opgevouwen beschikt deze Huawei opvouwbare telefoon over een relatief groot cover-display. Handig voor notificaties en binnenkomende oproepen en berichtjes. Naast het cover-scherm is een dubbele camera zichtbaar. Dit zijn ook de enige zichtbare camera’s op dit telefoon model.

Opengevouwen ontstaat een relatief lang, smal scherm. Het betreft een full screen ontwerp, er zijn geen uitsparingen zichtbaar voor de camera. Mogelijk wil Huawei deze vouwtelefoon voorzien van een under-screen camera. Zo worden er komend jaar meer telefoons verwacht met een camera die onder het scherm geplaatst wordt.

Het is echter minstens zo waarschijnlijk dat Huawei hier voor een kostenbesparende optie kiest, door simpelweg geen camera’s te implementeren aan de binnenzijde. Je kunt ten slotte de camera’s aan de voorzijde gebruiken om selfies te maken en door het toestel open te klappen, kun je deze camera’s ook gebruiken voor normale fotografie.

Het scharnier valt mooi weg in de behuizing wanneer de telefoon volledig is open geklapt. Dichtgevouwen lijkt het toestel ook netjes te sluiten. Aan de linkerzijde zijn twee fysieke knoppen zichtbaar, hoogstwaarschijnlijk de volume knoppen. Daarnaast is er aan de rechterzijde een power knop geïntegreerd. Vreemd genoeg is er op de afbeeldingen geen USB-C aansluiting, microfoon en/of speaker zichtbaar.

Het is overigens niet voor het eerst dat Huawei een clamshell smartphone patenteert. Zo meldde Android Authority in juli dit jaar dat de Chinese producent een octrooi toegewezen had gekregen voor een vergelijkbaar ontwerp. Ditmaal is het cover-display echter beduidend groter vormgegeven. Ook heeft de notch plaats gemaakt voor een beeldvullend flexibel display, waardoor deze klaptelefoon een zeer moderne uitstraling heeft.

De Huawei Mate X was ’s werelds eerste 5G opvouwbare smartphone. Het is echter ook de duurst verkrijgbare vouwtelefoon, samen met de later geïntroduceerde Mate Xs. Het clamshell model dat Huawei nu heeft vastgelegd lijkt een relatief goedkoop model te zijn, wat de verkoopcijfers hoogstwaarschijnlijk ten goede zou komen. Temeer omdat veel consumenten niet bereid zullen zijn om hoge bedragen te betalen voor een telefoon zonder Google services.

Huawei 5G opvouwbare smartphone lijkt op Samsung Galaxy Z Flip

De afgelopen jaren hebben smartphones er veelal hetzelfde uitgezien. Steeds minder fabrikanten kozen voor een uniek, gedurfd design, in plaats daarvan lijken de toestellen van verschillende fabrikanten vaak extreem veel op elkaar.

Met de komst van het flexibele display was er goede hoop dat hier verandering in zou komen. Nu, bijna twee jaar na de introductie van ’s werelds eerste opvouwbare smartphone, moeten we echter stellen dat smartphonefabrikanten hun kopieergedrag nog niet achter zich hebben gelaten.

Samsung is duidelijk marktleider op het gebied van opvouwbare toestellen. Het is de enige fabrikant die inmiddels twee totaal verschillende type smartphones met een flexibel scherm heeft uitgebracht. Nagenoeg alle gerenommeerde fabrikanten hebben inmiddels een design gepatenteerd die óf enorme gelijkenissen vertoond met de Galaxy Z Flip óf enorme gelijkenissen vertoond met de Galaxy Z Fold 2.

Desalniettemin zullen fabrikanten wel meer mogelijkheden hebben om unieke elementen toe te voegen om zo een onderscheidend vermogen aan te kunnen brengen. Zo rapporteerde LetsGoDigital eerder vandaag over een Xiaomi Fold met een vergelijkbaar design als de Galaxy Z Fold 2, maar dan met een slider display.

Wat Huawei’s toekomstplannen zijn op het gebied van opvouwbare telefoons blijft nog een beetje onduidelijk. Desalniettemin mag je er vanuit gaan dat er door de tijd heen meer fabrikanten een clamshell smartphone zullen presenteren. Het is dan ook zeker niet onwaarschijnlijk dat ook Huawei op den duur zo’n type telefoon zal uitbrengen.

Bekijk hier de documentatie van de Huawei clamshell smartphone.