Unpacked 2021: Afbeeldingen van alle Samsung Galaxy devices Officieel marketingmateriaal van Samsung gelekt, met daarop de verwachte Galaxy Z Fold 3, de Z Flip 3, de S21 FE, de Watch 4 (Classic) en de Buds 2.

Toon pagina inhoud

Hoewel de beelden eigenlijk niets nieuws onthullen -er is de afgelopen periode namelijk al ontzettend veel bekend geworden omtrent de nieuwe Samsung Galaxy devices- is het wel een bijzonder opvallende move van Evan Blass @evleaks.

Afgelopen week werd namelijk bekend dat Samsung achter leakers aangaat, die copyright beschermende beelden en video’s van onaangekondigde producten online verspreiden – exact dat soort materiaal dat Blass nu publiceert. Kort nadat het nieuws bekend werd, werden de eerste YouTube video’s al onbenaderbaar. Met als vermelding; deze video is niet langer beschikbaar vanwege een copyright claim van Samsung.

Evan Blass mengde zich op Twitter in de discussie en leek zich in eerste instantie afwachtend op te willen stellen. Een andere bekende tech-leaker Roland Quandt meldde op het Duitse WinFuture dat Evan Blass zich zelfs genoodzaakt voelde om een aantal recente tweets over Samsung producten te verwijderen, wat erop leek te duiden dat Blass is gezwicht voor Samsung’s wensen. Na drie nachtjes slapen lijkt hij z’n beslissing nu te hebben heroverwogen.

Het zal bij Samsung ongetwijfeld aanvoelen alsof er een bom is afgegaan. Zoveel officieel beeldmateriaal dat op straat ligt, met nog een maand te gaan voor de officiële introductie zal plaatsvinden.

Het lekken van informatie omtrent onaangekondigde smartphones is al langer gaande op het internet. Zeker bij populaire merken zoals Samsung en Apple. De informatie wordt echter steeds vroeger bekend. Waar de eerste officiële beelden vroeger een week voor de officiële introductie online verschenen, gaat het inmiddels om meerdere maanden.

Het is nu de vraag hoeveel invloed Samsung heeft op het social media platform Twitter. Bij YouTube is het relatief eenvoudig om een claim in te dienen, waarna de video direct offline wordt gehaald. Bij Twitter ligt dat waarschijnlijk wat anders.

Het nieuws van Samsung staat overigens niet op zichzelf. Afgelopen maand werd bekend dat Apple wereldwijd advocaten heeft ingezet om achter tech-influencers aan te gaan, eveneens om het lekken van onaangekondigde producten tegen te gaan. Eén van de concent creators die door Apple is aangeklaagd is de Nederlandse grafisch designer Concept Creator – waarmee LetsGoDigital ook geregeld samenwerkt.

De tijd zal moeten leren of de twee tech fabrikanten er daadwerkelijk in slagen om het lekken van onaangekondigde producten tegen te gaan. Verwacht wordt dat het Samsung Galaxy Unpacked 2021 event op 11 augustus 2021 om 16:00 Nederlandse tijd van start zal gaan.