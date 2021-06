Apple klaagt Nederlandse 3D ontwerper aan inzake AirPods Max Apple Inc. neemt juridische stappen tegen tech influencer in Nederland na het plaatsen van geheime informatie over nog niet aangekondigde Apple producten.

Het is een online sport geworden om informatie te onthullen over nog niet uitgebrachte elektronica producten, zoals smartphones, smartwatches, tablets etc. Uiteraard gaat de meeste interesse uit naar populaire merken zoals Samsung en Apple. Wie wil er nou niet weten hoe de iPhone 13 Pro eruit komt te zien en wat het toestel allemaal kan? Het bedrijf uit Silicon Valley is echter beduidend minder gecharmeerd van deze wijze van speculatieve journalistiek.

Apple heeft in verschillende landen lokale advocatenkantoren ingeschakeld om content creators en social media influencers te sommeren niet langer bedrijfsgeheimen van Apple te openbaren.

Openbaarmaking van Apple bedrijfsgeheimen

Het gaat in het bijzonder om content makers die informatie over nog niet aangekondigde Apple producten publiceren op het internet. Het nieuws werd bekend nadat één van de meeste bekende Apple-leakers, online bekend als Kang, verschillende berichten plaatste op het Chinese sociale media platform Weibo. In de berichten staat vermeld dat Apple via haar advocaten diverse brieven heeft verstuurd naar tech influencers, waarin dringend wordt verzocht om met onmiddellijke ingang te stoppen met de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen.

Apple Inc. heeft ook in Nederland een advocaat in de handen genomen. Een van de Nederlanders die is aangeschreven is grafisch designer Jermaine Smit, online ook wel bekend als Concept Creator. LetsGoDigital heeft inzage gekregen in de brief die Jermaine heeft ontvangen van het Amsterdamse advocatenkantoor Hofhuis Alkema Groen Advocaten – gespecialiseerd in intellectuele eigendom zaken. Naar aanleiding van deze brief heeft LetsGoDigital ook telefonisch contact opgenomen met het advocatenkantoor, voor nadere uitleg.

In de 5 pagina tellende brief wordt gesproken over ‘gestolen informatie’ – onrechtmatig verkregen vertrouwelijke informatie van Apple dat openbaar is gemaakt. Als voorbeeld wordt Jermaine’s concept van de Airpods Max genoemd. Deze type berichtgeving zou schadelijk zijn voor het bedrijf en hiermee ‘wordt Apple de mogelijkheid ontnomen om klanten te verrassen met het bekendmaken van nieuwe producten’.

Apple AirPods Max concept gemaakt door Jermaine Smit | Concept Creator

Daarom eist de multinational dat Jermaine met onmiddellijke ingang staakt met zijn ‘schadelijke gedrag’. ‘Indien er geen gehoor wordt gegeven aan dit verzoek is Apple bereid om alle juridische stappen te ondernemen die nodig zijn om haar belangen te beschermen’, zo staat in de slotzinnen van de brief vermeld.

Het is opmerkelijk dat Jermaine Smit is aangeschreven door Apple. Jermaine is voornamelijk actief op YouTube en Twitter, waar hij respectievelijk 125K en 10K volgers heeft. Jermaine staat online echter niet bekend als leaker, maar als concept designer – een grafisch designer die concepten maakt van nog niet aangekondigde consumentenelektronica producten. Ook maakt hij video reviews over de nieuwste smartphones.

De concepten worden doorgaans gebaseerd op informatie dat vrij verkrijgbaar is op het internet. Eén persoon meldt iets op social media over de camera, een ander weet iets te melden over het scherm, deze informatie tezamen wordt in een concept design gegoten. In het geval van de AirPods Max was er al een foto online verschenen via Twitter, waardoor het relatief eenvoudig was voor Jermaine om er concept beelden van te maken.

Het is dan ook de vraag of dit Jermaine is toe te rekenen, in beginsel gaat er al veel eerder in de keten iets fout. Apple voert een erg strikte bedrijfsvoering en verricht veel inspanningen om nieuwe designs en functionaliteiten binnenkamers te houden tot de daadwerkelijke introductie. Toch verschijnt er geen enkel Apple product op de markt waar niet reeds informatie over online is verschenen. Het bedrijf werkt samen met tal van toeleveranciers om haar producten te fabriceren, waardoor er een groot risico bestaat dat er informatie naar buiten lekt.

Concept creators zoals Jermaine komen pas in een veel later stadium aan bod. Het maken van een nieuw concept kan dagen, soms zelfs weken in beslag nemen. Dit vak vergt dan ook een enorme passie. Blijkbaar ziet Apple er de schoonheid niet van in, het bedrijf uit Cupertino heeft het liefst dat we alleen nog praten over Apple producten die je ook daadwerkelijk in de winkels kunnen kopen.

Jermaine Smit (Concept Creator) meldt tegen LetsGoDigital: “Ik ben onaangenaam verrast door de brief van Apple, want ik zie mezelf totaal niet als leaker. Ik wil gewoon 3D concepten maken en daarin groeien. Ik moet erover nadenken hoe hier in de toekomst mee om te gaan.”

Ongeacht wat je van de zaak vind, de stappen die Apple momenteel neemt kunnen serieuze gevolgen hebben op het nieuws dat in de toekomst op internet zal verschijnen over nog niet aangekondigde Apple producten. De tech-influencers die zijn aangeschreven werken allemaal voor zichzelf en zijn dan ook geen partij voor het machtige Apple. Velen zullen eieren voor hun geld kiezen en besluiten om voortaan hun mond te houden. Daarmee dreigt de vrijheid van journalistiek enigszins te worden aangetast.

LetsGoDigital is van mening dat in nagenoeg alle gevallen van content creatie het gaat om publicaties met een positieve insteek. Fabrikanten maken er een enorme show van, met spannende live streams waarbij op slimme wijze naar het momentum wordt toegewerkt. De merken creëren zelf de hype, waar content creators op voortborduren.

Deze webpagina wordt geüpdatet zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt.