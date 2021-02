Samsung Galaxy A82 dual slider smartphone Samsung patenteert een dual slider telefoon, die zowel de camera’s aan de voor- als achterzijde en een grote speaker via de onderzijde herbergt.

Begin deze maand rapporteerde LetsGoDigital over een potentiële Samsung Galaxy A-serie smartphone met een roterende camera. Met behulp van dit camerasysteem kunnen er zowel selfies als reguliere foto en video opnames gemaakt worden. Bovendien kan dankzij deze oplossing een prachtig full screen design gerealiseerd worden, zonder inkeping of gat in het scherm. Het lijkt een goed alternatief te zijn op de roterende camera van de reeds uitgebrachte Galaxy A80. Mogelijk dat de nieuwe technologie wordt toegepast bij zijn opvolger, de later dit jaar verwachte Galaxy A82 5G.

Een nieuw octrooi toont echter aan dat Samsung meerdere opties overweegt. Ditmaal heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant een patent aangevraagd voor een dual slider smartphone. De camera’s zijn opgenomen in het slider gedeelte, zodoende is er geen enkele camera zichtbaar wanneer deze niet in gebruik is.

Samsung dual slider smartphone werkt twee richtingen op

De documentatie getiteld ‘Electronic device including front plate slidable in both directions’ werd halverwege 2020 aangevraagd door Samsung Electronics bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office). Op 28 januari 2021 is het octrooi goedgekeurd en opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Office) database voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

Het betreft een dual slider smartphone. Oftewel, deze Samsung telefoon kan twee kanten op sliden; naar boven en naar beneden. In het uitschuifbare deel zijn verschillende componenten verwerkt, waaronder de front-camera en een drietal rear camera’s. Ook is er een grote luidspreker voorhanden, die via het onderste slide-gedeelte geactiveerd kan worden.

Nu vraag je je wellicht af; hoe komt zo’n Samsung Galaxy smartphone er dan uit te zien? Industrieel ontwerper Sarang Sheth, hoofdredacteur bij Yanko Design, heeft in samenwerking met LetsGoDigital een serie product renders gemaakt op basis van de patentafbeeldingen van Samsung Electronics. Deze beelden dienen louter ter illustratie, om een betere visuele weergave te bieden van de gepatenteerde technologie. Samsung kan besluiten om bepaalde designaspecten anders vorm te geven.

Werking van de Samsung slider smartphone

Door de voorzijde naar beneden te verschuiven, ten opzichte van de achterzijde, wordt de selfie-camera zichtbaar. Op de patentillustraties wordt één front-camera getoond, in de documentatie behoudt Samsung zich echter het recht voor om meerdere camerasensoren te integreren in het slide-gedeelte. Daarnaast zal er een LED flitser worden geïntegreerd.

Schuif je de voorzijde naar boven, ten opzichte van de achterzijde, dan wordt het drievoudige camerasysteem aan de achterzijde zichtbaar. Ook hierbij geldt dat het aantal camera’s kan afwijken van de getoonde beelden. Daarnaast kunnen er extra sensoren worden toegevoegd. Ongeacht hoeveel camera’s en sensoren er geïmplementeerd worden, deze worden horizontaal van elkaar geplaatst. Ook zal er een flitser in het ontwerp worden opgenomen.

Voor de product renders is Sarang uitgegaan van een dubbele camera aan de voorzijde met een flitser. Op de achterzijde is een triple camera met laser AF sensor geplaatst. Deze snelle en accurate autofocussensor heeft Samsung bij haar meest recente topmodellen toegepast; de Galaxy Note 20 Ultra en de Galaxy S21 Ultra. Tal van expert reviews hebben aangetoond dat deze laser autofocussensor een waardige vervanging is van de 3D ToF DepthVision camera, die Samsung voorheen gebruikte.

Wanneer de triple-camera aan de achterzijde zichtbaar wordt, gebeurt er gelijktijdig ook iets aan de voorzijde. Via het uitschuifbare gedeelte aan de onderzijde kun je namelijk genieten van een grote speaker. Ook zal er een microfoon worden opgenomen in het slide-gedeelte. Het lijkt een ideale telefoon te zijn voor multimedia liefhebbers. Bij het kijken van een film of video, maar natuurlijk ook bij het gamen, kan zo’n kwalitatieve speaker een echte toegevoegde waarde leveren.

De grote speaker zal ongetwijfeld een goed geluid weten te produceren. Samsung zal hier logischerwijs weer de expertise van AKG voor inzetten. AKG is onderdeel van Harman International Industries, dat sinds 2017 een dochteronderneming is van Samsung Electronics. Sinds de overname worden alle high-end Galaxy smartphones voorzien van hoogstaande AKG-geluidstechnologie.

Voor de renders zijn we uitgegaan van een kwalitatieve AKG speaker. Samsung is overigens niet langer de enige fabrikant die de geluidsexpertise van Harman Kardon inzet voor haar smartphones. De recent gelanceerde Xiaomi Mi 11 Pro beschikt ook over een dual speaker van Harman Kardon.

Dankzij het dual slider systeem bestaat de gehele voorzijde uit displayoppervlak, althans als je de telefoon in z’n meest compacte stand gebruikt. De patentafbeeldingen tonen een telefoon met een plat scherm. Hoewel Samsung jarenlang bekend stond om haar edge display, voert het bedrijf inmiddels steeds minder telefoonmodellen met een afgerond display. Binnen de high-end Galaxy S21 serie is alleen de Samsung S21 Ultra voorzien van een curved scherm. De achterzijde van het gepatenteerde toestel is wel mooi afgerond, wat de handligging ongetwijfeld ten goede zal komen.

Voordelen en nadelen van een slider camera en speaker

Een dual slide smartphone brengt verschillende voordelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel is misschien wel het design. Want zo’n dual slider ziet er natuurlijk gaaf uit, bovendien profiteert de gebruiker van een full screen smartphone ervaring, zonder inkepingen of gaten in het scherm.

Een ander voordeel van dit ontwerp is natuurlijk de speaker. Deze is beduidend groter dan we gewend zijn op een smartphone, wat ongetwijfeld zal zorgen voor een betere geluidskwaliteit.

Een slide telefoon brengt ook enkele nadelen met zich mee. Een dergelijk systeem neemt behoorlijk wat ruimte in beslag in de toch al zo compacte behuizing. De beperkte ruimte is al jaren een probleem voor smartphonefabrikanten. Een grotere accu, een betere chipset, meer sensoren – het neemt allemaal extra ruimte in beslag, tegelijkertijd moeten onze mobieltjes natuurlijk handzaam blijven.

Een ander mogelijk nadeel kan gezocht worden in de duurzaamheid. Dergelijke schuifsystemen zijn simpelweg gevoeliger voor stof en vuil, wat op den duur een nadelig effect kan hebben op de werking ervan.

Slider telefoons door de jaren heen

Het idee van een dual slider smartphone met geïntegreerde camera en speaker is niet geheel nieuw. In 2019 verscheen er al eens een video online van een Asus Zenfone Dual Slider concept telefoon. Het model dat Samsung heeft vastgelegd lijkt in grote mate op deze Asus Zenfone. Uiteindelijk werd de Zenfone 6 echter voorzien van een draaibare camera, vergelijkbaar met de A80. Vorig jaar liet ook Sony een octrooi vastleggen voor een Xperia telefoon met pop-up camera en speaker.

Gaan we nog een stukje verder terug, de HTC 7 Surround smartphone uit 2010 beschikte ook al over een slider systeem met een speaker. Bij dat model ging het echter om een verticale slider, in plaats van horizontaal.

In de tijd van de feature telefoons werd er wel vaker gebruik gemaakt van uitschuifbare mechanismes, zoals bijvoorbeeld bij de immens populaire Nokia N95 uit 2007. Bij deze dual slider smartphone was het camerasysteem en het toetsenbord verwerkt in het slider gedeelte. Samsung zelf, die bracht onder andere de E2550 Monte Slider en S5200 Slider op de markt, beide beschikte over een uitschuifbaar toetsenbord.

Of Samsung kans ziet om de gepatenteerde technologie te verwerken in een eindproduct is vooralsnog onbekend. Mogelijk dat Samsung een dergelijke slider smartphone zal onderbrengen binnen de populaire Galaxy A-serie. Dit is de mid-range line-up en tevens de meest populaire modellenreeks van Samsung.

Samsung Galaxy A82 5G

Inmiddels is bekend dat Samsung dit jaar een Galaxy A82 5G op het programma heeft staan. De Galaxy A80, uit 2019, is vooralsnog de enige Samsung smartphone met een roterende camera, waardoor een full screen ontwerp gerealiseerd kon worden.

De A81 is nooit verschenen, verwacht wordt dat de A82 wordt gebaseerd op de twee jaar oudere A80. Het is echter nog onbekend of de nieuwe Samsung A82 ook over een roterende / uitschuifbare camera zal beschikken. En zo ja, om wat voor een pop-up / slider camera het zal gaan.

Samsung legde twee maanden geleden ook al een smartphone met sliding camera vast. Destijds ging het om een geavanceerde Samsung Galaxy telefoon met een surround display. Ook legde de Koreaanse fabrikant onlangs nog een patent vast voor een opvouwbare smartphone met dual slide design. Hoewel dit om een ander type slide-systeem betrof, lijkt Samsung verschillende mogelijkheden te overwegen om gebruik te maken van een schuifmechanisme.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Dual Slider smartphone.

