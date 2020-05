Sony Xperia smartphone met pop-up camera en speaker Sony patenteert een unieke Xperia telefoon met een breed pop-up systeem met camera en speaker. Ook is er een pop-down systeem met speaker voorhanden.

Gedurende de afgelopen twee jaar zijn er verschillende smartphonemodellen geïntroduceerd met een pop-up selfie camera. Fabrikanten zoals Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi, Samsung, Huawei en Asus hebben allemaal minimaal één model in het assortiment met een uitschuifbare camera. Dit type front-camera komt alleen tevoorschijn wanneer je er ook daadwerkelijk gebruik van wilt maken. Ideaal, want maak je er geen gebruik van dan houdt je een full screen scherm tot je beschikking – zonder inkeping.

Er zijn ook een aantal fabrikanten die vooralsnog geen smartphone met pop-up camera hebben geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan het Japanse elektronicabedrijf Sony. Hoewel velen bij het merk Sony eerder zullen denken aan de nieuwe PlayStation 5 produceert het bedrijf ook nog altijd Android smartphones. Bij de laatste topmodellen, zoals de Xperia 1 II, is ervoor gekozen om de camera en receiver in de bovenste schermrand te verwerken.

Een onlangs gepubliceerd patent toont echter aan dat ook Sony overweegt om een uitschuifbare camera te integreren. Het toestel van Sony beschikt niet alleen over een pop-up camera, maar ook over een pop-down mechanisme. Hier zit een speaker in verwerkt.

Sony smartphone met pop-up camera

Sony Corporation heeft eind 2018 een utility patent ingediend in thuisland Japan voor een ‘portable electronic device and method for controlling portable electronic device’. Het octrooi werd op 14 mei 2020 goedgekeurd en gepubliceerd in de WIPO (World Intellectual Property Office) database.

Het uitgebreide technische patent omschrijft een Sony smartphone met een randloos scherm design. De frameranden zijn uiterst smal vormgegeven en dus is er een andere oplossing gezocht voor de front-camera. De gepatenteerde smartphone beschikt dan ook over een pop-up camera. Deze bedekt de gehele breedte van de telefoon, waardoor het geheel er esthetisch en strak uit ziet. Zo blijft er ook voldoende ruimte over om naast de pop-up camera ook nog een speaker te integreren in het bovenste uitschuifbare deel.

Een vergelijkbaar uitschuifbaar systeem is aangebracht aan de onderzijde van het mobiele apparaat. Hier zit echter geen camera in verwerkt, maar wel een speaker. Het betreft dus een dual speaker telefoon, waarbij de onderste speaker unit over een ‘speaker box’ beschikt, voor extra hoge kwaliteit audio. Behalve een speaker is er in beide slider delen ook een antenne verwerkt. Het bovenste- en onderste deel kan onafhankelijk van elkaar bewegen en wordt automatisch geactiveerd, afhankelijk van het gebruik.

Heb je bijvoorbeeld alleen de selfie-camera nodig, dan zal uitsluitend de pop-up camera geactiveerd worden. Wil je een belletje plegen? Dan zal zowel het pop-up als pop-down mechanisme in werking worden gezet. Ook bij het luisteren naar muziek of het afspelen van een video of film zullen zowel het bovenste als onderste deel uitschuiven – de tweetal speakers moeten vervolgens zorgdragen voor een uitstekende audio ervaring.

Zo staat er in het patent beschreven dat het slider gedeelte verandert in lengte, in overeenstemming met de beweging van de geluidsbron. Oftewel, wanneer een geluidsbron naar rechts beweegt over het scherm – denk bijvoorbeeld aan een pratend persoon – dan zal het slider deel aan de rechterzijde in grootte toenemen. Hoe dit exact in de praktijk zal werken blijft nog onbekend. Persoonlijk lijkt het me namelijk niet echt handig als je het toestel in je handen vasthebt om een video te bekijken, dat dan elke keer de uiteindes van het toestel bewegen. Vermoedelijk zal dit dan ook zeer subtiel gebeuren, zodat de gebruikerservaring goed blijft.

Xperia smartphone met een pop-down speaker

Of Sony daadwerkelijk voornemens is om een telefoonmodel uit te brengen met een pop-up en pop-down systeem blijft nog onbekend. Er lijken namelijk nog wel wat haken en ogen aan te zitten. Ten slotte kost het erg veel ruimte in de behuizing om twee van zulke brede pop-up systemen te verwerken. Hoewel Sony Xperia smartphones tegenwoordig voorzien worden van een extra langwerpig display (21:9) kan ruimtegebrek binnen de behuizing wel eens een serieus issue worden bij dit ontwerp.

Daar komt bij dat waterdichtheid al jaren een essentieel onderdeel is voor de Japanse fabrikant. In 2013 was de Sony Xperia Z zelfs ’s werelds eerste waterdichte smartphone. Bij het gebruik van een pop-up / pop-down systeem wordt het echter praktisch onmogelijk om er ook een waterdicht toestel van te maken.

Desalniettemin zitten er natuurlijk ook een aantal duidelijke voordelen aan de gepatenteerde technologie. Ten slotte kan zo’n pop-up / pop-down systeem bijdragen aan een extra rijke multimedia ervaring – wat eveneens een belangrijk speerpunt is voor Sony. Bovendien zal het bedrijf door de tijd heen toch voor nieuwe oplossingen moeten kiezen.

Een ander alternatief is de punch-hole camera. Anno 2020 worden de meeste topmodellen voorzien van een gat in het scherm, waar de selfiecamera in verwerkt wordt. Hoewel Sony vooralsnog geen Xperia smartphone heeft uitgebracht met zo’n camerasysteem rapporteerde we onlangs nog over een Sony smartphone met punch-hole camera. We zijn dan ook erg benieuwd waar de Japanse fabrikant in de (nabije) toekomst voor zal kiezen. Het eerst volgende high-end model dat verwacht wordt is de Sony Xperia 5 II, mogelijk dat deze smartphone over een nieuw type selfiecamera zal beschikken.

Bekijk hier het patent van de Sony Xperia smartphone met pop-up camera