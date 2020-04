Sony Xperia 5 II een compacte high-end 5G smartphone In de tweede helft van 2020 wordt de opvolger van de Xperia 5 verwacht. Vermoedelijk wordt deze zowel compacter als krachtiger dan zijn voorganger.

De vorig jaar gelanceerde Xperia 1 en Xperia 10 smartphones hebben inmiddels een opvolger. Het zijn de eerste 5G telefoons van Sony. De nieuwe benamingen zorgen wel voor wat verwarring, want de Japanse fabrikant heeft er dit jaar voor gekozen om er simpelweg een romeinse twee achter te zetten. Oftewel, de Xperia 10 is opgevolgd door de Xperia 10 II, ook wel de Xperia 10 Mark II genoemd. Deze typeaanduidingen worden ook wel gebruikt binnen de cameraindustrie, waar Sony natuurlijk ook actief is. In de tweede helft van 2020 zal de opvolger van de Xperia 5 worden aangekondigd, dit is een compacte en krachtige variant van het topmodel, de Xperia 1 II. Hoogstwaarschijnlijk zal deze telefoon onder de noemer Xperia 5 II worden uitgebracht.

De Xperia 5 Mark II zal ongetwijfeld voortborduren op het 2019-model. Het wordt daarmee één van de weinige smartphones met een krachtige processor in een compacte behuizing. Verwacht wordt dat de 3,5mm koptelefoon aansluiting weer zal terugkeren, zoals ook het geval is bij de Xperia 1 II / Xperia 10 II. Dit is een opmerkelijke stap die veel audioliefhebbers toejuichen. Ten slotte is de 3,5mm jack in veruit de meeste topmodellen verdwenen, ruimtegebrek in de behuizing zou hiervan de belangrijkste oorzaak zijn.

Sony Xperia 5 II een compacte krachtpatser

Wat betreft het ontwerp, de Nederlandse designer Jermaine Smit, aka ConceptCreator, heeft voor LetsGoDigital een serie product renders gemaakt van de verwachte Sony Xperia smartphone, om alvast een eerste idee te krijgen van het design. In de tussentijd heeft Jermaine ook een indrukwekkende render videoanimatie gemaakt van de Sony Xperia 5 II.

De schermranden worden verder geminimaliseerd en de selfie-camera is ook niet langer in de schermrand te vinden. In plaats daarvan heeft Jermaine gekozen voor een punch-hole camerasysteem. In december heeft LetsGoDigital al eens gepubliceerd over een Sony Xperia smartphone met punch-hole camera, hoewel dit type front-camera nog niet gebruikt is bij de Xperia 1 II / Xperia 10 II is het zeker niet ondenkbaar dat Sony hier wel voor kiest bij de Xperia 5 II.

Het is nog even de vraag of de displaygrootte gelijk blijft. Het huidige model is uitgerust met een 6,1-inch Full HD+ display met een bijzondere 21:9 beeldschermverhouding. Er zijn echter geluiden dat het nieuwe model nog compacter wordt en voorzien wordt van een 5,8-inch of zelfs een 5,6-inch display. Dit zou een logische keuze zijn voor Sony, aangezien veel consumenten het jammer vinden dat de Xperia XZ2 Compact uit 2018 nooit een echte opvolger heeft gekregen. Ten slotte is de Xperia 5 wel compacter dan de Xperia 1, maar een echt compact toestel kun je dit nauwelijks noemen.

Wat betreft de resolutie van de front-camera is er nog veel onduidelijk. Sony kiest al geruime tijd voor een 8 megapixel beeldsensor, mogelijk dat deze een upgrade zal ondergaan. Ten slotte kiezen veel andere fabrikanten tegenwoordig voor hogere resolutie sensoren – die veelal ook nog eens van Sony-makelij zijn. Vermoedelijk zullen de drietal camera’s aan de achterzijde gehandhaafd blijven, wel wordt verwacht dat het camerasysteem verbeterd wordt.

Drievoudige camera met ZEISS lenzen

Jermaine heeft ervoor gekozen om het camerasysteem aan de achterzijde centraal in het midden te plaatsen, zoals ook het geval was bij de Xperia 1. Bij de toestellen die begin dit jaar geïntroduceerd werden en bij de Xperia 5 van afgelopen jaar was het camerasysteem aan de linker bovenzijde geplaatst – veruit de meeste fabrikanten kiezen hier tegenwoordig voor.

Dit heeft ongetwijfeld te maken met de beperkte ruimte waarin alle componenten geïntegreerd dienen te worden. Toch geef ik persoonlijk de voorkeur aan een camerasysteem die in het midden is geplaatst, omdat je op deze wijze veel minder risico loopt onbedoeld je vinger voor de lens te plaatsen.

Voor linkshandigen komt daar nog het bijkomende nadeel bij dat je ook bij het vasthouden van het toestel vrij snel het camerasysteem raakt met je wijsvinger, wat weer resulteert in vieze vingers op de lens. Dit heeft allemaal weinig positieve invloed op de uiteindelijke beeldkwaliteit.

Wat betreft de cameraresolutie tasten we nog in het duister. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat er gebruik wordt gemaakt van ZEISS lenzen. De Xperia 1 II heeft exact dezelfde cameraconfiguratie als de Xperia 5, met grotere camerasensoren en betere lenzen dan de Xperia 1 had. Zodoende dat deze modellen beter in staat zijn om detailrijke avondopnames te maken.

Aangezien het camerasysteem van de Xperia 1 II gelijk is aan die van de Xperia 5, is het nog even de vraag hoe de cameraconfiguratie van de Xperia 5 Mark II eruit komt te zien. De camera blijft een zeer belangrijke functie, waardoor het aannemelijk is dat er opnieuw verschillende verbeteringen zullen worden doorgevoerd.

Kleinste 5G smartphone van 2020

Verder mag je er vanuit gaan dat de Sony Xperia 5 II een 5G smartphone wordt. Vermoedelijk wordt het zelfs de kleinste 5G smartphone van 2020. Wat betreft de chipset, het nieuwe compacte topmodel zal worden aangedreven door de nieuwste en meest krachtige SoC van dit moment. Hoogtwaarschijnlijk wordt er gekozen voor de Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Het 2020-model wordt vermoedelijk voorzien van 8GB RAM en 256GB uitbreidbaar opslaggeheugen.

Wat betreft de accucapaciteit is er nog veel onduidelijk, dit zal tevens samenhangen met de displaygrootte. Als Sony het nieuwe model inderdaad uitrust met een kleiner scherm zal dit ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de batterijcapaciteit. Ten slotte vergt een groot scherm ook een grotere accu.

Daarnaast mag je er vanuit gaan dat er aandacht wordt besteedt aan de compatibiliteit met andere Sony elektronica. Zo kun je met de Xperia 5 ook een Sony Alpha camera bedienen. Afgelopen jaar werd deze Sony smartphone zelfs compatibel gemaakt met de DualShock 4 controller van de PlayStation 4.

Recentelijk werd de Sony DualSense controller aangekondigd voor de PlayStation 5, die eind dit jaar verwacht wordt. Vermoedelijk zal deze controller straks ook te gebruiken zijn in combinatie met de Xperia 5 II. Eerder deze maand kon je op LetsGoDigital al lezen over een tweekleurige PlayStation 5 console met DualSense controller, dit concept was eveneens afkomstig uit de handen van Jermaine.

Wanneer kun je deze Xperia telefoon kopen?

De Xperia 5 werd begin september 2019 geïntroduceerd, in aanloop naar de IFA beurs in Berlijn. IFA 2020 staat gepland van 4 tot en met 9 september. Hoewel veruit de meeste beurzen dit jaar zijn afgelast wegens het coronavirus gaat IFA 2020 vooralsnog wel gewoon door. Vanzelfsprekend kan dit nog veranderen als de pandemie langer aanhoudt. Hoe dan ook, je mag er vanuit gaan dat de Sony Xperia 5 II eind augustus / begin september zal worden aangekondigd om een maand later te worden uitgebracht.

Wat betreft de verkoopprijs, bij de Xperia 5 werd er gekozen voor een adviesprijs van €800. De Xperia 1 II is echter behoorlijk in prijs gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het is dan ook zeker niet uit te sluiten dat ook de Xperia 5 Mark II behoorlijk wat duurder zal uitvallen dan zijn voorganger, de belangrijkste reden hiervoor is de toevoeging van 5G ondersteuning. Hoewel je op dit moment in Nederland nog geen gebruik kunt maken van dit supersnelle mobiele netwerk ben je met een 5G telefoon natuurlijk wel helemaal voorbereid op de toekomst.

