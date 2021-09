Huawei rollable smartphone met gesture control Oprolbaar smartphone scherm van Huawei te bedienen via touch-bewegingen, met haptische feedback en geluidssignalen en via freehand gesture control.

Afgelopen maand rapporteerde LetsGoDigital over een Huawei Mate telefoon met een uittrekbaar display. Deze rollable smartphone had een groot flexibel scherm, dat zowel de voorzijde, de linker zijkant als een aanzienlijk deel van de achterzijde bedekt. Uitgevouwen ontstaat er een groot tablet-formaat scherm, dat tot wel 70% groter is dan in de meest compacte stand. Het betrof een zeer gedetailleerd patent waarin alle benodigde onderdelen uitgebreid aan bod kwamen.

Ditmaal heeft Huawei een octrooi ingediend om de bediening van deze oprolbare smartphone vast te leggen. Het gaat dan met name om de bediening van het uittrekbare scherm.

Rollable smartphone met freehand gesture control

Huawei Technologies heeft in februari 2020 een utility patent ingediend bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) genaamd: ‘An apparatus and a method for a controllable foldable display with haptic and sound effect’. De 38-pagina tellende documentatie werd op 2 september 2021 goedgekeurd en vrijgegeven.

In de uitgebreide omschrijving wordt beschreven hoe het flexibele smartphone scherm in- en uitgerold kan worden. De gebruiker kan middels touch-bewegingen het rollable proces bedienen, maar ook middels handgebaren. Ook wel ‘freehand gesture control’ genoemd door Huawei.

Om het flexibele display middels touch-bewegingen te bedienen wordt er een virtual slider in beeld getoond. Zodra het uitrol proces van start gaat, gaat dit gepaard met haptische feedback (schermvibratie) en een geluidseffect. Heeft geluideffect heeft als bijkomend voordeel dat hiermee het geluid gecompenseerd wordt, dat gegenereerd wordt tijdens het rol-proces.

Daarnaast biedt de Huawei rollable smartphone ondersteuning voor freehand gesture control. De gebaren bediening wordt mogelijk gemaakt middels een camera en/of een motion sensor – denk aan een mmWave sensor, een ToF camera of een infraroodsensor.

De gebruiker kan simpelweg een veegbeweging maken boven het flexibele scherm, waarna het scherm in- of uitrolt. Een beweging naar rechts zorgt voor het uitrollen, met een beweging naar links zal het scherm weer worden teruggetrokken naar z’n meest compacte stand.

Gebruiker bepaalt de snelheid waarmee het flexibele scherm uitrolt

Daar blijft het echter niet bij, Huawei wil de gebruiker namelijk ook de controle geven over de snelheid waarmee het uitrolproces plaatsvind. Soms zal de gebruiker de behoefte hebben om het toestel extra snel op te kunnen vouwen, waarbij een hoge oprol-snelheid gewenst is.

Op andere momenten kan juist de voorkeur worden gegeven aan een lagere snelheid. Ook kan het in sommige gevallen simpelweg noodzakelijk zijn om een lagere snelheid te hanteren, bijvoorbeeld bij lage omgevingstemperaturen – zo staat in de documentatie omschreven.

Om de snelheid van het uitrollen nauwkeurig te kunnen bepalen, is het mogelijk om een x-aantal vingers in de lucht te steken – die vervolgens door de camera en/of motion sensor gedetecteerd worden. Het moet mogelijk zijn om twee, drie, vier of vijf vingers te herkennen, waarna de snelheid van het in- / uitrollen automatisch wordt aangepast.

De snelheid kan overigens ook geregeld worden middels touch-bewegingen. Door een snellere veegbeweging te maken en/of harder te drukken op het scherm wordt het oprolproces versnelt. Huawei specificeert helaas niet hoelang het duurt om de smartphone uit te rollen.

Ter referentie, bij het prototype van de LG Rollable duurde het zo’n 4 seconde om het toestel uit te vouwen. De vorig jaar aangekondigde Oppo x 2021 had ongeveer 2 seconde nodig, om uit te vouwen van een 6,7” display tot een 7,4” formaat.

Verder wordt in de patentdocumentatie vermeld dat het schermdeel aan de voor- en achterzijde van het toestel zowel afzonderlijk als in samenhang gebruikt kan worden. Dit is afhankelijk van het gebruiksscenario evenals de applicatie die in gebruik is.

Ten slotte wordt er gesproken over de mogelijke compatibiliteit met een styluspen. Huawei heeft natuurlijk al de M Pen, als tegenhanger van Samsung’s S Pen. De Huawei M Pen 2 is de nieuwste stylus, onder andere geschikt voor de Mate 40 serie en de MatePad Pro tablet. Het is zeker niet ondenkbaar dat toekomstige oprolbare smartphones van Huawei ook een stylus zullen ondersteunen. Zeker nu de Samsung Galaxy Z Fold 3 officieel is geïntroduceerd, als eerste opvouwbare smartphone waarvan het flexibel scherm te bedienen is met een S Pen.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer de eerste Huawei rollable smartphone gepresenteerd zal worden. Wel blijkt uit dit patent eens te meer dat het Chinese merk zich op de achtergrond actief bezig houdt met de ontwikkeling van smartphones met een flexibel, oprolbaar scherm.

In de documentatie werd tevens gerefereerd aan een octrooi dat Huawei reeds in 2018 heeft laten vastleggen. Hieruit blijkt dat de Chinese fabrikant dit ontwerp inmiddels al geruime tijd in ontwikkeling heeft. Daarnaast heeft het bedrijf uiteraard al de nodige kennis in huis aangaande opvouwbare smartphones. Na de Huawei Mate X heeft het bedrijf de Mate Xs en de Mate X2 uitgebracht.

Vermoedelijk zullen in 2022 / 2023 meerdere smartphone fabrikanten hun eerste oprolbare smartphone presenteren. Naast Oppo heeft ook TCL een bijzondere concept smartphone getoond, de TCL Fold ’n Flex. Ook van Samsung en Xiaomi is bekend dat ze soortgelijke telefoonmodellen in ontwikkeling hebben.

Download official documentation: Huawei rollable smartphone with gesture control.



