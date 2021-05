Samsung Galaxy Z Fold 3 met gesture control functions Samsung ziet mogelijkheden om toekomstige Galaxy Z Fold opvouwbare smartphones te voorzien van handige veeg- en knijpgebaren bediening.

Samsung is de onbetwiste marktleider op het gebied van opvouwbare smartphones, waarbij de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip 5G de meest recente modellen zijn. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft niet alleen de meeste vouwtelefoons uitgebracht, het bedrijf heeft ook veruit de meeste patenten aangevraagd voor toekomstige technologieën. Variërend van geavanceerde dubbel vouwbare ontwerpen tot handige nieuwe functies, zoals een scharnier indicator of de mogelijkheid om je bloeddruk te meten met je telefoon.

Ditmaal heeft Samsung Electronics uitgebreide documentatie laten vastleggen waarbij de bediening van opvouwbare smartphones centraal staat. Het gaat in het bijzonder om de knoppen, die normaal gesproken aan de zijkant van het toestel geplaatst worden.

Samsung Z Fold met swipe- en squeeze gesture control

In november 2020 heeft Samsung Electronics een octrooi ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Foldable electronic device’. De 110-pagina tellende documentatie werd op 20 mei 2021 gepubliceerd en omschrijft een Galaxy Z Fold smartphone met gesture functionaliteit, ter vervanging van de fysieke knoppen.

In de huidige situatie is het in gevouwen stand lastig om de knoppen aan de zijkant van het toestel te bedienen. Elke knop bevindt zich namelijk op één deel van de behuizing. Om een knop te bedienen wordt de externe kracht geconcentreerd op alleen dat behuizingsdeel waarin de fysieke knop is geplaatst. Dit kan schade aan het scharnier veroorzaken. Bovendien worden foldables alsmaar slanker, wat het steeds lastiger maakt om voldoende ruimte voor de fysieke knoppen te behouden. Voor dit probleem heeft Samsung een oplossing gevonden.

Samsung wil de fysieke knoppen elimineren om in plaats daarvan gebruik te maken van gebarenbediening. De gesture functies kun je middels een simpele tik of veeg-beweging bedienen. Wanneer het toestel dichtgevouwen wordt gebruikt, en de twee behuizingsdelen tegenover elkaar geplaatst zijn, heeft de gebruiker een dubbel zo groot oppervlak tot z’n beschikking om de virtuele knoppen te bedienen. Het aantal bedieningselementen kan nader worden bepaald. De gebarenfuncties kunnen deels door de gebruiker toegewezen worden.

Middels een simpele tik beweging kan een bepaalde functie geactiveerd worden – zoals de power knop, terwijl de gebruiker middels een swipe beweging een andere functie kan activeren – zoals de volumeregeling. Additioneel kan er squeeze gesture functionaliteit worden toegevoegd, door een knijpgebaar te maken worden meerdere toetsinvoersignalen herkend, waardoor weer een andere functie geactiveerd kan worden -zoals het Edge venster.

Vorige maand kreeg Samsung Electronics ook al een patent toegewezen voor een Galaxy Z Flip smartphone met virtuele knoppen. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat Samsung dergelijke technologie in toekomstige opvouwbare smartphones wil integreren, temeer omdat de toestellen alsmaar dunner worden en de noodzaak voor een alternatief op fysieke knoppen groter wordt.

De patentbeelden tonen een Galaxy Z Fold type smartphone die we reeds eerder zijn tegengekomen. Het toestel heeft een smal, langwerpig cover-display. Daarnaast is er op de achterzijde een drievoudige camera zichtbaar, waarvan de onderste lens rechthoekig is vormgegeven. Dit duidt op de integratie van een periscopische camera met zoomlens. In mei vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital over een waterdichte Galaxy Fold smartphone, waarbij hetzelfde exact hetzelfde design getoond werd.

Samsung Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone

Of Samsung voornemens is om de Galaxy Z Fold 3, die in augustus 2021 verwacht wordt, te voorzien van gesture functionaliteit is nog onbekend. Hoewel dit octrooi gisteren pas is toegekend door de WIPO, heeft Samsung Electronics ditzelfde patent in 2019 al ingediend in Korea. In theorie zou het dan ook mogelijk moeten zijn. Desalniettemin is het zeker niet ondenkbaar dat we geduld moeten hebben tot de Galaxy Z Fold 4. Tenslotte lijkt Samsung zich ditmaal voornamelijk te focussen op het verbeteren van de duurzaamheid.

Naar verwachting zal de Samsung Galaxy Z Fold 3 over een Armor Frame en nieuwe UTG 2.0 beschikken. Daarnaast lijkt het toestel ook spatwaterdicht te worden. Dankzij de toepassing van extra sterk Ultra Thin Glass moet het ook mogelijk worden om de Z Fold 3 met S Pen te bedienen. Een bijkomend voordeel is dat ook de vouwlijn beduidend minder goed zichtbaar zal zijn, zo meldde Ice Universe onlangs op Twitter.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy Z Fold met gesture control.