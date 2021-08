Vivo X70 Pro met quad-camera In September 2021 worden er drie nieuwe Vivo X70 smartphone modellen verwacht. De X70 Pro krijgt een afgerond display en een quad-camera setup.

Toon pagina inhoud

Vivo staat op het punt om een nieuwe reeks smartphone modellen aan te kondigen binnen de high-end X-serie. Naast een basismodel, in de vorm van een Vivo X70, wordt er ook X70 Pro en een X70 Pro Plus verwacht. Het gaat om de opvolgers van de X60 serie, waarvan het Pro model sinds mei dit jaar verkrijgbaar is in Europa. In Nederland worden de Vivo smartphones vooralsnog niet verkocht, het is echter zeker niet ondenkbaar dat dit binnenkort zal gaan veranderen. Inmiddels is Vivo namelijk al in 10 Europese landen actief.

De X60 was de eerste smartphone van Vivo waarbij het camerasysteem werd ontwikkelt in samenwerking met de gerenommeerde Duitse lensfabrikant Carl ZEISS. Deze samenwerking wordt voortgezet voor de nieuwe modellen, zo weet 91Mobiles te melden. De website heeft in samenwerking met OnLeaks een reeks product renders online gezet van de verwachte Vivo X70 Pro. Zodoende hebben we inmiddels een goede eerste impressie van hoe het nieuwe toestel eruit komt te zien. Ook zijn er eerste specs inmiddels bekend.

Vivo X70 Pro met curved display

Net als z’n voorganger zal de Vivo X70 Pro worden uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. De displaygrootte zal vermoedelijk voor de gehele X70 line-up hetzelfde zijn. Bij de X60 serie werd er namelijk ook geen onderscheid gemaakt tussen de modellen wat betreft het beeldschermformaat. Verder wordt het toestel voorzien van een Corning Gorilla Glass Victus screen protector, om de smartphone vrij te houden van krassen en dutsen.

In tegenstelling tot het basismodel zullen de tweetal Pro modellen worden uitgerust met een curved display. Dat zal het toestel een extra stijlvolle uitstraling geven. Verder wordt er centraal bovenin een punch-hole selfiecamera geplaatst. Mogelijkerwijs gaat het om een 32 megapixel selfie-camera.

De nieuwe smartphone zal vermoedelijk worden aangedreven door de MediaTek Dimensity 1200 chipset. Naar verluidt wordt er 8GB / 12GB werkgeheugen geïntegreerd. Vermoedelijk wordt er een 128GB en een 256GB model uitgebracht. Uit de doos draait de X70 Pro op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met het FunTouch OS van Vivo.

De onderzijde van het toestel biedt toegang tot de USB Type-C poort. Ook is hier de speaker, microfoon en een simkaart compartiment gesitueerd. De power-knop en een volume-knoppen worden aan de rechterzijde geplaatst, zodoende blijft de linkerzijde vrij van knoppen.

Vivo smartphone met quad-camera systeem

Op de achterzijde is een viervoudige camera zichtbaar met een drievoudige LED flitser. Dat betekent dat er één camera extra wordt geïntegreerd ten opzichte van vorig jaar. Het ZEISS logo is tevens in het cameraontwerp opgenomen. Verder lijkt de camera iets uit te steken ten opzichte van de behuizing. Vermoedelijk betekent dit dat er ook een telelens wordt geïntegreerd. Dat was bij het voorgaande model nog niet het geval.

Over de resolutie van de camera’s is vooralsnog geen informatie bekend. Mogelijk gaat het om een 48 megapixel hoofdcamera, gecombineerd met een 13 megapixel ultragroothoekcamera, een 8 megapixel telefoto camera en een 2 megapixel dieptecamera. Verder wordt de Vivo X70 Pro voorzien van een aluminium frame.

Over de batterij capaciteit is vooralsnog geen concrete informatie bekend, vorig jaar werd er gekozen voor een 4.200 mAh batterij met ondersteuning voor 33W snelladen. Hoewel de displayformaat niet toeneemt lijkt de X70 Pro wel over een iets grotere accu te gaan beschikken. Er wordt online gesproken over een 4.500 mAh accu.

Op de afbeeldingen wordt de mobiele telefoon in de kleur blauw afgebeeld. Er worden echter meerdere kleuren verwacht, details hieromtrent zijn echter nog schaars. De afmetingen worden: 160.4 x 75.5 x 7.7mm. De komende weken zal er ongetwijfeld meer nieuws bekend worden omtrent de nieuwe Vivo X-serie 2021.

De Vivo X60 Pro kreeg in Europa een adviesprijs van €800. Vermoedelijk zal het nieuwe model voor om en nabij dezelfde prijs in de markt worden gezet.