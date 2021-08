Vivo X70 5G smartphone Nieuwe high-end Vivo smartphone op komst. De X70 biedt een mix van stijl, hoogstaande prestaties en een goede camera met 5-assige beeldstabilisatie.

Binnenkort zal Vivo drie nieuwe topmodellen aankondigen, de Vivo X70, de X70 Pro en de X70 Pro Plus. Het gaat om de opvolgers van de Vivo X60 (Pro). Deze smartphones zijn ook in Europa uitgebracht, hoewel Nederland vooralsnog niet tot de landen behoort waar je officieel Vivo smartphones kunt kopen. Desondanks is de verwachting dat dit nog wel gaat veranderen. De Europese markt wordt steeds belangrijker voor het Chinese merk, mede daarom was Vivo hoofdsponsor van het EK 2020 – waar de X60 Pro 5G velen malen voorbij kwam op de LED borden langs het wedstrijdveld.

Inmiddels liggen de voetbal kampioenschappen alweer anderhalve maand achter ons en maakt het bedrijf zich op voor de presentatie van de X70 serie. De drietal nieuwe smartphone modellen worden in september 2021 verwacht.

Vivo X70 met triple-camera

Dankzij Steve Hemmerstoffer, aka OnLeaks, hebben we inmiddels een goede eerste impressie van hoe de Vivo X70 eruit zal komen te zien. In samenwerking met MySmartPrice zijn er een serie 3D product renders gemaakt waarop het vernieuwde design te zien is. Ook zijn de eerste specs bekend gemaakt.

De Vivo X70 krijgt een plat 6,5-inch Full HD+ display en biedt ondersteuning voor de hoge 120Hz verversingsfrequentie. Bovenin is een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera geïntegreerd. De resolutie van deze camerasensor is vooralsnog onbekend. Vermoedelijk wordt er opnieuw gekozen voor een 32 megapixel sensor. De smartphone krijgt erg smalle schermranden en wordt uitgerust met een in-display vingerafdruksensor.

Op de achterzijde is een vernieuwde triple-camera zichtbaar, die in samenwerking met de Duitse lensfabrikant Zeiss is ontworpen. Waarschijnlijk gaat het om een 50 megapixel hoofdcamera met een 5-assige beeldstabilisatie. Over de andere twee camera’s is nog geen informatie bekend. Vermoedelijk zal ook het Gimbal Camera Systeem 2.0 weer van de partij zijn, zoals Vivo ook heeft toegepast bij de X60 Pro. De eerste generatie is onder andere te vinden in de X50 Pro. Het camerasysteem zal verder worden ondersteunt door een langwerpige LED flitser, die rechts van de drietal cameralenzen wordt geplaatst.

Aan de rechterzijde van het toestel worden zowel de power-knop als de volumeknoppen geplaatst. Zodoende blijft de linkerzijde vrij van bedieningselementen. De onderzijde biedt toegang tot een USB Type-C poort, ook is hier een microfoon, een speaker en een sim-kaart compartiment geplaatst. Aan de bovenzijde is nog een microfoon geplaatst, evenals een extra speaker die in de schermrand is verwerkt. De afmetingen van de Vivo X70 zijn: 158.5 x 73.4 x 8mm.

Het toestel zal uit de doos draaien op het Android 11 besturingssysteem, gecombineerd met de Funtouch OS 11 schil van Vivo. Hier kun je meer informatie vinden omtrent deze gebruikersinterface. Vooralsnog blijft het onduidelijk welke processor zal worden toegepast. De X60 werd aangedreven door de Samsung Exynos 1080, voor de Pro variant werd de Snapdragon 870 ingezet. Volgens de geruchten zal het nieuwe model worden voorzien van de MediaTek Dimensity 1200 SoC – de meest krachtige mobile processor van de Taiwanese fabrikant.

Aangaande de batterij, afgelopen week meldde Digital Chat Station via het Chinese social media platform Weibo dat de Vivo X70 wordt uitgerust met een 4.200 mAh batterij. Daarnaast zal er een 33W oplader worden meegeleverd. Er zou 12GB werkgeheugen worden ingebouwd.

Vooralsnog zijn geen van bovenstaande specs geconfirmeerd, het blijft wat dat betreft nog even wachten tot september alvorens Vivo alle details omtrent de nieuwe modellen zal onthullen. Vermoedelijk zullen de smartphones in eerste instantie in China worden uitgebracht, vervolgens zal ten minste één model (Vivo X70 Pro) ook in Europa worden uitgebracht.

Aangaande Vivo’s positie binnen de smartphone markt, in thuisland China is het bedrijf marktleider. Wereldwijd is Vivo de nummer 5 smartphonefabrikant met een marktaandeel van ruim 10%. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Düsseldorf, Duitsland. Vivo is actief in 10 Europese landen, naast Duitsland worden Vivo telefoons ook in de UK, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Servië, Tsjechië en Roemenië verkocht. Hopelijk worden we Nederland en België binnenkort aan dit rijtje toevoegen.