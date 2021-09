Vivo X70 Pro Plus topmodel binnen de X-serie Vivo staat op het punt drie nieuwe X-serie smartphones uit te brengen, waarvan de X70 Pro+ het nieuwe vlaggenschip wordt. Met sterke focus op de camera.

Het is een week met veel smartphone introducties. Vandaag zal Vivo in thuisland China de X70, de X70 Pro en de X70 Pro Plus aankondigen. Nagenoeg gelijktijdig zal zusterbedrijf Oppo de Reno 6 serie aankondigen voor de Europese markt. De drietal toestellen van Vivo zullen komende maandag, 13 september 2021 ook internationaal worden aangekondigd. Een dag later staat de lancering van de Apple iPhone 13 serie gepland. Genoeg om naar uit te kijken dus. In deze publicatie beperken we ons echter tot het nieuwe topmodel van Vivo, de X70 Pro Plus.

Enige tijd geleden verschenen er al renders online van het nieuwe model, gemaakt door de bekende Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator. Inmiddels heeft Vivo ook een webpagina online gezet, waarop de eerste details staan uitgelicht. Daarnaast heeft telecomprovider China Telecom nagenoeg alle specificaties gepubliceerd.

Uit al deze informatie blijkt dat de focus van de nieuwe line-up zal liggen op het herontworpen camerasysteem, dat in samenwerking met lensfabrikant ZEISS is vormgegeven. Ook het kenmerkende gimbal beeldstabilisatiesysteem van Vivo zal in de nieuwe modellen aanwezig zijn.

Vivo X70 Pro Plus met ZEISS camera

Kenmerkend voor de Vivo X70 Pro Plus wordt de groot vormgegeven cameramodule, met direct ernaast een zwart paneel. Mogelijk gaat het hier om een klein tweede scherm voor het maken van selfies – zoals we ook kennen van de eerder dit jaar uitgebrachte Xiaomi Mi 11 Ultra.

Het quad-camerasysteem op de achterzijde bestaat uit een 50 megapixel hoofdcamera (f/1.6) met optische beeldstabilisatie, een 48 megapixel ultragroothoekcamera, een 12 megapixel telefotocamera met 2x optische zoom en een 8 megapixel periscopische telefoto camera met 5x optische zoom en optische beeldstabilisatie.

Het hoogwaardige camera systeem zal in samenwerking met Carl ZEISS worden vormgegeven en beschikt tevens over een laser autofocus sensor, om snel en accuraat scherp te kunnen stellen. Ook is er een LED flitser van de partij. Video’s zullen in 8K resolutie @ 30fps kunnen worden opgenomen.

De smartphone wordt uitgerust met een 6,78-inch AMOLED display met een QHD+ (3200×1400 pixel) resolutie en een 120Hz refresh-rate. De Vivo X70 Pro+ krijgt prachtig afgeronde schermranden en een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera.

Het nieuwe topmodel zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888+ chipset. Vanzelfsprekend zal de telefoon ook ondersteuning bieden voor het snelle 5G internet netwerk. Vermoedelijk worden er twee geheugen varianten beschikbaar gesteld; 8GB/128GB en 12GB/256GB. De smartphone zal draaien op het Android 11 besturingssysteem, waar de Funtouch OS schil van Vivo overheen geplaatst wordt.

Alle knoppen zijn aan de rechterzijde van het toestel gesitueerd. Aan de onderzijde is een USB-C aansluiting zichtbaar, evenals een speaker en microfoon. Ook het sim-kaart compartiment is via de onderzijde bereikbaar. Aan de bovenzijde is nog een extra microfoon en een ontvanger geplaatst.

Ten slotte wordt de X70 Pro Plus uitgerust met een 4.500 mAh batterij. Deze krachtige Vivo smartphone met grote accu zal ook lekker snel op te laden zijn, dankzij de meegeleverde 55W Fast Charger. Het vlaggenschip binnen de X-serie smartphone zal voorzien worden van een stijlvolle kunstlederen achterpaneel, met keuze uit twee kleurvarianten: Blue Leather en Orange Leather. Daarnaast wordt er nog een Black variant verwacht, met een glazen achterpaneel.

Over de adviesprijs van de nieuwe Vivo X-serie modellen is op het moment van schrijven nog geen informatie bekend. Vooralsnog worden Vivo smartphones ook niet verkocht in Nederland. Het bedrijf breidt echter in hoog tempo uit en is inmiddels actief in 10 Europese landen. Hopelijk zal Nederland vanaf 2022 ook tot één van deze landen behoren. Vivo is een zusterbedrijf van Oppo en OnePlus. In China is het de nummer 1 smartphonefabrikant.