Oppo kickstand case voor Reno 6 Lancering Oppo Reno 6 smartphone serie nadert. Er wordt ook een kickstand case verwacht, met handige illuminator voor het maken van selfies.

Op donderdag 27 mei zal Oppo de nieuwe Reno 6 smartphone serie aankondigen in Azië. Er worden vier modellen verwacht; de Oppo Reno 6 Z, de Reno 6, de Reno 6 Pro en de Reno 6 Pro Plus. De afgelopen periode is er al veel bekend geworden over de nieuwe 5G telefoons. Nu is ook het eerste smartphone hoesje gelekt, het gaat om een innovatieve kickstand case.

Hoewel Oppo standaard altijd een telefoonhoesje meelevert in de verkoopverpakking van een nieuwe telefoon, is het aanbod optionele accessoires nog erg beperkt. Het lijkt erop dat Oppo voor de Reno 6 wel een erg leuk en innovatief hoesje heeft ontwikkelt. Evan Blass, aka EvLeaks, wist op Twitter de eerste beelden te delen van de nieuwe kickstand case.

Oppo Reno 6 kickstand case

In het verlengde van het camerasysteem is een metalen kickstand aangebracht, waardoor je het toestel eenvoudig in landschapsmode kunt neerzetten. Ideaal als je een film of video wilt bekijken, al dan niet met meerdere personen. Het lijkt een solide oplossing te zijn.

Het handige aan dit Reno 6 hoesje is dat de kickstand ook naar boven toe om te buigen is. Zodoende kan de kickstand een extra lichtbron verschaffen tijdens het maken van selfies. Erg creatief bedacht. Er worden meerdere kleuren verwacht, waarbij gekozen wordt voor een zachte two-tone kleurstelling.

Evan Blass heeft niet alleen foto’s van de nieuwe kickstand case weten te bemachtigen, hij heeft ook verschillende productbeelden van de Reno 6 / Pro / Pro Plus gedeeld. Alle drie de modellen bieden 5G ondersteuning. Vooral het basismodel krijgt een geheel nieuw design, met een 6,55” Full HD+ display. Het toestel toont met z’n rechte frameranden sterke gelijkenissen met de iPhone 12 van Apple.

De Oppo Reno 6 wordt naar verluidt voorzien van een 64 megapixel triple-camera. Er worden twee geheugenconfiguraties verwacht: 8GB RAM / 128GB ROM en 12GB RAM / 256GB ROM. De smartphone zal ook over een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikken. Opladen gaat via de USB-C poort, de telefoon zal 65W Fast Charging ondersteunen.

De tweetal Pro modellen krijgen een afgerond display. Naast een punch-hole selfiecamera zal er een viervoudige camera op de achterzijde worden geplaatst, waarbij het topmodel voorzien wordt van een 50 megapixel Sony beeldsensor.

Komt de Reno 6 naar Nederland?

Velen vragen zich af of de Oppo Reno 6 smartphones ook in Europa worden uitgebracht. In de regel kun je stellen dat Oppo twee maal per jaar een nieuwe serie Reno smartphones lanceert, waarvan één serie ook in Europa wordt uitgebracht. Zo is de Reno 5 serie niet verkrijgbaar in Europa.

De Reno 4 serie, waarvan de Reno 4 Pro het topmodel is, ging vorig jaar november wel in de verkoop in Nederland. De nieuwe Reno 6 modellen worden ook in Nederland verwacht. Hier zullen we echter nog tot september moeten wachten alvorens de toestellen in het verkoopassortiment zullen worden opgenomen.