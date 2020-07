Huawei Watch RS een nieuwe high-end smartwatch op komst Nieuwe handelsmerk aanvraag voor Huawei Watch RS en GTRS doet het vermoeden rijzen dat Huawei een nieuw sporthorloge in ontwikkeling heeft.

In oktober 2018 bracht Huawei de Watch GT uit, waarbij ‘GT’ verwijst naar de Gran Turismo raceauto’s. Deze universele smartwatch voor dames en heren draait op Huawei’s eigen besturingssysteem, waardoor een uitzonderlijk lange batterijduur gerealiseerd kan worden van wel twee weken. Sindsdien heeft Huawei de GT 2 en de GT 2e uitgebracht, laatstgenoemde slimme horloge werd afgelopen maand gelanceerd in Nederland als budget model. Het lijkt er echter sterk op dat Huawei voornemens is om binnenkort nóg een nieuwe smartwatch te introduceren, vermoedelijk een high-end model.

Huawei zal in de tweede helft van 2020 de Mate 40 serie aankondigen, als tegenhanger van de Samsung Galaxy Note 20 serie die volgende week officieel geïntroduceerd zal worden. Gelijktijdig zal Samsung ook de Galaxy Watch 3 onthullen, vermoedelijk zal Huawei ook een nieuw slim horloge introduceren ten tijde van de Mate 40 lancering.

LetsGoDigital heeft inmiddels een vermoeden onder welke naam deze wearable op de markt wordt gebracht. Huawei heeft namelijk een trademark ingediend in Europa voor een nog niet aangekondigde smartwatch.

Huawei Watch RS smartwatch

Op 28 juli 2020 heeft Huawei Technologies een handelsmerk ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de naam Huawei Watch RS. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 / 14. Er wordt een uitgebreide omschrijving bij vermeld waaruit blijkt dat het hier gaat om een wearable in de vorm van een polshorloge / smartwatch.

Huawei Watch RS trademark description: Smart watches; smart glasses; smart phones; wearable activity trackers; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; wristwatches; chronographs (watches); chronometers; electric clocks and watches.

Opvallend aan deze omschrijving is de toevoeging van ‘apparaat voor het opnemen, verzenden of weergeven van geluid of beeld’. Vermoedelijk wordt de smartwatch dus ook uitgerust met een speaker en mogelijk zelfs met een camera. De Huawei Watch GT-smartwatches beschikken ook al over een speaker om inkomende oproepen te kunnen beantwoorden en om te kunnen luisteren naar muziek. Een 4G LTE variant is echter nooit uitgebracht, waardoor je het horloge altijd moet verbinden met je smartphone. Mogelijk dat de Watch RS hier verandering in zal aanbrengen.

Behalve ‘Huawei Watch RS’ werd ook de naam ‘GTRS’ vastgelegd – zonder toevoeging van Huawei en/of Watch. Deze aanvraag werd op dezelfde dag ingediend door dezelfde tussenpersoon, namelijk Forresters uit Duitsland – die met regelmaat handelsmerk aanvragen voor Huawei Technologies regelt. Mogelijk staat ‘GTRS’ voor een combinatie van Watch GT en Watch RS. Vooralsnog blijft dit echter speculatief.

Wat betreft de benaming ‘RS’, het is goed mogelijk dat we hiervoor opnieuw naar de autosport moeten kijken. Net zoals ‘GT’ staat voor Gran Turismo, wordt ‘RS’ vaak gebruikt om ‘Renn Sport’ aan te duiden, als zijnde een extra snelle en sportieve uitvoering. Autofabrikant Porsche heeft in het verleden veelvuldig gebruik gemaakt van deze benamingen.

Het is vooralsnog onduidelijk of de Watch RS de opvolger wordt van de GT 2 / 2e of dat het hier om een geheel nieuw sporthorloge gaat. Enige tijd geleden gingen er geruchten de ronde dat de Chinese fabrikant aan een smartwatch werkt die zal draaien op het nieuwe Huawei Harmony OS.

Deze nieuwe smartwatch wordt in de wandelgangen ook wel aangeduid als ‘Huawei Mate Watch’ – het bedrijf zou hier in mei al een trademark voor hebben aangevraagd. Deze benaming is echter nooit aangevraagd buiten China. Of Huawei Watch RS de internationale benaming wordt of dat Huawei zelfs twee nieuwe smartwatches in ontwikkeling heeft zullen we nog even moeten afwachten.

Huawei launch evenement in oktober

Het ligt in ieder geval voor de hand dat het nieuwe slimme horloge gelijktijdig met de Mate 40 geïntroduceerd zal worden, deze Huawei smartphones worden rond oktober 2020 verwacht. Net als Samsung zal Huawei gelijktijdig ook een nieuwe opvouwbare smartphone presenteren. Eerder deze maand rapporteerde LetsGoDigital al over de mogelijke modelnaam van deze telefoon: Huawei Mate V. Mogelijk zal het bedrijf gelijktijdig ook de MatePod oordopjes introduceren.

Hoewel de smartphonemarkt inmiddels behoorlijk verzadigd is, zijn de vooruitzichten voor de wearables industrie aanzienlijk rooskleuriger, zo blijkt uit verschillende branche rapporten. Het is dan ook niet zo vreemd dat steeds meer smartphonefabrikanten de sprong wagen naar de wearables markt. Chinese bedrijven zoals Oppo en Xiaomi hebben dit jaar hun eerste smartwatch aangekondigd en ook OnePlus lijkt een slim horloge in ontwikkeling te hebben.

De Oppo Watch is afgelopen week in de verkoop gegaan in Duitsland, de officiële Europese lancering zou gepland staan voor aankomende vrijdag, 31 juli. Mogelijk dat dit sporthorloge binnenkort ook in Nederland verkocht zal gaan worden. De Xiaomi Mi Watch is vooralsnog alleen in China verkrijgbaar, voor dit model lijkt nog geen Europese lancering gepland te staan.

Bekijk hier het handelsmerk voor Huawei Watch RS en GTRS.