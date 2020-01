iPhone 12: Vier nieuwe Apple telefoons Apple heeft grote plannen voor 2020. Dit jaar worden de eerste 5G modellen geïntroduceerd. Er worden 4 smartphones verwacht binnen de iPhone 12 serie.

Hoewel het nog ruim een half jaar duurt alvorens de iPhone 12 serie geïntroduceerd wordt, lees je bijna dagelijks op het internet over wat we mogen verwachten van de nieuwe smartphones van Apple. Het bedrijf uit Silicon Valley lijkt voornemens te zijn om in 2020 maar liefst vijf modellen uit te brengen. Voordat de lancering in september zal plaatsvinden wordt er eerst nog een extra klein en goedkoop model verwacht, de 4,7-inch iPhone SE 2 zal vermoedelijk in maart worden aangekondigd als budgettelefoon.

In het najaar worden er nog eens vier modellen verwacht. In dit achtergrondartikel gaan we dieper in op de viertal nieuwe mobieltjes, die consumenten vermoedelijk vanaf eind september 2020 via de reguliere verkoopkanalen kunnen kopen. Het belooft een belangrijk jaar te worden voor het Amerikaanse Apple, al was het alleen maar omdat dit jaar de eerste 5G iPhone modellen worden uitgebracht.

iPhone 12 serie bestaande uit 4 nieuwe telefoons

De Apple telefoons die in het najaar verschijnen moeten de huidige iPhone 11 serie vervangen. In plaats van drie modellen, lijkt de modellenreeks in 2020 uit vier verschillende toestellen te bestaan. Waar Samsung kiest voor een extra groot en prijzig ‘S20 Ultra’ model, lijkt Apple juist meer kansen te zien in een extra compacte en krachtige smartphone, die aan de onderkant van het assortiment wordt toegevoegd.

Het kleinste model krijgt vermoedelijk een 5,4-inch OLED scherm met een dubbele digitale camera aan de achterzijde. Deze smartphone wordt ook wel de iPhone 12 Mini genoemd, hoewel de benaming van dit model nog allerminst zeker is. In tegenstelling tot de SE 2 zal deze telefoon qua design en functies geheel aansluiten bij de andere 2020 modellen.

Daarnaast wordt er een 6,1-inch OLED model verwacht met een dubbele camera, dit wordt vermoedelijk het standaard model. De Apple iPhone 12 Pro krijg mogelijk ook een 6,1” OLED scherm, maar dan met een drievoudige camera + ToF camera. En ten slotte het iPhone 12 Pro Max model, deze zal over een 6,7-inch OLED display beschikken en eveneens een triple camera + 3D ToF camera herbergen. De twee laatstgenoemde toestellen krijgen dus een iets groter scherm dan voorheen.

Ter vergelijking, de iPhone 11 beschikt al over een 6,1-inch display. Bij de Pro variant is er gekozen voor een 5,8” – dit wordt dus waarschijnlijk ook een 6,1”. Dat is opmerkelijk, want bij de 2019 line-up was het Pro model het kleinst. En ten slotte het topmodel, de Pro Max die had een 6,5-inch display en krijgt een 6,7-inch scherm. Dit is een begrijpelijke keuze, aangezien veel high-end smartphones van andere fabrikanten inmiddels ook zo’n groot schermoppervlak bieden.

Door de schermranden verder te verkleinen kan een iets groter displayoppervlak geïntegreerd worden, zonder dat de algehele afmetingen significant groter worden, waardoor de telefoon toch nog met één hand te bedienen blijft. Het zou tevens voor het eerst zijn dat Apple uitsluitend OLED panelen inzet, voor de 12-serie althans, want de SE 2 krijgt nog wel een LCD scherm.

Om een beter gevoel te krijgen bij de nieuwe Apple smartphones heeft Jermaine Smit – aka Concept Creator – exclusief voor LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt van de nieuwe toestellen op basis van de reeds bekende informatie. Zoals je inmiddels van Concept Creator gewend bent heeft hij ook weer een spraakmakende video gemaakt, waarin de concept telefoons getoond worden. Wederom een knappe visualisatie van de Nederlandse designer.



5G iPhone modellen

Enige tijd geleden werd duidelijk dat Apple in 2020 ook (eindelijk) de eerste 5G telefoons zal introduceren. Alle nieuwe modellen bieden 5G ondersteuning, zo wist een Apple insider halverwege vorig jaar te melden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Qualcomm 5G modem. Waarschijnlijk bieden de nieuwe toestellen ook ondersteuning voor sub-6 Ghz en mogelijk zelfs mmWave ondersteuning.

Het lijkt er echter steeds meer op dat de 5G iPhone 12 modellen niet in alle landen worden uitgebracht. De benodigde 5G-antenne zou alleen in Amerika, Engeland, Canada, Japan en Korea worden ingebouwd. In Nederland krijgen we dus vermoedelijk opnieuw te maken met 4G modellen – om kosten te besparen. Aangezien er ook geen 5G-antenne wordt ingebouwd is het ook niet mogelijk op een later tijdstip middels een software-update alsnog gebruik te kunnen maken van het supersnelle mobiele netwerk.

Tja… als die lagere kosten dan ook vertaald worden in een lagere verkoopprijs zullen weinig consumenten klagen. Maar de vrees bestaat dat Apple hier weinig onderscheid in zal maken. Dat is toch een kwalijke zaak, ten slotte koop je een high-end telefoon niet voor 1 jaar. Apple zou er verstandig aan doen om die keuze aan de consument te laten, door zowel 4G als 5G modellen aan te bieden. Maar het bedrijf uit Silicon Valley kiest wel vaker voor oplossingen die anders zijn dan andere fabrikanten.

Apple telefoons met vernieuwd design

Er gaan al langer geruchten dat de iPhone 2020 line-up ook een vernieuwd design krijgt. De modellen uit de 12 serie zouden sterke gelijkenissen hebben met het industriële ontwerp van de iPhone 4, zo meldde de doorgaans betrouwbare Apple analist Ming-Chi Kuo enige tijd geleden.

De aluminium frameranden worden metalen frameranden, die op een andere, moderne wijze gefabriceerd zullen worden. Het zijn niet alleen de telefoonfuncties die innoveren, maar ook de fabricatieprocessen worden continue vernieuwd, waardoor het mogelijk is om de klassiek vormgegeven telefoon telkens verder te verfijnen. De ronde randen zullen plaatsmaken voor meer rechte lijnen. Dit zal een geheel nieuwe look met zich meebrengen. Het 2 / 2.5D glas aan de voor- en achterzijde zal wel gehandhaafd blijven.

Daarnaast zijn er geruchten geweest dat de nieuwe telefoons ook dunner worden dan hun voorgangers. Zo zou de iPhone 12 Pro Max slechts 7,4mm dik worden, wat bijna 10% dunner is dan de 8,1mm dikke 11 Pro Max. Daarnaast geloven sommige dat de notch iets kleiner zal worden dan voorheen. Hier worden echter geen significante veranderingen verwacht. Zo zal Face ID beschikbaar blijven evenals het TrueDepth camera systeem, die beide in de notch zijn verwerkt.

Over de resolutie van de selfie-camera is vooralsnog geen informatie bekend. De topmodellen werden afgelopen jaar voorzien van een 7 megapixel front-camera. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze camera een upgrade zal krijgen. Ook zou er sprake zijn van een hardware-matige upgrade van de Face ID functionaliteit, waardoor je gezicht nog sneller en beter herkent wordt.

Enige tijd geleden kon je op LetsGoDigital lezen over een iPhone 2020 model zonder notch. Dit toestel beschikte over een in-display vingerafdrukscanner en een under-screen camera. Helaas blijkt de tijd daarvoor nog niet rijp te zijn. Voorlopig zal Apple vasthouden aan haar betrouwbare Face ID functionaliteit. In 2021 zal waarschijnlijk voor het eerst gebruik worden gemaakt van een Touch ID sensor die onder het scherm geplaatst wordt. Ming-Chi Kuo gelooft wel dat de Face ID functionaliteit gewaarborgd zal blijven, gebruikers kunnen dan zelf kiezen of ze liever gebruik maken van de vingerafdrukscanner of de 3D gezichtsdetectie.

OLED scherm met 120Hz refresh-rate

De nieuwe modellen uit de 12 line-up worden alle vier voorzien worden van OLED displays. Ook lijkt Apple de verversingssnelheid te willen verhogen. Er wordt gesproken over een ProMotion display met een 120Hz refresh-rate. Ter vergelijking, vorig jaar werd er gebruik gemaakt van 60 Hz schermen.

Het lijkt erop dat dit de nieuwe trend gaat worden in 2020. Zo zullen volgende maand de Samsung Galaxy S20 serie en de Huawei P40 Pro geïntroduceerd worden, ook deze smartphones worden voorzien van een 120Hz scherm. Ook OnePlus en Oppo hebben reeds laten weten dit jaar een telefoon met 120Hz display uit te brengen.

Voor Apple is de integratie van een 120Hz scherm niet geheel nieuw, want de iPad tablets worden sinds 2017 ook al voorzien zo’n hoge verversingssnelheid. Dit zorgt ervoor dat het scherm veel sneller reageert en de beelden veel vloeiender worden weergegeven. Dit komt onder andere tot uiting bij het spelen van mobiele games. Vorig jaar werd de Apple Arcade gaming dienst in het leven geroepen.

Dit werkt op basis van een abonnement, voor een bedrag van €5 per maand kun je onbeperkt gamen. Het is overigens ook mogelijk om Arcade eerst gratis uit te proberen, zo kun je vast kennismaken met de vele beschikbare spellen. De beschikbare games kun je overigens op alle iOS apparaten spelen, inclusief je iPad, Mac PC of een Apple TV.

iPhone 12 Pro Max krijgt beste camera systeem

Afgezien van de displayformaten verschillen de nieuwe modellen ook qua camera set-up. Het goedkope model, de Apple iPhone 12 Mini wordt voorzien van een tweetal camera’s aan de achterzijde. Waarschijnlijk een groothoek en een ultragroothoek camera. Dezelfde setup wordt vermoedelijk ook toegepast bij z’n grotere broer, de iPhone 12.

De tweetal Pro modellen krijgen een indrukwekkendere camera opsteling. De derde lens wordt waarschijnlijk een telefoto objectief. Daarnaast wordt er gesproken over een vierde lens in de vorm van een ToF (Time-of-Flight) camera, zodat 3D foto’s gemaakt kunnen worden. Met een ToF camera kan zeer precies de diepte worden waargenomen, wat vermoedelijk ook zal leiden tot betere portretfoto’s.

Feitelijk is de TrueDepth camera aan de voorzijde ook al een soort van ToF camera. Aan de achterzijde zal er echter gebruik worden gemaakt van laser-technologie, in plaats van infrarood technologie. Door gebruik te maken van een laser kan een grotere afstand in kaart worden gebracht. Zodoende maakt de ToF camera de iPhone 12 Pro en Pro Max ook zeer geschikt voor Augmented Reality (AR) toepassingen.

Het is geen geheim dat Apple toekomst ziet in AR. Zo behoorde de Amerikaanse smartphonefabrikant tot de eerste die Animoji en Memoji introduceerde. Verwacht wordt dat de iPhone 12 Pro modellen ook over andere, nieuwe augmented reality functies zullen beschikken. Details hieromtrent zijn echter nog schaars.

Camerafuncties die debuteerde in de 11-serie, zoals Deep Fusion, Night mode en QuickTake, zullen ongetwijfeld ook in de nieuwe modellen terug te vinden zijn. Met Deep Fusion kun je mooiere foto’s maken in slechte lichtomstandigheden. De Night Mode zorgt ervoor dat ook avond- en nacht opnames er extra detailrijk uitzien. QuickTake maakt het mogelijk om tijdens het fotograferen een korte video op te nemen.

Apple A14 Bionic chipset

Zoals elk jaar zullen de nieuwe iPhones voorzien worden van een snellere en krachtigere processor. In 2020 zal er gebruik worden gemaakt van de A14 Bionic chip die gebakken wordt volgens het 5 nanometer procedé. Dit is een enorme upgrade ten opzichte van de 7nm A13 chipset.

We zijn dan ook erg benieuwd naar de eerste benchmark test resultaten, deze zullen vermoedelijk aanzienlijk hogere scores vertonen dan voorheen. De vernieuwde processor zal extra energiezuinig zijn en ook bijdragen aan beduidend betere gaming prestaties, zo is de algemene verwachting.

Over het geheugen is nog minder bekend. Er is gesproken over 6GB RAM geheugen, in ieder geval voor de Pro modellen. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 4GB RAM die in de iPhone 11 telefoons te vinden is.

Daarnaast hopen we natuurlijk dat Apple (eindelijk) afstapt van het 64GB basismodel. Zeker voor de Pro-modellen, want 64GB is echt niet meer van deze tijd voor smartphones in deze prijsklasse. Temeer omdat het geheugen van Apple ook niet uitbreidbaar is, waardoor je dus eigenlijk al direct bij aankoop weet dat je door de tijd heen opslagproblemen gaat krijgen. We gaan er dan ook vanuit dat de minimum capaciteit 128GB wordt.

Vanzelfsprekend zal niet alleen de hardware vernieuwd worden, maar ook de software. Verwacht wordt dat Apple tijdens de WWDC ontwikkelaarsconferentie in juni 2020 haar nieuwe iOS 14 besturingssysteem zal aankondigen, gelijktijdig wordt ook het iPadOS 14 onthuld. Volgens de laatste geruchten zullen alle iPhones die op iOS 13 draaien later in het jaar ook de mogelijkheid krijgen om te upgraden naar iOS 14.

Wat betreft de batterijcapaciteit is er vooralsnog geen informatie bekend. Wel zien we de afgelopen jaren een duidelijke trend van krachtigere batterijen en een extra hoog laadvermogen. Apple heeft de accucapaciteit bij de 11-serie al behoorlijk verbeterd. Zo beschikt de Pro Max over een 3.500 mAh batterij, het grootste ooit toegepast in een Apple smartphone.

Toch is het zeer aannemelijk dat de iPhone 2020 modellen opnieuw over een grotere batterij zullen beschikken. Ook al is de nieuwe processor energiezuiniger en ook al wordt elk model voorzien van een energiezuinig OLED scherm, alle andere nieuwe functies vergen simpelweg meer van de accu.

Apple iPhone 12 prijs & kleuren

Vorig jaar werden de tweetal Apple Pro modellen voor het eerst aangeboden in de kleur ‘Mignight Green’. Al snel bleek dit een erg geliefde kleurstelling te zijn, toch lijkt deze kleuroptie niet voorhanden te zijn bij de nieuwe toestellen. Wel is er een iPhone 12 Navy Blue in de maak, dit moet eveneens een spraakmakende kleur worden. Daarnaast ligt het voor de hand dat ook de kleuren Space Grey en Silver beschikbaar zullen zijn.

‘Wat gaat de iPhone 12 kosten?’ Is een vraag die velen bezighoudt. Wat betreft de prijsstelling wordt er dit jaar in ieder geval een verhoging verwacht. Afgelopen jaar hield Apple het erg redelijk. Het instapmodel werd verkocht voor €810 (4GB RAM / 64GB opslag), wat €50 goedkoper was als zijn voorganger ten tijde van de lancering. De tweetal Pro modellen kon je kopen voor een vanaf prijs van respectievelijk €1160 en €1260, daarmee bleven de prijzen gelijk aan het jaar ervoor.

Aan de vernieuwde modellenlijn zal ook 5G support worden toegevoegd, ook al geldt dat vermoedelijk niet voor alle landen. De telefoons krijgen een vernieuwd design, waar een hogere kostprijs tegenover staat, de chipset krijgt een significante upgrade, we verwachten meer geheugen, Face ID wordt hardware-matig vernieuwd en ook het camerasysteem zal naar een nieuw niveau worden getild. Dit alles tezamen gaat er zeer waarschijnlijk voor zorgen dat Apple in 2020 hogere vanaf prijzen gaat hanteren. Hoe hoog is nog onbekend.

Door dit jaar ook twee goedkope modellen uit te brengen, in de vorm van een iPhone SE 2 en een iPhone 12 Mini, zullen toch meer consumenten de mogelijkheid hebben om een nieuwe Apple telefoon te kopen. Bovendien is er een behoorlijk grote groep mensen die een kleiner display prefereert. De keuze in telefoons met een klein schermformaat is de afgelopen jaren alleen maar afgenomen, door een nieuw model uit te brengen met een 4,7” en een 5,7” scherm weet Apple ook die doelgroep aan te spreken.

Nieuwe iPhone kopen

Apple telefoons zijn relatief waardevast en als retailers zoals MediaMarkt een ‘BTW weg ermee’ actie organiseren, dan zijn Apple producten altijd uitgesloten. Zodoende is het moeilijk om een iPhone in de aanbieding te vinden. Waar het bij Android telefoons altijd de moeite loont om eerst de online prijzen te vergelijken alvorens je besluit een telefoon te kopen, worden iOS smartphones overal voor dezelfde prijs aangeboden.

Tenzij je een telefoonabonnement afsluit, dan willen de gehanteerde toestelprijzen nog wel eens verschillen per provider. Als voorbeeld, de iPhone 11 kun je kopen als los toestel voor €809 – de prijs is nog altijd ongewijzigd ten opzichte van de introductieprijs een half jaar geleden. Besluit je een abonnement af te sluiten dan betaal je nog slechts tussen de €648 en €744 voor de telefoon zelf.

Bij Vodafone ben je het goedkoopste uit, gevolgd door KPN, T-Mobile en Tele2. Bij Vodafone betaal je €648 voor de telefoon. KPN rekent €720 toestelkosten en T-Mobile en Tele2 rekenen een toestelprijs van €744.

Mede doordat Apple smartphones zo waardevast zijn is de refurbished iPhone markt ook zo groot. Dit zijn tweedehands telefoons die volledig gecontroleerd en waar nodig vakkundig gerepareerd zijn. Bovendien worden de toestellen geleverd met garantie. De lengte van de garantie varieert per aanbieder. Je doet er altijd verstandig aan om een verkoper te kiezen die over het Refurbished Keurmerk beschikt, dan ben je ook direct verzekerd van minimaal 2 jaar garantie.

Op de refurbished markt worden een groot aantal uiteenlopende modellen aangeboden. Die doorgaans onderverdeeld worden in drie categorieën: ‘zo goed als nieuw’, ‘lichte gebruikerssporen’, ‘duidelijke gebuikerssporen’. Hoe beter de conditie, hoe hoger de prijs. Het voordeel kan behoorlijk oplopen, zo betaal je voor een iPhone XS Max die in goede staat verkeerd en over 256GB geheugen beschikt via een refurbished keurmerk dealer €829. Zou je deze telefoon nieuw kopen bij Bol of bij Coolblue, dan ben je nog altijd € 980 / €1150 kwijt.

Een andere methode om korting te krijgen op je nieuwe telefoon is je oude iPhone inruilen, via het Apple Trade programma. De Apple site biedt de mogelijkheid om je oude toestel in te ruilen als je een nieuwe aanschaft. De prijs die je voor je oude telefoon krijgt varieert per modelvariant. Zo ontvang je voor de SE nog minimaal €30 retour. Heb je de XS Max (512GB) en verkeert de smartphone nog in een goede staat, dan krijg je maar liefst €420 retour. Dat maakt de overstap naar een nieuw mobieltje een stuk makkelijker.

Wanneer worden de nieuwe iPhones verwacht?

Wat betreft de introductie van de nieuwe iPhone 12 smartphones, doorgaans worden de nieuwe modellen in september aangekondigd. Vorig jaar werden de drietal toestellen op 10 september onthuld, drie dagen later ging de pre-order periode van start. Gedurende een week was het mogelijk om een preorder bestelling te plaatsen, waarna de telefoons op 20 september daadwerkelijk werden uitgebracht. Het is goed mogelijk dat Apple dit jaar voor een soortgelijk release scenario kiest. Maar eerst wordt nog de SE 2 verwacht, dit toestel wordt rond maart 2020 uitgebracht.

Gelijktijdig met de nieuwe telefoons zal Apple ook een aantal nieuwe accessoires aankondigen. Denk bijvoorbeeld aan een reeks nieuwe telefoonhoesjes, zoals een doorzichtig-, een lederen en een siliconen hoesje. En dan hebben we natuurlijk nog de smart battery case voor draadloos opladen. Vanzelfsprekend zullen ook de AirPods compatibel zijn.

