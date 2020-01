MediaMarkt actie 2020: smartphones kopen met BTW korting Een nieuwe televisie of smartphone kopen met korting? Tijdelijk veel producten in de aanbieding bij alle vestigingen van de MediaMarkt. Is dit een goede actie?

Vandaag zijn de periodieke ‘BTW weg ermee’ dagen ingegaan bij MediaMarkt. Tot en met zondag 26 januari 2020 betaal je over een reeks voorgeselecteerde producten geen BTW. Denk aan smartphones, televisies, speakers en laptops. Maar ook huishoudelijke apparaten, zoals wasmachines en koffiemachines zijn voor een viertal dagen aanzienlijk goedkoper.

Winkelketen MediaMarkt beredeneert zo; ‘wij betalen de BTW van jouw aankoop’. In de praktijk komt dit neer op een korting van 17,36% op de verkoopprijs. Dus wil je een product kopen van €100, dan betaal je tijdens de actiedagen €82.65.

Op welke producten is deze aanbieding geldig?

Toch leuk meegenomen als je je bedenkt dat het gaat om een tijdelijke korting, na vier dagen gaat de prijs gewoon weer omhoog. Het is dus geen aanbieding omdat het product binnenkort wordt opgevolgd, zoals fabrikanten vaak doen. De BTW weg ermee actie is geldig voor online aankopen, daarnaast kun je natuurlijk ook altijd een bezoekje brengen aan één van de MediaMarkt winkelfilialen. Vergeet ook de online MediaMarkt Outlet niet, hoewel de outlet niet meedoet aan de BTW dagen vind je hier wel geregeld leuke aanbiedingen.

Helaas zijn er ook een aantal product categorieën uitgesloten van de actie. Zo geldt de MediaMarkt BTW-actie niet bij het kopen van games, films, muziek, speelgoed, boeken, spellen, consoles, computersoftware, accessoires, objectieven, drones, Apple, Jura, Liebherr, GSM (non-smartphone), prepaidkaarten en abonnementen, services, diensten, verzekeringen, cadeaukaarten en tegoedkaarten.

Wil je een nieuwe smartphone kopen? BelSimpel heeft besloten om gelijktijdig met de Media Markt ook een actie op te zetten. De ‘Bizarre BelSimpel dagen’ gelden eveneens tot en met 26 januari 2020. Daar kun je ook telefoons met abonnement kopen tegen extra scherpe prijzen. Waar ben je het voordeligst uit?

Hoeveel korting krijg je werkelijk?

Een voorbeeldje. Bij de MediaMarkt betaal je tijdens de ‘BTW weg ermee’ kortingsperiode €577 voor de Samsung Galaxy S10. De prijs was €697, zo staat op de site vermeld. Bij BelSimpel betaal je nu tijdelijk €590 voor dezelfde smartphone. Kijken we naar CoolBlue, daar kost de Galaxy S10 eveneens €590, waarbij een adviesprijs van €900 wordt vermeld.

Nu hoor ik je denken; maar de S10 wordt binnenkort opgevolgd door de Galaxy S20. Dat deze smartphone nu in de aanbieding is, is dus niet zo vreemd. Nog een voorbeeldje dan, de Samsung Galaxy A51 is afgelopen week in de verkoop gegaan – gloednieuw dus. Dit mobieltje kreeg een adviesprijs van €370. Bij MediaMarkt kost het toestel nu slechts €306. Bij BelSimpel is de prijs tijdelijk verlaagd naar €338 en bij CoolBlue kun je deze telefoon kopen voor €351.

Vanzelfsprekend zijn het niet alleen Samsung smartphones die in de aanbieding zijn. Oppo, een sterk opkomende Chinese speler, heeft met de Reno 2 een zeer interessante middenklasse smartphone in de markt gezet. In oktober 2019 werd deze Android smartphone voor €500 in de Nederlandse markt gezet. Bij MediaMarkt betaal je in de korting slechts €407. BelSimpel rekent voor ditzelfde toestel tijdens de Bizarre BelSimpel dagen €480. Een aanbieding kun je dit nauwelijks noemen, want bij CoolBlue betaal je €481 – zonder kortingsactie.

In alle drie de voorbeelden komt MediaMarkt als goedkoopste uit de bus. De ‘bizarre’ korting van BelSimpel valt behoorlijk tegen en is in twee van de drie voorbeelden zelfs gelijk aan de reguliere verkoopprijs van CoolBlue.

Het blijft dan ook altijd raadzaam om online te vergelijken, want soms is de aanbieding simpelweg niet zo aantrekkelijk als je denkt. Bovendien kun je op het internet ook eenvoudig de specs met elkaar vergelijken, zodat je vast een voorselectie kan maken van welk apparaten aan jouw wensen voldoen. Wil je het product alsnog uitproberen in de winkel, dan ben je in ieder geval goed voorbereid.