Galaxy S21 volledige line-up krijgt mogelijk plastic behuizing Koreaanse YouTuber, een oud Samsung medewerker, meldt dat de gehele Galaxy S21 serie een relatief goedkope '3D Glasstic' behuizing krijgt.

Met nog een maand te gaan alvorens Samsung de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra zal onthullen, komen er steeds meer details aan het licht omtrent de verwachte modellen. Afgelopen week publiceerde LetsGoDigital nog een reeks 4K renders van de Galaxy S21, niet lang daarna verscheen ook de eerste live foto online en inmiddels is er zelfs officieel promotie-materiaal van Samsung gelekt, in de vorm van een drietal video trailers. Eén van de onderwerpen die veel Galaxy fans momenteel bezig houdt -afgezien van het weglaten van de oplader en oordopjes– is de plastic achterzijde.

De meesten zijn ervan overtuigd dat het basismodel, de Samsung S21, over een plastic / kunststof achterzijde zal beschikken – ook wel 3D Glasstic genoemd. Er zijn echter ook geluiden dat Samsung voornemens is om de gehele Galaxy S21 line-up te voorzien van een kunststof achterkant.

Galaxy S21 line-up krijgt reinforced polycarbonate achterzijde

De Koreaanse YouTuber ‘Super Roader’ heeft een opmerkelijke video gepubliceerd over de nieuwe S-serie modellen, getiteld ‘All Galaxy S21 series back panel is Reinforced Polycarbonate’. In de video meldt de YouTuber betrouwbare informatie te hebben ontvangen dat de Galaxy S21, de S21 Plus én de S21 Ultra allemaal voorzien worden van een ‘reinforced polycarbonate’ achterzijde.

Natuurlijk kan iedereen wat roepen, dat maakt een verhaal nog niet direct geloofwaardig. Het gaat hier echter om een oud-medewerker van de Wireless Business Department van Samsung Electronics, zo valt op te maken uit zijn profielbeschrijving.

Het YouTube kanaal ‘Super Roader’ wordt ingezet om ‘nauwkeurig nieuws op mobiel gebied te leveren, dat gebaseerd is op talrijke knowhow opgebouwd als S/W-expert’, zo valt verder in de profiel omschrijving te lezen. In één van zijn vorige video’s, alsook in de header van zijn YouTube kanaal, toont Super Roader (Johyun Lee) zijn Samsung batch, om aan te tonen dat hij daadwerkelijk een oud-medewerker van Samsung is.

Onderstaand is zijn video te zien. Deze is gesproken in het Koreaans, gebruik de instellingsmogelijkheden onderaan de video om een directe vertaling in beeld te krijgen.

Samsung smartphones met 3D Glasstic behuizing

Nu vraag je je wellicht af; Waarom is het zo’n big deal als Samsung inderdaad besluit gebruik te maken van 3D Glasstic? Kunststof / plastic / polycarbonaat; dergelijke materialen worden voornamelijk ingezet voor budget telefoons. Duurdere modellen beschikken doorgaans over een glazen behuizing, die tevens duurder zijn om te produceren.

Het 3D Glasstic materiaal van Samsung is een soort doorontwikkelde variant van de kunststof behuizing zoals we die al jaren kennen. Het gaat om versterkt polycarbonaat materiaal dat eruit ziet als glas. Het materiaal is ontworpen om licht aan te voelen en doet ook minder goedkoop aan dan de klassieke kunststof behuizing.

Samsung past al langer ‘3D Glasstic’ toe bij de mid-range A-serie en ook de recente Galaxy Note 20 en Galaxy S20 FE beschikken over een glasstic behuizing. De positieve verkoopcijfers van de Note 20 en S20 FE zouden ertoe hebben bijgedragen dat Samsung dit materiaal nu ook wil gaan inzetten voor de Galaxy S21. Als we de Koreaanse YouTuber moeten geloven, dan gaat dit zelfs voor de hele S21 line-up gelden.

Vooralsnog is echter niets zeker, op 14 januari 2021 zal Samsung naar alle waarschijnlijk haar nieuwe S-serie modellen onthullen tijdens het Galaxy Unpacked 2021 event. Dan zullen ook ongetwijfeld alle details boven water komen – inclusief de glasstic behuizing en het wel of niet weglaten van de oplader en oordopjes.