Exclusief model voor vrouwen van de Samsung Galaxy Z Flip Caviar introduceert drie speciale uitgaves van de Samsung Galaxy Z Flip opvouwbare smartphone, de telefoons verschijnen in gelimiteerde oplage.

Het Russische Caviar brengt met regelmaat luxueuze Limited Edition smartphones uit. Zo rapporteerden we eerder vandaag over een serie unieke Samsung Galaxy S20 Ultra toestellen. Ook van de Samsung Galaxy Z Flip heeft het bedrijf al meerdere modellen gelanceerd, deze waren echter allemaal gericht op heren. Nu zijn er drie varianten bijgekomen voor dames, met zachte kleuren en een bloemetjes ontwerp. Hetzelfde design is op aanvraag ook verkrijgbaar in combinatie met een Galaxy S20, Fold of Note 10 smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip Pearl Rose van Caviar

De Samsung Galaxy Z Flip Pearl Rose van Caviar heeft een paars achterpaneel dat is belegd met zilver en rijke versieringen aan de randen. In het midden is het toestel gedecoreerd met een handgeschilderde tekening waarop rozen worden afgebeeld. Dankzij de zachte kleuren heeft deze telefoon een elegant, teder design.

Vanzelfsprekend beschik je met deze vouwtelefoon over alle functies die ook in de reguliere Z Flip te vinden zijn – waaronder een 6,7-inch flexibel scherm, een 12 megapixel dubbele camera en een krachtige processor.

Voor de Limited Edition van Caviar, die verschijnt in een oplage van 99 exemplaren, is de adviesprijs vastgesteld op $5.780 USD. Het betreft een 4G smartphone met 8GB RAM en 256GB opslaggeheugen.

Exclusieve gouden opvouwbare telefoons voor dames

Naast de Pearl Rose Edition heeft Caviar ook een tweetal gouden opvouwbare telefoons geïntroduceerd voor vrouwen. Het gaat om de Galaxy Z Flip Pearl Orchid en de Pearl Bouquet. Zoals de naam al doet vermoeden is eerstgenoemde voorzien van een handschildering met orchideen, terwijl de tweede variant een boeket paarse bloemen toont.

Voor beide Limited Edition modellen wordt de paars gekleurde Z Flip als basis gebruikt. In plaats van een zilveren frame is er gekozen voor een gouden cover-laag, de randdecoratie is identiek.

De prijs van deze modellen is ook gelijk aan de zilveren variant, wat neerkomt op een verkoopprijs van $5.780 USD. Elke smartphone wordt tevens voorzien van een Caviar logo, die wordt ingegraveerd in het goud / zilver – afhankelijk van het model. Doordat de telefoons voorzien worden van een handschildering is elk toestel uniek.

Wil je je eigen ontwerp samenstellen? Via de website van Caviar wordt ook de mogelijkheid geboden om je eigen 3D design in te sturen. Vervolgens zullen de juweliers bij Caviar een voorbeeldontwerp maken met een prijsopgave. Het gehele bestelproces duurt zo’n 6 weken – ongeacht waar je woont. De smartphones worden gratis verzonden, over de hele wereld.

Samsung Galaxy Z Flip kopen in Nederland

De Samsung Galaxy Z Flip kun je sinds 21 oktober 2020 ook in Nederland kopen. In tegenstelling tot de Galaxy Fold vouwt deze telefoon uit in de lengte, net als een ouderwetse klaptelefoon. Zo beschik je opgevouwen over een uiterst compact toestel, wat het apparaat uiterst draagbaar maakt. Deze telefoon levert dan ook een totaal andere ervaring als een hedendaagse smartphone, zeker leuk om eens nader te bekijken als je de volgende keer in de MediaMarkt loopt.

De Galaxy Z Flip van Samsung heeft een verkoopprijs van €1500. Standaard levert Samsung er een jaar lang een verzekering bij – genaamd Samsung Care+, waarmee je gedekt bent tegen onvoorziene schade, waaronder een gebarsten of gebroken display. Deze vouwtelefoon is leverbaar twee kleuren; Mirror Purple (paars) en Mirror Black (zwart).