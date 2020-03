Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition modellen Speel je graag kaarten? Dan mag je deze Limited Edition smartphones van Caviar zeker niet missen - gebaseerd op de premium Galaxy S20 Ultra.

De Galaxy S20 Ultra is het nieuwste vlaggenschipmodel van Samsung. Uniek voor deze telefoon zijn de hoogwaardige camerafuncties, waaronder een 10x hybride zoomlens en 100x digitale zoomlens. Als de S20 Ultra niet aan jouw luxe behoeften kan voldoen, vallen deze exclusieve modellen wellicht meer in de smaak. De Russische fabrikant Caviar brengt vijf Limited Edition-modellen van de S20 Ultra uit, allemaal toegewijd aan speelkaarten. Daarnaast zijn vergelijkbare ontwerpen voor de Galaxy S20 en S20 Plus verkrijgbaar op aanvraag.

De nieuwe collectie heet ‘Galaxy S21 Fortune’ en verwijst naar BlackJack. 21 is de hoogste score in dit kaartspel. Deze elegante collectie bevat vier azen en een joker. Vanzelfsprekend is de Joker de kostbaarste.

Samsung Galaxy S20 Ultra Fortune Gold Joker Edition

De Samsung Galaxy S20 Ultra Fortune Gold Joker is een zeer luxe telefoon met een achterpaneel dat is gemaakt van composiet kiriniet. De elegante blauwe afwerking geeft deze telefoon een zeer stijlvolle uitstraling. Daarnaast is deze smartphone versierd met een Joker reliëfgravure, bedekt met 24-karaats goud.

3 robijnen en 3 saffieren maken de S20 Ultra Joker Edition nog kostbaarder. De heldere robijnen symboliseren de ruiten en harten, terwijl de saffieren de klaveren en schoppen presenteren.

Een woordvoerder van Caviar zegt: de eigenaar van deze smartphone zal gegarandeerd succes kennen. De Joker is de meest mysterieuze, ongrijpbare en sterke kaart in een kaartspel. De Caviar Samsung Galaxy S20 Fortune Gold Joker trekt geluk aan, met dit toestel ligt de wereld aan je voeten.

Caviar zal slechts 21 exemplaren van deze Limited Edition-smartphone produceren. De prijs van deze unieke smartphone is vastgesteld op $39.900 USD. Het is daarmee de duurste Samsung smartphone ooit gemaakt door Caviar.

Samsung Limited Edition smartphones voor heren

Naast de Joker-editie brengt Caviar ook vier Azen uit – een schoppen-, klaveren-, ruiten- en harteneditie. De Samsung Galaxy S20 Fortune Ace Of Spades en de Fortunes Ace of Clubs zijn speciaal gemaakt voor mannen. Deze kostbare modellen zijn gemaakt van exclusieve materialen met een achterpaneel van zwart composiet onyx. Het reliëffiguur van schoppenaas / klaveren is bedekt met puur goud.

Beide telefoons verschijnen als een Limited Edition variant waarvan slechts 21 exemplaren worden gemaakt. De Ace of Shades Edition is een belichaming van fysieke kracht en wil, ideaal voor avontuurlijke mannen. Terwijl de Ace of Clubs is ontworpen voor eigenzinnige, energieke mannen die niet graag stil zitten.

Samsung Galaxy S20 Ultra Limited Edition voor dames

Caviar heeft ook twee gepassioneerde modellen voor vrouwen ontworpen. De Galaxy S20 Ultra Fortune Ace of Hearts en de Fortune Ace of Diamonds worden geleverd met een achterpaneel van rood composietsteen. Deze luxe telefoons worden ook geleverd met een reliëffiguur van aas, bedekt met 24-karaats goud. Alle modellen zijn versierd met een Caviar-logo, die eveneens gegraveerd is op goud.

De Ace of Diamonds-editie is een ideale smartphone voor vrouwen die graag hun financiële welzijn laten zien, terwijl de Ace of Hearts de sensuele kant van het menselijk leven vertegenwoordigt. Net als de andere Limited Edition-modellen van Caviar komen deze telefoons ook in een gelimiteerde serie van 21 exemplaren. Alle vier smartphones in de Ace-collectie hebben een adviesprijs van $5.290 USD.

Deze exclusieve smartphones hebben dezelfde functies als een gewone Samsung Galaxy S20 Ultra, wat betekent dat deze toestellen niet alleen een exclusieve buitenkant hebben, maar ook de meest premium ervaring bieden die op een telefoon beschikbaar is.