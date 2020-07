Xiaomi Redmi 9A en Redmi 9C Een Android 10 smartphone met een 5.000 mAh batterij voor minder dan €100, Xiaomi maakt het mogelijk. Wat mag je van deze budget telefoons verwachten?

Xiaomi heeft de afgelopen anderhalve maand verschillende nieuwe modellen uitgebracht binnen de goedkope Redmi serie. Het begon met de introductie van de Redmi Note 9 en Note 9 Pro. Vervolgens werd ook de Xiaomi Redmi 9 aangekondigd voor de Nederlandse markt. Daar komen nu twee extra goedkope instap modellen bij, de 9A en de 9C. Beide toestellen werden tijdens een online evenement aangekondigd.

Gelijktijdig met de nieuwe Redmi modellen introduceerde Xiaomi ook een Mi TV Stick afstandsbediening, een Mi Smart Band 5 en de Mi True draadloze oordopjes. Ook werd er een 34-inch Xiaomi gaming monitor gepresenteerd evenals een elektrische scooter.

Xiaomi Redmi 9A

Het meest opvallende aan de Xiaomi Redmi 9A is de prijs. Deze Android smartphone heeft namelijk een adviesprijs van slechts €99. Wat mag je hiervoor verwachten? De mobiele telefoon is uitgerust met een 6,53-inch HD+ display. De achterzijde heeft een vernieuwde polished look, dit ziet er niet alleen strak uit, maar voorkomt ook vingerafdrukken op je toestel.

De Redmi 9A beschikt in totaal twee camera’s. Eén aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Er is een v-vormige notch aangebracht voor de selfiecamera, met de front-camera kun je 5 megapixel foto’s schieten. De camera aan de achterzijde is voorzien van een 13 megapixel beeldsensor. Video’s maak je met deze mobiele telefoon in Full HD ressolutie. Daarnaast is er een AI portret mode ingebouwd, evenals een fasedetectie AF-systeem, HDR en een AI Scene Detection mode.

Het toestel wordt aangedreven door een gloednieuwe MediaTek Helio G25 processor met 2GB RAM en 32GB werkgeheugen. Hoewel dit een octa-core processor betreft mag je niet teveel verwachten van deze 12nm chipset. Een webpagina raadplegen of een foto schieten zal geen probleem zijn. Maar zodra je wilt multitasken zal deze SoC behoorlijk op de proef worden gesteld. Toch dien ik hierbij wel op te merken dat MediaTek deze budget chip heeft geoptimaliseerd voor gaming.

Standaard draait deze nieuwe Xiaomi Redmi smartphone op het Android 10 OS waar de MIUI 12 interface overheen geplaatst is. Voor het ontgrendelen van de Redmi 9A kun je gebruik maken van gezichtsherkenning, ook wel AI Face Unloack genoemd. Een vingerafdruksensor heeft dit model overigens niet. Muziekliefhebbers zullen ook de 3.5mm koptelefoonaansluiting kunnen waarderen.

Afgezien van de prijs is de batterij de meest opzienbarende functie. Xiaomi heeft namelijk kans gezien om de 100 euro kostende Redmi 9A te voorzien van een 5.000 mAh accu. Deze krachtige accu biedt ook nog eens ondersteuning voor snelladen met een maximaal laadvermogen van 10 Watt. Opladen gaat via microUSB.

De Xiaomi Redmi 9A is een dual-sim telefoon. Het is dus mogelijk om twee simkaartjes te gebruiken. Daarnaast is er een compartiment aanwezig voor de microSD geheugenkaart – zo kun je het 32GB opslaggeheugen eenvoudig uitbreiden.

Het is nog onbekend vanaf wanneer je dit mobieltje in Nederland kunt kopen. Het toestel wordt uitgebracht in de kleuren grijs (Granite Grey), groen (Peacock Green) en blauw (Sky Blue). De Europese adviesprijs is vastgesteld op €99.

Xiaomi Redmi 9C

De Redmi 9C is iets geavanceerder dan de 9A. De scherm en accu specificaties zijn identiek. De 9C beschikt echter over een iets krachtigere chipset en meer camera’s. Ook is deze telefoon uitgerust met een vingerafdruksensor.

De Xiaomi Redmi 9C is een Android 10 smartphone met een 6,53-inch scherm. De display heeft een HD+ resolutie (720×1600) en een 20:9 beeldschermverhouding. Onder de motorkap bevindt zich een 12nm MediaTek Helio G35 SoC. Deze chip is iets krachtiger dan de gelijktijdig geïntroduceerde G25, die in de Redmi 9A is terug te vinden.

Er zijn twee geheugenvarianten aangekondigd. Het goedkoopste model beschikt over 2GB RAM en 32GB ROM, voor deze variant is de prijs vastgesteld op €120. Heb je de behoefte aan iets meer power? Dan kun je kiezen voor 3GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Laatstgenoemde heeft een verkoopprijs van €140. Beide modellen bieden overigens ondersteuning voor een microSDXC geheugenkaartje, om het opslaggeheugen eenvoudig naar wens uit te kunnen breiden.

De 5 megapixel front-camera is ook bij deze Xiaomi Redmi telefoon terug te vinden. Het camerasysteem aan de achterzijde heeft wel een behoorlijke upgrade doorstaan. In plaats van één camera zijn hier maar liefst drie camera’s te vinden. Het betreft een 13 megapixel hoofdcamera, een 5 megapixel macro camera en ten slotte een 2 megapixel dieptecamera. Daarnaast is er een LED flitser ingebouwd. Video’s maak ook dit mobieltje in Full HD resolutie @ 30fps.

De extra camera’s zorgen ervoor dat je met deze smartphone mooiere bokeh effecten kunt creëren, waarbij de achtergrond vervaagd wordt om extra focus te leggen op het onderwerp. Zo krijgen je foto’s een meer professionele look. Dankzij de integratie van een macro camera kun je ook close-up foto’s maken.

Op de achterzijde is ook de vingerafdrukscanner te vinden. Dit model beschikt overigens niet over gezichtsdetectie, zoals wel het geval is bij de 9A. Vanuit een veiligheidsoogpunt is dit overigens niet zo erg, want een vingerafdruksensor is een veiligere vorm van biometrische identificatie dan gezichtsherkenning.

Deze Xiaomi smartphone wordt eveneens uitgerust met een 5.000 mAh ingebouwde batterij die 10W snelladen ondersteunt. De Redmi 9C heeft een vanaf prijs van €120 (2GB / 32GB). Dit telefoonmodel wordt uitgebracht in de kleuren grijs (Midnight Gray), oranje (Sunrise Orange) en blauw (Twilight Blue).

Xiaomi Redmi smartphones

Ben je bereid om iets meer uit te geven aan je nieuwe smartphone? Dan kan de Redmi 9 met haar 5.020 mAh accu en quad-camera systeem een goed alternatief bieden. Deze smartphone heeft een verkoopadviesprijs van €150 (3GB / 64GB). De Redmi Note 9 en Note 9 Pro is nog iets geavanceerder. Deze mobiele telefoons zijn inmiddels verkrijgbaar in de Benelux voor een adviesprijs van respectievelijk €200 en €270.

Xiaomi smartphones staan bekend om hun goede prijs/kwaliteit verhouding. Binnen Europa weet het bedrijf dan ook hoge verkoopaantallen te behalen met haar budget telefoons. Daar staat echter wel tegenover dat de toestellen wat goedkoper aanvoelen dan bijvoorbeeld de goedkoopste modellen van concurrent Oppo.

Deze innovatieve Chinese smartphonefabrikant hanteert een dusdanige hoge mate van afwerking dat deze smartphones wel ietsje duurder zijn, maar ook kwalitatiever aanvoelen. Ook mag je wat meer verwachten van de processor en de algehele prestaties. Een goed alternatief is bijvoorbeeld de Oppo A5 en Oppo A9, beide zijn 2020 modellen.