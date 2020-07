Xiaomi 34-inch ultra-wide curved gaming monitor De nieuwe Xiaomi 34” Mi Curved Display is een goedkope gaming monitor met een WQHD resolutie, een 144 Hz refresh-rate en een 1500R kromming.

Het Chinese Xiaomi is in Europa met name bekend om haar scherp geprijsde smartphone modellen. Toch is het product portfolio van de Chinese fabrikant inmiddels een stuk breder. Xiaomi profileert zich in toenemende mate als consumenten elektronica fabrikant. Tijdens een online evenement heeft het bedrijf verschillende nieuwe producten aangekondigd voor de Europese markt, waaronder twee nieuwe Xiaomi Redmi telefoons evenals een reeks mobiele accessoires. Verder werd er een elektrische scooter gepresenteerd én een gebogen gaming monitor.

De 34” Mi Curved Display en 23,8” Mi Display werden in oktober 2019 al aangekondigd in thuisland China. Het is voor het eerst dat Xiaomi zich begeeft in de markt van monitoren. Eerder bracht het bedrijf al wel een Mi TV en verschillende laptops uit. De sterk groeiende fabrikant wil nu ook Europese gamers gaan bekoren met haar nieuwe 34-inch gebogen monitor. De Mi Curved Gaming Monitor heeft een 1500R kromming en een 144 Hz refresh-rate.

Xiaomi 34-inch gebogen gaming monitor

De nieuwe Xiaomi monitor heeft een WQHD resolutie (3440×140 pixel) en een 21:9 ultra-wide beeldverhouding. Het VA beeldscherm kan maximaal 16,8 miljoen kleuren weergeven en heeft een contrast ratio van 3000:1. Dankzij de 4 ms respons tijd en het 1500R gebogen scherm leent deze monitor zich uitstekend voor het spelen van online games. Ten slotte zie je dankzij het brede zichtveld veel meer van je games, bovendien zie je tegenstanders sneller aankomen. Ook voor het kijken van films in bioscoopformaat is een ultra-wide monitor een echte uitkomst.

Dankzij het brede schermoppervlak is het ook mogelijk om met twee vensters naast elkaar te werken. Ook is er een split-screen modus ingebouwd, evenals een picture-in-picture modus. Verder is er een Low Blue light mode beschikbaar, waardoor je ogen minder snel vermoeid raken bij het langdurig kijken naar de monitor.

Het scherm staat op een slanke, brede voet die de ultra-wide monitor voldoende steun biedt. Verder is de 34-inch Curved monitor voorzien van twee HDMI 2.0 poorten, twee DP1.4 poorten, een audio poort en een poort voor de AC adapter. Verder biedt de monitor ondersteuning voor AMD FreeSync.

Prijs & verkrijgbaarheid van de Xiaomi monitor

De adviesprijs van de 34-inch Mi Curved Gaming Monitor is vastgesteld op €400. Xiaomi biedt 3 jaar volledige garantie op het beeldscherm. Het is vooralsnog onbekend vanaf wanneer je de nieuwe Xiaomi monitor kunt kopen in Nederland.

Andere verkrijgbare 34” gebogen game monitoren zijn onder andere de LG UltraGear 34GL750, de Philips 346B1C en de Samsung LC34H890WGUXEN. Samsung heeft overigens ook verschillende Odyssey gaming monitoren in het assortiment, deze beschikken over een OLED scherm en bieden een betere kijkervaring dan VA en IPS panelen. Deze curved monitoren zijn echter ook beduidend duurder.