Xiaomi smartphone met pop-up camera met roterende spiegel Xiaomi legt ingenieuze technologie vast voor smartphone camera die dankzij een roterende, reflecterende spiegel naar voren en achteren kan fotograferen.

De afgelopen jaren hebben we verschillende type selfie-camera’s gezien. Het ene smartphone model wordt uitgerust met een notch, de ander met een punch-hole camera. Als alternatief hebben verschillende telefoonfabrikanten ook een smartphone met pop-up camera geïntroduceerd. Laatstgenoemde oplossing heeft verschillende voordelen, zo kan er een extra groot en ononderbroken displayoppervlak gecreëerd worden, wat de gebruikerservaring ten goede komt. Eén van de fabrikanten die inmiddels meerdere telefoons heeft geïntroduceerd met een pop-up selfie-camera is Xiaomi.

Nadelen van een pop-up camera zijn er ook, want dit camerasysteem is technisch gezien veel moeilijker te implementeren dan een punch-hole camera. Mede doordat de flexibele printplaat moet kunnen meebewegen, bovendien zijn er meer componenten nodig in de toch al kleine smartphonebehuizing.

Xiaomi heeft hier iets ingenieus op bedacht. Het bedrijf heeft een Xiaomi smartphone met uitschuifbare camera ontworpen, waarbij de printplaat niet hoeft mee te bewegen, waardoor kosten en ruimte bespaard kunnen worden. Bovendien kan de camera twee kanten op fotograferen.

Xiaomi smartphone met camera die twee kanten op kan fotograferen

Het betreft een patent van Beijing Xiaomi Mobile Software getiteld ‘Electronic device and concealed camera’ dat op 7 januari 2021 is goedgekeurd door de USPTO (United States and Trademark Office) en de WIPO (World Intellectual Property Office). Het gaat om een ‘verborgen camera’, zo wordt de technologie door Xiaomi beschreven. Er is op deze smartphone dan ook geen enkele camera zichtbaar, wanneer deze niet in gebruik is. Als de camera wel in gebruik is, dan zijn de lenzen alsnog niet zichtbaar.

Er wordt gebruik gemaakt van meerdere cameramodules en een reflecterend onderdeel, zoals een reflecterende spiegel. De cameramodules staan naar boven gericht. Het reflecterende component wordt gebruikt om het beeld te spiegelen naar de beeldopnamemodule, die het beeld vervolgens vastlegt.

Additioneel kan het intrekbare reflecterende component ook draaien, met behulp van een roterende motor. Zodoende kunnen er zowel selfies als reguliere foto’s gemaakt worden met behulp van dit ingenieuze pop-up camerasysteem. Daarnaast moet het ook nog mogelijk worden om foto’s vanuit een bepaalde hoek te maken, door de reflecterende spiegel deels te laten roteren.

De technologie kan gebruikt worden voor het fotograferen en het opnemen van video’s, maar ook voor gezichtsdetectie en de ontgrendeling van de telefoon, zo staat in de beschrijving vermeld.

Doordat de pop-up camera kan worden ingezet zowel voor het maken van selfies als het maken van reguliere foto- en video opnames kun je extra mooie selfies maken – ten slotte is de front-camera normaliter minder goed dan de hoofdcamera. Bovendien zijn er minder camera’s nodig, waardoor er op ruimte en kosten bespaard kan worden. Door gebruik te maken van een reflecterend component kan de cameramodule ook los van de printplaat geïntegreerd worden, zodoende is deze minder kwetsbaar en blijft er meer ruimte over voor de overige benodigde componenten.

Of en wanneer Xiaomi kans ziet om dit bijzondere pop-up camerasysteem te integreren in één van haar telefoonmodellen blijft vooralsnog onbekend. Hoewel smartphone fabrikanten zoals Xiaomi voornemens zijn om toekomstige vlaggenschip modellen uit te rusten met een under-display camera (UDC), wil dat niet per definitie zeggen dat er geen ruimte meer is voor andere innovatieve camera technologieën. Ten slotte zal het naar verwachting nog jaren duren voordat ook de budget en mid-range smartphones over een camera onder het scherm zullen beschikken.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi camera with concealed camera.