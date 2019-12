Huawei maakt vergelijkbare telefoon als Samsung Galaxy A80 Huawei ontwikkelt een smartphone met drie draaibare camera’s. Lijkt een goedkope variant te worden van de vernuftige Galaxy A80 van Samsung.

Eergisteren werd de Huawei P Smart Pro onthuld voor de Europese markt. Deze middenklasse smartphone beschikt over een smalle pop-up selfie-camera. Het lijkt er echter op dat de Chinese fabrikant ook een smartphone met opklapbare selfie-camera in ontwikkeling heeft. In november rapporteerde LetsGoDigital nog over een Huawei smartphone met een draaibare camera, mogelijk de P Smart Z 2020.

Ditmaal gaat de Chinese fabrikant nog een stapje verder, er worden niet één, niet twee, maar drie camera’s verborgen in het draaibare camera systeem. Ook is het camerasysteem voorzien van een flitser.

Huawei smartphone met 180-graden draaibare camera

Op 9 januari 2019 heeft Huawei Technologies een design patent ingediend in China. Op 17 december 2019 werd het patent goedgekeurd en gepubliceerd in de WIPO Global Design Database. Er zijn 12 patentafbeeldingen bijgesloten, waarop een full screen telefoon te zien is met een driedubbele camera.

Met de Galaxy A80 was Samsung de eerste smartphonefabrikant die een triple rotating camera integreerde. Het systeem van Samsung is echter nog een stukje vernuftiger, want bij de A80 draait de camera om z’n as – binnen de behuizing. Vergelijken we deze Samsung Galaxy smartphone met het ontwerp dat Huawei heeft vastgelegd, dan lijkt de Chinese fabrikant voor een goedkopere oplossing te kiezen. Het systeem draait namelijk niet om z’n as, maar klapt op vanuit de achterzijde naar de voorzijde. Het is dus een 180-graden draaiende camera.

Het resultaat is hetzelfde, het toestel wordt voorzien van drie camera’s die te gebruiken zijn als selfie-camera en als hoofdcamera. Naast de triple camera heeft Huawei ook een flitser aangebracht. Uit de patentafbeeldingen valt op te maken dat het een behoorlijk dik camerasysteem betreft, die uitsteekt ten opzichte van de behuizing.

Mits juist geïmplementeerd heeft zo’n systeem een aantal voordelen ten opzichte van de pop-up camera die in toestellen zoals de P Smart Pro is terug te vinden. Deze Huawei smartphone beschikt ook over drie camera’s aan de achterzijde, er is echter maar één selfiecamera beschikbaar. Door te werken met een 180-graden roterende camera kan het totaal aantal camera’s verminderd worden – van 4 naar 3- terwijl de gebruiker toch betere kwaliteit selfies kan maken.

Huawei en Honor smartphones met roterende camera

Het is overigens goed mogelijk dat dit ontwerp eerst door dochterbedrijf Honor zal worden toegepast. Zo is de Honor 9X qua ontwerp te vergelijken met de recent geïntroduceerde P Smart Pro – beide telefoons beschikken over een enkele pop-up camera en een triple camera op de achterzijde.

In 2015 is er al eens een Honor smartphone met een draaibare camera geïntroduceerd, de Honor 7i. Dit betrof echter een enkele camera. Een half jaar later werd de Huawei ShotX gepresenteerd, met een vergelijkbaar camerasysteem als de Honor 7i.

Inmiddels zijn we vier jaar verder, het ligt dan ook voor de hand dat Huawei / Honor inmiddels over de benodigde technologie beschikt om ook daadwerkelijk een triple rotating camera toe te passen in een smartphone. Wanneer we dit toestel mogen verwachten blijft echter onbekend, het is zeker niet ondenkbaar dat zo’n ontwerp in 2020 wordt geïntroduceerd.

Bekijk hier het patent van de Huawei smartphone met rotatable camera.