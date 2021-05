Xiaomi rollable smartphone met smart speaker design Xiaomi legt bijzonder en uniek smartphone design vast. De cilindrisch vormige mobiele telefoon met oprolbaar scherm ziet eruit als een slimme speaker.

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft zich in betrekkelijk korte tijd weten te profileren tot ‘Top 3 smartphonefabrikant’ ter wereld. Om ook in de toekomst innovatieve modellen uit te kunnen blijven brengen heeft Xiaomi ingezet op een groots R&D centrum, waar toekomstige technologieën en designs worden ontworpen. Het bedrijf vraagt met regelmaat patenten aan om deze innovaties te kunnen beschermen.

Onlangs rapporteerde LetsGoDigital nog over een Xiaomi smartphone met roterende under-screen camera. Ditmaal heeft het bedrijf opnieuw een spraakmakende mobiele telefoon laten vastleggen, deze rollable smartphone heeft een bijzonder onderscheidend smart speaker design.

Xiaomi smart speaker smartphone met oprolbaar scherm

Het designpatent werd in maart 2020 aangevraagd door Beijing Xiaomi Mobile Software bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). De documentatie werd vandaag, 11 mei 2021 goedgekeurd en gepubliceerd. De documentatie omvat 32 productafbeeldingen, waarop een cilindrisch vormig device getoond worden. Hoewel het design ons direct doet denken aan een slimme speaker -zoals de Xiaomi Mi Smart Speaker- wordt uit de summiere omschrijving duidelijk dat het een ‘mobiele telefoon met opwindscherm’ betreft.

Het cilindrische vormige apparaat beschikt over een groot oprolbaar display. In z’n meest compacte stand bevindt het scherm zich aan de binnenzijde, waardoor deze goed beschermt blijft wanneer je het toestel met je mee draagt. Aan de zijkant van het scherm is een handig frame aangebracht, die tevens dient als handgreep om het scherm uit te kunnen trekken.

Aan de bovenzijde van deze Xiaomi rollable smartphone is een enkele knop aangebracht, vermoedelijk de aan-/uitknop. Daarnaast is er op de achterzijde van de behuizing een camerasysteem zichtbaar. Details omtrent deze camera ontbreken helaas. Afgaande op de vormgeving van de lenzen, lijkt het om een hoofdcamera, een flitser en een zoomcamera te gaan.

Ten slotte voorziet Xiaomi deze smartphone aan de onderzijde van een grote speaker. Aansluitingen, zoals een USB-C connector zijn niet zichtbaar op de afbeeldingen. Mogelijk dat deze mobiele telefoon uitsluitend draadloos opgeladen kan worden.

Het is een unieke smartphone om te zien. Het oprolbare scherm en het grote speakersysteem maken dit een geschikt multimedia apparaat om film te kijken of naar muziek te luisteren. Het lijkt ook een ideaal apparaat te zijn om iets te kunnen demonstreren, aan je collega’s of klanten bijvoorbeeld. De vormgeving lijkt echter beduidend minder geschikt om mee te bellen.

Desalniettemin blijft het bijzonder om te zien welke mogelijkheden Xiaomi allemaal onderzoekt, die ons toekomstig smartphone gebruik zouden kunnen gaan bepalen.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi rollable smartphone met smart speaker design.