Xiaomi dual side-slider smartphone met tweede display Xiaomi legt fascinerend telefoondesign vast, met een dual side-slide systeem waar zowel de front- en rear camera’s als een extra display in is verwerkt.

Xiaomi brengt met regelmaat interessante en innovatieve smartphone modellen uit. Ook patenteert het bedrijf geregeld nieuwe ontwerpen voor toekomstige telefoonmodellen. Eerder vandaag rapporteerde LetsGoDigital nog exclusief over een Xiaomi smartphone met uitschuifbare roterende camera. Enige tijd geleden legde Xiaomi ook al een design vast waarbij een horizontaal slide-display werd toegepast, om de selfiecamera te verbergen.

Uit nieuw gepubliceerde documentatie blijkt dat Xiaomi overweegt om een soortgelijk ontwerp te ontwikkelen, ditmaal met een verticale slider. Het side-slide systeem kan zowel een extra scherm als een camerasysteem bevatten.

Xiaomi side-slide smartphone bevat camera’s en tweede display

Het designpatent werd op 13 januari 2021 ingediend door Beijing Xiaomi Mobile Software. Het kersverse octrooi is vandaag, op 14 mei 2021, gepubliceerd en bevat maar liefst 56 product afbeeldingen van een onbekende Xiaomi smartphone. Er worden drie verschillende varianten getoond met een side-slider. De designs zijn in hoofdlijnen gelijk zijn aan elkaar, één van de drie ontwerpen is echter een dual slider telefoon.

De gepatenteerde Xiaomi smartphone heeft smalle schermranden en een full screen design. Op het eerste gezicht is er geen selfiecamera zichtbaar. Ook de achterzijde is geheel vrij van camera’s, dit geeft het toestel een bijzonder elegante en unieke uitstraling.

Uiteraard is het wel mogelijk om een foto of video te maken met deze smartphone. Hiervoor is een verticaal slider mechanisme ontworpen. Door de achterzijde naar rechts te bewegen, ten opzichte van de voorzijde, komt zowel de selfiecamera als de hoofdcamera’s tevoorschijn.

Aan de voorzijde zijn drie kleine rondjes zichtbaar. Mogelijk gaat het om een enkele selfiecamera, een extra sensor en een flitser. Optioneel zou het ook om een dual selfiecamera kunnen gaan, helaas verschaft de summiere omschrijving hier geen duidelijkheid in. Aan de achterzijde van het slide systeem is een drievoudige camera met flitser aangebracht. Zodoende kun je dankzij het slide mechanisme zowel selfies als reguliere foto- en video-opnames vastleggen.

Het tweede telefoonmodel beschikt eveneens over een slide mechanisme. Ditmaal is echter de linkerzijde uitschuifbaar, hier zit een tweede scherm in verwerkt. Het gaat om een betrekkelijk smal, langwerpig display. Handig om te gebruiken als toetsenbord, tijdens het opstellen van een bericht. Of voor de bediening tijdens het gamen. Opmerkelijk genoeg zijn er bij dit model geen camera’s op de achterzijde te vinden.

Daar komt het derde model om te hoek kijken, dat eigenlijk een combinatie vormt van de eerste twee varianten. Dit is dan ook de enige dual slider smartphone. Schuif je het toestel naar links open, dan ontpopt zich een tweede scherm. Door het toestel naar rechts te schuiven wordt het camerasysteem zichtbaar. Dit is duidelijk de meest geavanceerde variant.

Xiaomi smartphones met slider mechanisme

Xiaomi heeft de afgelopen periode opvallend veel smartphone designs vastgelegd waarbij een slider systeem werd toegepast – meer dan andere telefoonfabrikanten. Enkele maanden geleden kwam LetsGoDigital ook al een Xiaomi opvouwbare smartphone met slider display op het spoor.

Hoewel de Chinese fabrikant al geruime tijd met de gedachte speelt om slider systemen toe te passen zijn er vooralsnog weinig slider smartphones uitgebracht door Xiaomi – op de Mi Mix 3 met slider front-camera na.

Toch is het octrooi dat we vandaag behandelen kersvers – de aanvraagdatum dateert van 2021. Doorgaans zit er minstens een jaar tussen de aanvraagdatum en publicatiedatum van een design- en/of utility patent, dit in tegenstelling tot trademarks. Al met al is het zeker niet ondenkbaar dat Xiaomi in de toekomst een nieuwe slider smartphone zal uitbrengen, mogelijk zelfs een dual slider.

Bekijk hier het octrooi van de Xiaomi side-slider smartphone.