Oppo Reno 4 smartphone introductie te volgen via livestream Oppo staat op het punt de nieuwe Reno 4 modellen aan te kondigen voor de Europese markt. Het zijn innovatieve smartphones met een aantrekkelijke prijs.

Toon pagina inhoud

Oppo heeft dit jaar al verschillende 5G telefoons uitgebracht in Nederland, waaronder de Oppo Find X2 Lite, de Find X2 Neo, de Find X2 en het topmodel; de Find X2 Pro. Aankomende donderdag zal het assortiment verstevigd worden met een reeks nieuwe en innovatieve Reno modellen. Op 1 oktober 2020 organiseert Oppo een online launch event voor de Reno 4 Series genaamd ‘Beyond The Light Reno4’. Het digitale evenement gaat om 10:30 Nederlandse tijd van start en is via een livestream te bekijken.

De Oppo Reno 4 en Reno 4 Pro werden in juni aangekondigd in China, India en het Midden-Oosten. Hoogstwaarschijnlijk worden beide smartphones nu ook voor de Europese markt aangekondigd, maar dan met iets andere specs. Zo is er een Europese Reno 4 Pro gespot met een quad-camera, terwijl de reeds geïntroduceerde variant over een triple camera set-up beschikt.

Daarnaast wordt er online al enige tijd gesproken over een Oppo Reno 4 Lite en een Reno 4 Z. Dit worden de goedkope varianten, beide worden waarschijnlijk uitgerust met een dubbele selfie-camera en een vierkante quad-camera opstelling aan de achterzijde. Het is goed mogelijk dat deze toestellen gelijktijdig geïntroduceerd zullen worden. Van alle genoemde modellen zal vermoedelijk ook een 5G uitvoering worden uitgebracht.

Oppo Reno 4 Pro 5G smartphone met goede camera

De Oppo Reno 4 Pro wordt het meest geavanceerde model. Deze 5G smartphone wordt voorzien van een 3D gebogen scherm, het gaat hoogstwaarschijnlijk om een 6,5-inch Full HD+ display met een 90 Hertz refresh-rate. Er zal een gaatje in het scherm gemaakt worden voor de selfie-camera, dit betreft een 32 megapixel sensor met een 5P lens (f/2.4). Zoals we inmiddels van Oppo gewend zijn geraakt zal er ook een in-display vingerafdruksensor worden ingebouwd, waarmee je de telefoon eenvoudig en snel kunt ontgrendelen.

De event slogan ‘Beyond the Light‘ slaat waarschijnlijk op het camerasysteem. Deze telefoon krijgt namelijk extra grote cameralenzen, waardoor ze meer licht kunnen opvangen. Zodoende kun je zeer detailrijke avond- en nachtopnames maken. De Reno 4 Pro wordt aangedreven door de Snapdragon 720G (4G) of de Snapdragon 765G (5G). Er wordt waarschijnlijk 8GB RAM geheugen ingebouwd en 256GB opslaggeheugen. Het toestel wordt verder voorzien van een forse 4.000 mAh accu die 65 Watt SuperVooC 2.0 snelladen ondersteunt. Deze geavanceerde middenklasse smartphone krijgt vermoedelijk een vanaf prijs van zo´n €550.

De Reno4 zal qua specs iets onder doen ten opzichte van het Pro model. Zo lijkt de 90Hz refresh-rate niet ondersteunt te worden op dit model. Wel krijgt de basisuitvoering waarschijnlijk een dubbele selfie-camera, bestaande uit een 48 megapixel hoofdcamera en een 2 megapixel dieptecamera – ideaal om prachtige portretfoto’s met een bokeh effect te maken.

De Reno 4 Lite wordt – als dit toestel inderdaad gelijktijdig geïntroduceerd wordt – de goedkoopste toevoeging binnen de nieuwe reeks. Deze smartphone krijgt naar verluidt een adviesprijs van zo’n €350.

Aankomende donderdag zal Oppo alle details bekend maken omtrent de nieuwe Reno 4 serie. De livestream is via onderstaande video te bekijken en gaat om 10:30 van start. Oppo telefoons zijn doorgaans kort na de introductie al verkrijgbaar. Het is dan ook zeer plausibel dat het vanaf donderdag mogelijk wordt om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe smartphone modellen.