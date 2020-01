Mario & Luigi game in 2020 naar de Nintendo Switch of mobiel? Ondanks het faillissement van AlphaDream lijkt Nintendo een nieuwe Mario & Luigi game uit te willen brengen. Voor de Switch (Lite) en/of de smartphone?

Toon pagina inhoud

Nintendo heeft de afgelopen periode een aantal belangrijke stappen gezet. De in 2017 gelanceerde Nintendo Switch game console werd een regelrechte hit en ook de vorig jaar uitgebrachte Switch Lite handheld kon rekenen op veel succes. Sinds vorig jaar zijn er ook enkele klassieke Nintendo game titels beschikbaar gesteld voor de mobiele telefoon, waarvan Mario Kart Tour veruit de populairste is. Er is nog een typische Mario reeks waar de Japanse gamefabrikant in het verleden veel succes mee heeft gekend; Mario & Luigi.

Sinds 2003 zijn er vijf Mario & Luigi games en twee remakes ontwikkelt, waarvan het laatste spel ‘Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser jr’s journey’ in januari 2019 werd uitgebracht voor de Nintendo 3DS. De gamereeks is ontwikkelt door de Japanse gameontwikkelaar AlphaDream. In oktober vorig jaar vroeg deze videospelontwikkelaar echter onverwachts haar faillissement aan. Veel fans maken zich dan ook zorgen wat dit gaat betekenen voor de toekomst van de populaire Mario & Luigi RPG’s (role-playing game).populaire

Zal een andere studio de franchise voortzetten of wellicht dat Nintendo EAD (Entertainment Analysis & Development) er zelf mee aan de slag gaat? Het lijkt er in ieder geval op dat Mario & Luigi wel degelijk een vervolg gaat krijgen. Ditmaal mogelijk voor de Nintendo Switch (Lite) of voor de smartphone / tablet.

Nintendo Mario & Luigi 2020 versie

Op 9 januari 2020 heeft Nintendo of America Inc. een woord-trademark ingediend in Argenitië voor de naam ‘Mario & Luigi’. De aanvraag is ingediend door tussenpersoon Estudio Berton Moreno en is gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving:

Nintendo Mario & Luigi trademark description: Computer game cartridges; game memory cards; computer game software; video game memory cards; interactive entertainment software to play video games; covers for mobile phones.

Het is opmerkelijk dat Nintendo deze trademark recentelijk heeft laten vastleggen – slechts drie maanden na het faillissement van AlphaDream. Hoewel de laatste Mario & Luigi game titel werd uitgebracht voor de 3DS handheld heeft AlphaDream in juli 2018 al vacatures opengesteld voor een grafisch designer, met werkzaamheden voor de Switch en mobiele apparaten.

De Switch Lite is een groot succes geworden, bovendien is het 3DS systeem verouderd. Mede daarom is het onwaarschijnlijk dat een eventuele nieuwe Mario & Luigi game opnieuw voor de 3DS handheld wordt uitgebracht. Of het een remake wordt, zoals we bij de twee laatste releases in 2017 en 2019 gezien hebben, of dat er een totaal nieuwe variant wordt ontwikkelt is nog onbekend.

Aangezien er een nieuwe game ontwikkelaar voor aangesteld moet worden is het niet geheel ondenkbaar dat het om een volledig nieuwe game zal gaan.

Wanneer het spel uitkomt is nog onbekend, een game ontwikkelen doe je natuurlijk niet in een maandje tijd. Het is dan ook onduidelijk of een release in 2020 haalbaar is. Mogelijk moeten we nog tot 2021 wachten alvorens er een nieuwe Mario & Luigi titel wordt uitgebracht, al dan niet voor de Switch (Lite) en/of de smartphone. In ieder geval duidt de trademark erop dat Nintendo nog geen afscheid wil nemen van de Mario & Luigi RPG.

Bekijk hier de Nintendo trademark voor Mario & Luigi.