Sony verwijdert game Cyberpunk 2077 uit PlayStation Store Populaire game Cyberpunk 2077 wordt binnen 10 dagen na de wereldwijde release uit de PlayStation Store verwijderd, door vele fouten en bugs in het spel.

Toon pagina inhoud

PlayStation fans keken lange tijd reikhalzend uit naar het nieuwe spel Cyberpunk 2077. Ruim 8 jaar hebben de ontwikkelaars gewerkt aan dit actierollenspel, dat zich in een openwereld afspeelt. Het spel is ontwikkelt door de Poolse gamestudio CD Projekt Red, hoewel de release meerdere keren werd uitgesteld werd Cyberpunk 2077 uiteindelijk toch uitgebracht op 10 december 2020 voor de PlayStation 4, de Xbox One, Windows en Google Stadia. Een PlayStation 5 en Xbox Series variant zouden nog in de planning staan.

Nu, nog geen 9 dagen na de officiële release, heeft Sony echter besloten om Cyberpunk 2077 uit de PlayStation Store te verwijderen. Een ongekende beslissing van Sony, dat nog niet eerder is voorgekomen. Er zitten simpelweg veel te veel bugs en fouten in het spel, zelfs zoveel dat Sony het niet langer verantwoord vind om te verkopen.

Sony biedt volledige restitutie voor PS Store aankopen

Gamers die het spel via de PlayStation Store hebben gekocht kunnen hun geld terugkrijgen van Sony. Het bedrijf streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid en maakt daarom volledige restitutie mogelijk, zo meldt het op haar website. Om geld terug te vragen dien je een verzoek in te dienen.

CP Projekt heeft via haar site een officiële reactie geplaatst waarin onder andere wordt vermeld dat alle digitale kopieën die tot op heden zijn verkocht via de PlayStation Store zullen blijven functioneren. Beide varianten – disk en digitaal – zullen ook updates blijven ontvangen, zo vervolgt de gameontwikkelaar.

Het is een grote strop voor de Poolse ontwikkelstudio, dat tevens de maker is van de in 2015 uitgebrachte populaire game The Witcher 3. De release van het nieuwe spel Cyberpunk was al 3x uitgesteld. Gamers, maar ook investeerders raakte hierdoor ongeduldig, wat er vermoedelijk toe heeft geleid dat het spel simpelweg te vroeg is uitgebracht. In verscheidene game reviews op internet wordt dan ook vermeld; “het is een prachtig spel, dat simpelweg niet af is.” Een beetje vergelijkbaar met onze PlayStation 5 review conslusie, maar dan in de overtreffende trap.

Cyberpunk 2077 update

Sony sluit overigens niet uit dat Cyberpunk 2077 op een later moment zal terugkeren in de PlayStation Store. Via software updates lijkt CD Projekt voornemens te zijn om te redden wat er nog te redden valt. Mogelijk dat het komend jaar dus wel gewoon mogelijk wordt om deze spannende game op je PlayStation console te kunnen spelen, zonder problemen en haperingen.

Mocht je het spel overigens via de Microsoft Store hebben aangekocht, ook Xbox heeft inmiddels via Twitter laten weten het volledige aankoop bedrag te vergoeden voor alle digitale kopieen van CyberPunk 2077 die via de Microsoft Store zijn aangekocht.