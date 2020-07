Prijs voor PlayStation 5 games aanzienlijk hoger bij Bol.com Spellen voor de PlayStation 5 worden significant duurder dan voorheen. Nederlandse retailer maakt preorder voor aantal PS5 games nu al mogelijk.

Al maanden wordt er gesproken over de Sony PlayStation 5. Inmiddels heeft Sony zowel het design als alle hardware details van de nieuwe game console bekend gemaakt. Ook is er een nieuwe DualSense wireless controller aangekondigd evenals een reeks nieuwe accessoires, waaronder een DualSense laadstation, een HD camera en de Pulse 3D draadloze headset. Bij de lancering van een nieuwe spelcomputer horen natuurlijk ook een reeks nieuwe spellen. Inmiddels zijn er al tientallen nieuwe PS5 games bekend gemaakt.

Denk bijvoorbeeld aan populaire spelletjes zoals Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en Gran Turismo 7. Ook Ratchet & Clank: Rift Apart, Sackboy a big adventure, Deathloop en Godfall zijn exclusieve PS5 spellen die in het najaar van 2020 worden uitgebracht. Hoewel er inmiddels al veel bekend is over de nieuwe PlayStation 5 en de verbeterde game prestaties -waaronder een hoge 4K @ 120fps resolutie, de integratie van een SSD, hardwarematige ray-tracing en 3D Audio- zijn er vooralsnog geen prijzen genoemd. Niet voor de spelconsole zelf, maar ook niet voor de accessoires en games.

PlayStation 5 games worden 25% duurder

Vermoedelijk wordt de PlayStation 5 prijs vastgesteld op €499. Voor de PS5 Digital Edition zonder optische schijflade wordt de adviesprijs waarschijnlijk €399. Daarmee zou de Digital Edition exact dezelfde prijs krijgen als de PS4 zeven jaar geleden. Het grote geld wordt dan ook niet zozeer verdiend met de verkoop van de console zelf, de verkoop van games en abonnementen is financieel gezien veel aantrekkelijker.

Veel PlayStation 4 spellen werden voor een prijs van €59,99 in de markt gezet. Sommige spelletjes waren nog eens een tientje duurder, andere juist iets goedkoper. Het lijkt er echter sterk op dat de PlayStation 5 games aanzienlijk duurder gaan worden. Online wordt er gesproken over een prijs van €74,99. Dat is een prijsstijging van maar liefst 25%!!

De bekende Nederlandse online retailer Bol.com heeft inmiddels verschillende spellen online staan. Denk aan Horizon: Forbidden West en Grand Theft Auto 5, maar ook Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en Gran Turismo 7 staan inmiddels op de site vermeld. Al deze nieuwe PS5 games worden voor €74,99 aangeboden. Hoewel je deze spelletjes nog niet kunt kopen, kun je al wel een preorder reservering plaatsen.

Sony zelf heeft vooralsnog geen prijzen bevestigt, toch lijkt deze prijs reëel te zijn. Temeer omdat spellen op de PS5 nóg uitgebreider en gedetailleerder zullen worden vormgegeven. Er gaat dan ook aanzienlijk meer tijd zitten in het ontwikkelen van een spel, waardoor deze steeds duurder wordt.

Sony PS5 backwards-compatible

Het goede nieuws is dan wel weer; voor het eerst wordt de PlayStation backwards compatible. Dat wil zeggen dat je veruit de meeste games van de PS4 ook op de PS5 kunt spelen. Er zijn ruim 4000 PS4 spellen uitgebracht, de Top 100 Beste games zijn reeds achterwaarts compatibel gemaakt.

Daarnaast heeft Sony officieel laten weten dat het testen onverminderd doorgaat om het overgrote deel van alle PS4 games compatibel te maken met de nieuwe spelconsole. Ideaal, want zo kun je met de PlayStation 5 gebruik blijven maken van je opgebouwde game portfolio. Hoewel velen zich afvragen of de compatibiliteit nog verder wordt uitgebreid voor spellen van de PS, PS2 en PS3 lijkt hier vooralsnog geen sprake van te zijn.

De lancering van de PS5 vindt plaats in het najaar van 2020, waarschijnlijk komt de nieuwe spelcomputer rond vrijdag 20 november in de winkels te liggen. In de tussentijd kun je genieten van onderstaande video van een geheel zwarte PS5. Deze animatievideo is ontworpen door de Italiaanse masterdesigner Giuseppe Spinnelli in opdracht van LetsGoDigital.