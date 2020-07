Spider-man Miles Morales game hoesje voor PS5 onthuld Sony toont eerste PlayStation 5 hoesje! Het gaat om het game hoesje van de exclusieve game Spider-man Miles Morales, verschijnt gelijktijdig met de PS5.

Vorige maand werd de PlayStation 5 en PS5 Digital Edition onthuld door Sony. Gelijktijdig werden er ook een reeks nieuwe games bekend gemaakt. Eén van de exclusieve games waar veel PlayStation fans hartstochtelijk naar uit kijken is Spider-man Miles Morales. De PS5 uitbreiding zal gelijktijdig met de console verschijnen en is ontworpen door ontwikkelaar Insomniac Games. Deze game studio is in augustus 2019 overgenomen door Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios en heeft in het verleden al veel spraakmakende PS titels uitgebracht, waaronder Spyro the Dragon en Ratchet and Clank.

De officiële release datum is overigens nog altijd onbekend. Hoewel er wel geluiden zijn dat Sony komende maandag, 13 juli meer informatie zal verschaffen aangaande de prijs en verkrijgbaarheid van de nieuwe game console. Spider-man Miles Mirales wordt in ieder geval één van de launch games als de spelconsole in het najaar van 2020 wordt uitgebracht.

PlayStation 5 game hoesje

Gisteren heeft Sony via haar PlayStation Blog het eerste PlayStation 5 game hoesje onthuld. Hiervoor werd, hoe kan het ook anders, de cover van Spider-man Miles Morales gebruikt. Het hoesje heeft een witte bovenrand waar het PS5 logo in verwerkt is. Met de witte rand wordt ongetwijfeld verwezen naar het kenmerkende wit/zwarte design van zowel de console als de DualSense controller. Het hoesje zelf blijft wel blauw, zoals we kennen van de PS4 games.

Ook nieuw is het PlayStation Studios logo. In mei maakte Sony bekend dat de nieuwe games niet langer onder de naam Sony Interactive Entertainment worden uitgebracht. Het nieuwe PlayStation Studios label is duidelijker gerelateerd aan het PlayStation merk, waardoor deze herkenbaarder zal zijn en bovendien eenvoudiger om te onthouden. Direct naast het PlayStation Studios logo is het logo van Insomniac Games opgenomen.

Opvallend genoeg staat er op het hoesje niets vermeld dat erop duidt dat het om een PlayStation Exclusive gaat. Zo stond er bij de PS4 variant rechts boven de tekst ‘Only on PlayStation’. Mogelijk dat deze wijziging te maken heeft met de veranderende strategie van Sony aangaande PC games, waarmee de tekst nog wel eens kan conflicteren. Zo staat er op het hoesje van Horizon: Zero Dawn vermeld ‘Only on PlayStation’, terwijl deze game ook voor de PC verkrijgbaar is. Het is dus alleen een console exclusive, waardoor de tekst niet meer helemaal opgaat.



PS5 Spider-man Miles Morales

Ontwikkelaar Insomniac Games heeft gezegd dat Spiderman Miles Morales een losstaande game wordt. Het verhaal gaat verder waar Marvel’s Spider-man stopte. Spelers zullen de opkomst van Spiderman, alias Miles Gonzalez Morales, ervaren terwijl hij nieuwe krachten onder de knie krijgt die hem onderscheiden van zijn mentor, Peter Parker. Het gaat om een nieuw verhaal met nieuwe decorstukken, nieuwe schurken en unieke speurtochten in Marve’s New York City.

In het vernieuwde spel is het winter, er is een jaar verstreken ten opzichte van het verhaal van de vorige game. Er is een dik pak met sneeuw gevallen en de kerstvakantie staat voor de deur als er een oorlog uitbreekt tussen een energiebedrijf en een high-tech crimineel leger. Het nieuwe huis van Miles in Harlem vormt het hart van de strijd.

Dankzij de SSD van de PS5 kunnen gamers razendsnel reizen door Marvel’s New York City. De nieuwe DualSense controller met haptische feedback zal ervoor zorgen dat je nóg beter de spanning kunt voelen van elk van Spiderman’s acties, zoals schommelingen, stoten, webshots en gifstoten.

PlayStation 5 Limited Edition game console

De reacties op het trendy design van de PS5 zijn zeer uiteenlopend. Sommige vinden de witte kleurstelling maar niets. Te opvallend en het verouderd niet mooi (wordt geel). Anderen zijn juist blij dat Sony voor een gedurfd ontwerp heeft gekozen. Hoor jij bij de eerste groep en had je liever een ander design gezien?

Sony heeft reeds te kennen gegeven dat er verschillende Limited Edition uitvoeringen zullen worden uitgebracht, elk met z’n eigen design en kleurstelling. Mogelijk zit er ook een Limited Edition in de pijplijn die geheel in het teken staat van Spider-man, net zoals Sony in 2018 een PS4 Pro Spider-man editie heeft uitgebracht.

Had jij liever gezien dat de PS5 helemaal zwart was? Dan mag je de concept video van Giuseppe Spinelli zeker niet missen. De digitale artiest uit Italië heeft een waanzinnige animatievideo gemaakt van de PS5 Black Edition. Ook de nieuwe wireless controller en de PlayStation 5 Digital Edition komen erin voor.