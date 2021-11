Samsung Galaxy devices in de aanbieding tijdens Black Friday Op zoek naar een nieuwe Samsung Galaxy smartphone, tablet of smartwatch? Tijdens Black Friday ontvang je hoge kortingen op geselecteerde producten.

Black Friday staat weer voor de deur. Dat betekent dat je in deze periode veel korting kunt krijgen op tal van producten, waaronder consumenten elektronica. Met Black Friday, oftewel Zwarte Vrijdag, wordt het december shopping seizoen ingeluid. Hoewel de actiedagen zijn komen overwaaien uit Amerika is Black Friday inmiddels ook in Nederland een bekend begrip geworden. Net als Cyber Monday, traditiegetrouw de maandag ná Black Friday. Hoewel de actieperiode pas vrijdag 26 november 2021 van start gaat, zijn er nu al veel retailers met interessante acties van tijdelijke aanbiedingen waarbij hoge kortingen worden gegeven.

Koopjesjagers slaan nu al hun slag, want de beste aanbiedingen zijn uiteraard maar beperkt verkrijgbaar. Eén van de merken die mee doet aan de Black Friday festiviteiten is Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft inmiddels verschillende promotie artikelen op haar website staan.

Denk aan een Galaxy smartphone, een tablet of een smartwatch. Ook worden er verschillende TV modellen, soundbars, monitoren en huishoudelijke apparaten aangeboden. Tot 29 november 2021 kun je dergelijke producten extra goedkoop aanschaffen. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, zeker nu de dure december maand voor de deur staat.

Samsung Galaxy smartphone kopen met korting

Om te beginnen met de smartphones, Samsung heeft verschillende 2021 modellen in de aanbieding. Zo kun je momenteel de Galaxy S20 FE 5G kopen voor €488. Daarmee kun je €11 besparen. Deze high-end smartphone biedt veel waar voor je geld. Het toestel beschikt over een krachtige SoC, een 6,5” Full HD+ AMOLED scherm met 120Hz refresh-rate en een triple-camera met 3x hybrid zoom.

De Galaxy S20 FE 5G ging in september 2020 in de verkoop voor een adviesprijs van €750 (128GB). Wat dat betreft klinkt de €488 die je momenteel dient af te rekenen een stuk aantrekkelijker. Mocht je overigens nog wat langer geduld hebben, in januari wordt het nieuwe model verwacht de Galaxy S21 FE. Desalniettemin haal je met de S20 FE ook een erg goede telefoon in huis.

Op de A-serie modellen krijg je tijdens Black Friday nog meer korting. Zo is de populaire Galaxy A52s 5G tijdelijk verkrijgbaar voor €344. Een behoorlijk verschil als je je bedenkt dat deze smartphone in augustus dit jaar in de verkoop ging voor €450. Het gaat om een extra snelle variant ten opzichte van de Galaxy A52. Laatstgenoemde behoort al jaren tot de meest succesvolle Samsung telefoons.

Het toestel beschikt over een hetzelfde display als de S20 FE. Ook de 4.500 mAh accu is gelijk. De processor is echter iets minder krachtig, daarentegen is het camerasysteem extra uitgebreid. Ook is dit model voorzien van een 3.5mm jack, wat helaas niet geld voor de S20 Fan Edition. Bovendien is de A52s 5G goedkoper dan de S20 FE. Met de Samsung A52s haal je een zeer veelzijdig en betaalbare 5G telefoon in huis.

Zoek je iets goedkopers? De Galaxy A12 is eveneens in de aanbieding tijdens de Black Friday actieperiode. Deze budget telefoon kun je momenteel kopen voor €166. Daarmee bespaar je zo’n 8%. Uiteraard is deze smartphone niet zo geavanceerd als de twee eerder genoemde modellen. Dit model beschikt over een 6,5” HD+ LCD display, een 48MP quad camera en een 5.000 mAh batterij met ondersteuning voor 15W snelladen.

Samsung tablet deals tijdens Black Friday

Samsung heeft momenteel ook verschillende tablet computers in de aanbieding. Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy Tab S7 FE 5G, die sinds halverwege juni verkrijgbaar is in Nederland voor een vanaf prijs van € 650. Het is een goedkoop alternatief op de high-end Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus.

De Tab S7 Fan Edition is een snelle Android tablet, met een groot scherm en een lange accuduur. Voor deze draagbare computer betaal je vandaag de dag €589, momenteel krijg je echter €70 extra korting – oftewel voor € 519 kun je deze 5G tablet kopen met 64GB geheugen.

Gebruik je de tablet voornamelijk binnenshuis? Dan kun je ook overwegen om een WiFi only model aan te schaffen. De Galaxy Tab S7 Wi-Fi is eveneens in de aanbieding, dit model is tijdens de Black Friday promotie week verkrijgbaar voor €449 (64GB) – met keuze uit vier verschillende kleuren.

Ook de Samsung Galaxy Tab A7 Lite WiFi is momenteel verkrijgbaar tegen een aantrekkelijke korting. Deze handzame 8,7” tablet is ontworpen voor het hele gezin. Het betreft een budget Android tablet die sinds juni dit jaar verkrijgbaar is voor €170. Ook op dit device kun je momenteel besparen, voor deze Samsung tablet betaal je tijdens de actieperiode €133.

Samsung Galaxy Watch 4 in de aanbieding

Kies je liever voor een nieuwe smartwatch? De Galaxy Watch 4 serie van Samsung zijn de nieuwste slimme horloges van het merk, en de eerste die op het Wear OS van Google draaien. Als onderdeel van de Black Friday deals zijn zowel de Galaxy Watch 4 als de Watch 4 Classic in de aanbieding.

Zoals de naam al doet vermoeden heeft de Galaxy Watch 4 Classic een klassieke uitstraling. Deze is verkrijgbaar als 42mm en 46mm model. Beide wearables zijn momenteel verkrijgbaar met korting. Voor het kleine dames horloge betaal je tijdelijk €279, voor het grotere heren horloge is de prijs vastgesteld op €299. Een aantrekkelijke deal, deze modellen zijn namelijk sinds augustus dit jaar verkrijgbaar waarbij de verkoop adviesprijs werd vastgesteld op respectievelijk €369 en €399.

Kies je liever voor de sportieve uitvoering? Dan kan de Galaxy Watch 4 een goed alternatief bieden. Deze smartwatch is verkrijgbaar als 40mm en 44mm model. Het kleine model is tijdens de actieweek verkrijgbaar voor €219, voor het 44mm betaal je €229. Ook deze wearables werden in augustus dit jaar voor een beduidend hoger bedrag in de markt gezet, destijds betaalde je een prijs van respectievelijk € 269 en €299.

De actieperiode van de Samsung Black Friday deals duurt tot maandag 26 november of zolang de voorraad sterkt. Naast smartphones, tablets en wearables kun je op de website van Samsung ook verscheidene aanbiedingen vinden van accessoires, evenals TV’s, soundbars en huishoudelijke apparaten.