Xiaomi telefoon kopen tijdens Black Friday Tijdens Black Friday kun je hoge korting scoren. Smartphone fabrikant Xiaomi heeft deze week verschillende interessante telefoon modellen in de aanbieding.

Overal lees en hoor je deze week over Black Friday aanbiedingen. De feestdag komt oorspronkelijk uit Amerika en wordt een dag na ThanksGiving gevierd. Met Black Friday wordt het shopping seizoen voor de december feestdagen ingeluid. Deze hele week kun je profiteren van lage prijzen. Zowel fabrikanten als retailers stunten met hoge kortingen. Eerder deze week maakte we al een overzicht van alle Samsung aanbiedingen tijdens Black Friday. In deze publicatie worden alle acties en aanbiedingen van Xiaomi vermeld.

Xiaomi smartphones zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, ook in Nederland. Hoewel de Chinese fabrikant er altijd naar streeft om haar producten tegen een zo’n laag mogelijke prijs in de markt te zetten, kun je deze week profiteren van een aantal extra interessante aanbiedingen. De Xiaomi Black Friday aanbiedingen zijn geldig tot zondag 28 november. Hoewel sommige aanbiedingen slechts een x-aantal uur geldig zijn, deze worden als ‘Flash Sale’ verkocht.

Xiaomi telefoons in de aanbieding

Neem bijvoorbeeld de Poco F3 (6GB / 128GB). Deze Xiaomi telefoon heeft een moderne vormgeving en een groot 6,67” AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Onder de motorkap is de krachtige Qualcomm Snapdragon 870 geplaatst. Normaliter wordt dit toestel voor een scherpe prijs van €350 aangeboden. Op het moment van schrijven kun je dit smartphone model kopen voor slechts €280. Dat is een prijsverlaging van maar liefst €70 – oftewel je ontvangt ruim 22% korting.

Zoek je iets goedkopers? Dan kan de Redmi Note 10s (6GB / 128GB) uitkomst bieden. Dit telefoonmodel is voorzien van een 6,43-inch AMOLED display, beschikt over een 64 megapixel quad-camera en ondersteunt 33W snelladen. Bij Xiaomi telefoons wordt er overigens ook nog gewoon een oplader inbegrepen in de verkoopverpakking. De Xiaomi Redmi Note 10s kost normaal gesproken €270. Tijdens de Black Friday actieweek ontvang je €80 korting (oftewel bijna 30%), wat neerkomt op een verkoopprijs van €190.

Ben je best bereid om wat meer uit te geven voor je volgende smartphone? Overweeg dan één van de telefoons uit de Mi 11 serie. Denk aan de Xiaomi 11T. Dit is het meest recente telefoonmodel dat Xiaomi heeft uitgebracht binnen de high-end line-up. De 11T (8GB / 128GB) beschikt over een 108MP camera, een prachtig 6,67” Full HD+ AMOLED display met 120 Hz, een krachtige MediaTek Dimensity 1200 SoC en een 5.000 mAh batterij met 67W HyperCharge support. Dit toestel kun je normaal gesproken kopen voor €550, deze week ontvang je €100 korting wat neerkomt op een verkoopprijs van €450.

Ook de Xiaomi 11 Lite 5G (€290) en de Xiaomi Mi 11i zijn in de aanbieding. Op laatstgenoemde model ontvang je de meeste korting. Deze high-end smartphone kostte afgelopen week nog €700, momenteel geeft Xiaomi maar liefst €250 korting op dit model. Oftewel, momenteel betaal je slechts €450. Dit telefoon model heeft overigens veel overeenkomsten met de 11T, mocht je overwegen om één van deze toestellen te kopen dan is het raadzaam om een online vergelijker te raadplegen, om eenvoudig de specs met elkaar te kunnen vergelijken.

Diegene die tijdens Black Friday een Xiaomi telefoon kopen kunnen daarnaast gebruik maken van een extra actie. Smartphonekopers kunnen voor een additioneel bedrag van €10 kiezen voor de Mi Band 5 of de Mi Smart LED Bulb. Bovendien ontvang je tijdelijk dubbele Mi punten, die je op een later moment kunt inzetten om bijvoorbeeld accessoires met korting te kopen.

Xiaomi producten kopen tijdens Black Friday

Het assortiment van Xiaomi is breder dan smartphones alleen. De Chinese fabrikant biedt ook verschillende wearables aan, naast de Mi Band is ook de Mi Watch in de aanbieding. Op deze smartwatch ontvang je momenteel €40 korting, waardoor je nog slechts €90 hoeft te betalen. Het slimme horloge heeft een ronde horlogekast met een 1,39” AMOLED scherm, beschikt over een hartslagmeter, een zuurstofsaturatiemeter, 117 sportmodi en een grote 420mAh batterij. Standaard wordt er een magnetisch oplaadstation meegeleverd.

Kun je nieuwe oordopjes gebruiken? Overweeg dan om de Redmi Buds 3 Pro aan te schaffen. Deze draadloze Bluetooth oortjes met actieve ruisonderdrukking kosten momenteel slechts €50 in plaats van €80. Dat betekent dat je tijdens Black Friday maar liefst 37% korting ontvangt op dit product.

Ook heeft het bedrijf portable printers, compacte projectors en home security camera’s in het assortiment. Net als Bluetooth speakers en Mi TV’s. Er zijn twee Xiaomi TV modellen in de aanbieding, een 32” en een 43” variant. Beide Android TV’s hebben een modern design met smalle schermranden. Het 32” model beschikt over een HD scherm met een resolutie van 1366×768 pixels. Het 43” model ondersteunt de beduidend hogere 4K UHD resolutie van 3840×2160 pixels. Tijdens de actieperiode gaan de Xiaomi Mi TV’s voor respectievelijk €240 en €430 over de toonbank.

Ken je nog iemand die geïnteresseerd is in Xiaomi producten? Dan kun je besluiten een zogenaamde Group Purchase te plaatsen. Zodoende kun je nog meer korting bemachtigen. Details hieromtrent staan vermeld op de website van Xiaomi.