Poco X3 Pro review: Beste budget telefoon van 2021 De Poco X3 Pro is de nieuwste budget telefoon van Xiaomi met een supersnelle chipset, een groot display, snelle vingerafdrukscanner en een goede accuduur.

Xiaomi heeft bijzonder goede verkoopresultaten behaalt met de in september 2020 geïntroduceerde Poco X3 NFC. Niet zo vreemd dus dat de Chinese fabrikant nu ook een Pro model heeft uitgebracht van deze budget vriendelijke telefoon. De Xiaomi Poco X3 Pro borduurt zowel qua design als specs voort op de X3 NFC. Zoals de naam al doet vermoeden doet de Pro variant er nog een schepje bovenop, met een snellere chipset, een betere camera en de nieuwste software.

Veel voor weinig, dat is wat Xiaomi tracht te leveren met de Poco reeks. De X3 Pro heeft een adviesprijs van nog geen €250, maar levert dit toestel ook daadwerkelijk een goede prijs/kwaliteit verhouding? AndroidWorld zocht het uit, redacteur Jeffrey van der Velde heeft een uitgebreide review online gezet waarin hij zichzelf de vraag stelt; is dit de beste telefoon tot €300, of kun je dit toestel toch beter overslaan?

Xiaomi Poco X3 Pro met krachtige processor

Xiaomi heeft gekozen voor een moderne vormgeving, het toestel heeft smalle schermranden en een stijlvolle afgeronde achterzijde met een rond camera-eiland. Wel is de achterzijde vrij gevoelig voor stof en vuil. De Poco X3 Pro is uitgerust met een 6,67-inch LCD display met een Full HD+ resolutie (2400×1080 pixels). Om het scherm krasvrij te houden is er gekozen voor een Gorilla Glass 6 screen protector. Bijzonder voor een telefoon in deze prijsklasse is de hoge refresh-rate van 120 Hz.

Een ander punt waarmee de Poco X3 Pro zich weet te onderscheiden van de rest, is de chipset. Deze budget smartphone is namelijk voorzien van een high-end processor, de Snapdragon 860 SoC. Het gaat om een geüpdate variant van de Snapdragon 855 Plus, die in 2019 in veel vlaggenschip toestellen werd toegepast.

Jeffrey zegt hierover in zijn Xiaomi Poco X3 Pro review: “Van het browsen op het internet, tot het draaien van (relatief zware) games als PUBG en alledaags mediagebruik: alles voelt ontzettend vloeiend aan. Eigenlijk doet de ervaring niet onder voor de ervaring op de Galaxy S20 FE, met de Snapdragon 865. De Poco X3 Pro is eigenlijk een wolf in schaapskleren. De lage adviesprijs doet denken aan midrange-telefoons met middelmatige prestaties. Begin je de Poco X3 Pro te gebruiken, dan merk je echter dat die gedachtegang onjuist is.”

Het toestel draait op het Android 11 besturingssysteem, waar de MIUI 12 interface overheen geplaatst is. Op Poco telefoons wordt daarnaast een specifiek thema voorgeïnstalleerd. Veel instellingen zijn naar wens instelbaar, ook is er een donker thema beschikbaar. De software loopt lekker soepel, wel worden er op verschillende plekken advertenties getoond, die je niet altijd kunt uitschakelen. Een ander nadeel is dat notificaties soms verlaat binnenkomen, doordat apps op de achtergrond worden uitgeschakeld.

Over de vingerafdruksensor is Jeffrey erg tevreden. Deze is in de power-knop verwerkt en werkt lekker snel. De batterij van 5.160 mAh is gelijk aan die van de X3 NFC. Dankzij de hoge capaciteit kom je zonder problemen de dag door, zelfs als je van gamen houdt. De accuduur is dan ook bovengemiddeld goed. Standaard wordt er ook een oplader meegeleverd. Het gaat om een 33 Watt snellader, die een lege batterij in zo’n 70 minuten weer volledig oplaadt. Draadloos opladen wordt niet ondersteunt door dit telefoonmodel.

Wat betreft het camerasysteem, de X3 Pro is uitgerust met een 20 megapixel selfiecamera. Daarnaast is deze Xiaomi smartphone aan de achterzijde voorzien van een quad-camera set-up. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macro camera en ten slotte een 2 megapixel dieptesensor. Met name de twee hogere resolutie sensoren leveren een goede beeldkwaliteit.

Over de cameraprestaties zegt Jeffrey in zijn Poco review: “Foto’s gemaakt met de 48 MP-hoofdcamera, die foto’s aanlevert in een 12 MP-resolutie, wisten mij te verrassen; in positieve zin. Wat mij betreft zijn de kleuren van de foto’s voldoende representatief voor het beeld in de ‘echte’ wereld. Ondanks de lastige situaties waar ik de camerasensor voor heb opgesteld, wist hij een indrukwekkend eindresultaat te leveren.”

Al met al behoort de Poco X3 Pro absoluut tot de top budget telefoons anno 2021. Je kunt deze telefoon kopen in de kleuren zwart, blauw en brons. In Nederland zijn er twee geheugenvarianten beschikbaar; 6GB/128GB en 8GB/256GB. Ondanks dat het toestel pas net op de markt is gebracht, lopen de prijzen online behoorlijk uiteen. Het is dan ook raadzaam om eerst een prijsvergelijker te raadplegen, om de beste deal te kunnen sluiten.