Oppo A74 verschijnt als 4G en 5G model Nieuwe A-serie smartphone van Oppo op komst. De A74 wordt een betaalbare 5G telefoon met een 48 megapixel AI camera. Ook verkrijgbaar als 4G variant.

Toon pagina inhoud

In december 2020 werd de Oppo A73 5G uitgebracht in Europa voor een adviesprijs van €300. Een relatief goedkope 5G smartphone met goede specificaties, zo concludeerde we in onze Oppo A73 review. Hoewel dit toestel pas drie maanden verkrijgbaar is, heeft de Chinese smartphone fabrikant nu alweer een nieuw model klaarstaan, in de vorm van de Oppo A74.

Van de Oppo A74 zal zowel een 4G als 5G model worden uitgebracht, zo wist de Nederlandse website Mobiel Kopen te achterhalen. Daar blijft het bij, want de vergelijkingswebsite heeft ook de officiële productafbeeldingen weten te bemachtigen, waardoor we inmiddels een goed beeld hebben van het ontwerp van dit nieuwe model. Het design heeft veel weg van de Oppo A72, die eind mei 2020 werd aangekondigd.

Oppo A74 budget telefoon

Zowel de Oppo A74 5G als 4G versie zal worden uitgerust met 128GB geheugen. De mobiele telefoon heeft een gewicht van 190 gram en afmetingen van 169.2 x 74.7 x 8.4mm. Vermoedelijk gaat het om een groter display dan de 6,5-inch variant van de A72 en A73. Afgaande op de afmetingen van het toestel lijkt het om een 6,8-inch scherm te gaan, waarschijnlijk blijft de Full HD+ resolutie gehandhaafd.

De punch-hole selfiecamera aan de linker bovenzijde blijft gehandhaafd. De triple camera aan de achterzijde krijgt een vergelijkbare vormgeving als die van de A72. Het betreft een 48 megapixel AI-camera, zo staat op de cameramodule vermeld. Oftewel, de drievoudige camera bevat een 48 megapixel hoofdcamera, vermoedelijk betreft het een groothoeklens. Het camerasysteem beschikt verder over AI (Artificial Intelligence), met behulp van kunstmatige intelligentie wordt de beeldkwaliteit verbeterd.

Over de andere twee camera’s van de A74 is vooralsnog geen informatie bekend, vermoedelijk gaat het om een ultragroothoek en een portret/macro lens. Z’n voorganger beschikte over een 16MP groothoek, 8MP ultragroothoek en een 2MP portretlens.

De smartphones zullen ook in Nederland te koop worden aangeboden, zo weet Mobiel Kopen te melden. De 4G variant verschijnt in de kleuren Prism Black en Midnight Blue en het 5G model zal verkrijgbaar zijn in Fluid Black en Space Silver.

Over de prijs en lanceringsdatum is vooralsnog geen concrete informatie beschikbaar. Wel heeft LetsGoDigital in de tussentijd vernomen dat de nieuwe A-serie smartphone in april officieel zal worden aangekondigd, vermoedelijk gaan de toestellen in mei in de verkoop. Waarschijnlijk krijgt het nieuwe model een vergelijkbare adviesprijs als z’n voorganger; zo’n €300 voor het 5G model en zo’n €260 voor 4G.

Daarnaast is het aannemelijk dat Oppo ook nog een goedkoper model zal aankondigen, als opvolger van de A52 en de later in 2020 geïntroduceerde A53. Van de Oppo A54 is ook een 5G model in de maak, zo staat reeds vermeld op de website van de Japanse telecomprovider AI Kiddi.

Voordat deze budgetvriendelijke 5G telefoons officieel worden aangekondigd zal Oppo eerst nog een reeks geavanceerde modellen uitbrengen. Morgen wordt de de Oppo Find X3 serie geïntroduceerd, dit betreft een high-end line-up. Er worden drie telefoonmodellen verwacht; de Oppo Find X3 Lite, de Find X3 Neo en ten slotte het topmodel, de Oppo Find X3 Pro.